ドリームジャンボ宝くじが当たるチャンス!!東海テレビ　データ放送キャンペーン「総額500万円超！プレゼントキャンペーン　イッチーウォーク～初夏の東海3県めぐり～」5月11日から開始

東海テレビ放送株式会社

東海テレビ放送（本社：名古屋市東区）は、データ放送を活用した視聴者参加型キャンペーン「総額500万円超！プレゼントキャンペーン イッチーウォーク～初夏の東海3県めぐり～」を2026年5月11日（月）より開始いたします。

期間中、「スイッチ！」や「ニュースONE」など対象番組を視聴すればするほど東海テレビのキャラクター・イッチーが進み、必要な走行距離（東海3県各地点）に到達すると応募が可能となり、抽選で総額500万超の豪華プレゼントが当たります。目玉賞品は、ドリームジャンボ宝くじ１５０枚！

リモコンのdボタンを押すだけで簡単に参加できますので、ぜひ東海テレビを視聴ください。

対象番組など、詳しくは「東海テレビ」で検索！

キャンペーン期間

2026年5月11日（月）～6月7日（日）

第1弾： 5月11日（月）～5月24日（日） 愛知（名古屋発）⇒岐阜への旅

第2弾： 5月25日（月）～6月7日（日） 愛知（名古屋発）⇒三重への旅

プレゼント内容

第1弾(5月11日(月)～5月24日(日))

A賞： ドリームジャンボ宝くじ 150枚（連番）×40名様

B賞： 東桜ギフトカード 1万円分×50名様

C賞： QUOカードPay 5千円分×40名様

第2弾のプレゼントもお楽しみに！

【参加方法】

１. キャンペーン期間中、対象番組を視聴するとイッチーが「東海地方マップ」上を歩きます。

２. イッチーが進んだ距離（＝視聴時間）に応じて、より豪華な賞品に応募ができるようになります。

途中のチェックポイントを通過→B賞・C賞に応募可能

名古屋にゴール→A賞に応募可能

３.10分視聴毎に獲得できるスペシャルドリンクを使ってミニゲームに挑戦できます。

４.ゲームに成功するとイッチーがスパートして、目的地までの距離を短縮できます。



５.チェックポイントやゴールに到達するとプレゼントごとに異なる「応募キーワード」が表示されます。

「プレゼント応募」ボタンから進んだ応募画面上に２次元バーコードとキーワードが表示されます。スマートフォンで２次元バーコードを読み取って応募フォームに進んでいただき、キーワードとご住所、お名前、連絡先などの情報を入力して送信すれば応募完了です。

東海テレビホームページからも応募ができます。

※第1弾・第2弾ともに、応募キーワードの表示は6/10（水）までです。

応募締め切りは6/14（日）24時です。

※第１弾A賞のドリームジャンボ宝くじのみ、応募締め切りは5/31(日)24時までです。ご注意ください。

会社概要

・社 名：東海テレビ放送株式会社

・本 社：名古屋市東区東桜一丁目14番27号

・設 立：1958年2月

・資本金：10億円

・代表者：代表取締役社長 林 泰敬

・ＵＲＬ：https://www.tokai-tv.com/

・本件に関する問い合わせ：経営戦略局 コーポレートブランディング部