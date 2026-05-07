株式会社ユニリタ

株式会社ユニリタ（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：北野 裕行、東証スタンダード市場：3800、以下、 ユニリタ）所属のゴールボール男子・強化指定選手である 田口侑治（たぐち ゆうじ）が、BS日テレのパラスポーツ応援番組「ストロングポイントNEXT」に出演します。

番組では、田口選手の守備の要としての強みや、競技力向上に向けた日々の取り組み、ゴールボール競技の奥深さ、そして競技外での素顔など、多角的に田口選手の魅力に迫ります。また、練習風景や関係者インタビュー、社内での活動の様子なども紹介される予定です。

ユニリタは、社員アスリートの挑戦を支援するとともに、パラスポーツを通じた社会貢献とDE&I推進を今後も継続してまいります。

番組名：「ストロングポイントNEXT」

https://www.bs4.jp/strongpoint/

放送局：BS日テレ

放送日時：2026年5月10日（日） 11:00～11:30

●田口侑治選手について

ゴールボール男子日本代表・強化指定選手

守備を中心にチームを支える“守備の要”として活躍

●田口選手コメント

「今回、番組を通じてゴールボールの魅力や、私自身が競技に向き合う姿をお伝えできることをうれしく思います。守備の強化やチームへの貢献など、日々の積み重ねを大切にしながら、これからも成長し続けたいと思います。ぜひご覧いただければ幸いです。」

●ユニリタのコメント

「田口選手の挑戦が、このような形で広く紹介されることを大変うれしく思います。

ユニリタは、社員アスリートの活動を通じて、多様性を尊重し、誰もが挑戦できる社会の実現を目指しています。今後も田口選手の活躍を全社で応援してまいります。」

株式会社ユニリタ https://www.unirita.co.jp

ユニリタは、サービスマネジメント・データマネジメントの強みを活かし、社会課題の解決とサステナブルな社会基盤を支えるお客様の事業成長に貢献します。そして、ユニリタグループの共通理念である「UNIRITA Leadership Principles（ULP）」を軸にグループ会社との連携を図りながら、パーパスである「利他で紡ぐ経済をつくる」の実現を目指しています。

【問い合わせ先】

株式会社ユニリタ コーポレート業務本部 人財戦略部

https://www.unirita.co.jp/inquiry/form.html

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