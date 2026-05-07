【丸源ラーメン】5月14日(木)発売！「丸源特製 麻辣湯麺」開発担当者コメントを公開

株式会社物語コーポレーション

全国239店舗展開中の『丸源ラーメン』は、2026年5月14日(木)より、期間限定で「丸源特製 麻辣湯麺(マーラータンメン)」を発売いたします。販売を記念して、開発担当者のこだわりやおすすめアレンジをご紹介します。

「丸源特製 麻辣湯麺」のこだわり



新しい期間限定を考える際に、いま世間で流行っている商品を『丸源ラーメン』でやったら面白いのでは？と、思ったことがきっかけです。 「丸源特製 麻辣湯麺」開発でこだわったのは香りです。熱を加えると香りが飛んでしまうスパイスもありますが、手鍋調理を行うことで熱々の状態で提供しながらも、花椒の爽やかで痺れるような香りや、唐辛子のツンとくる辛い香りをはじめ、麻辣湯らしい、食欲をそそる香りがしっかりと楽しめます。開発には通常の3倍の時間がかりましたが、その分こだわりが詰まった自信作です。 麻辣湯を食べたことがある方にもない方にも、ぜひ一度、お召し上がりいただきたいです。

（商品開発部 シニアマネジャー 飯島 真一郎）

開発担当者のおすすめアレンジ



卓上調味料の中ではさっぱりとした味わいに変化する「お酢」が合いますが、特におすすめしたいのが、トッピングメニューの「茹で野菜」(もやし・キャベツ/税込165円)を使ったアレンジです。「茹で野菜」を加えることで、シャキシャキとした食感が生まれるだけでなく、野菜の甘みが辛味を適度に和らげ、より奥深い一杯へと昇華させます。最後の一口まで変化を楽しめるこの組み合わせを、ぜひお試しください。

期間限定「丸源特製 麻辣湯麺」について

彩り豊かな具材と旨みが広がる醤油ベースのスープが自慢の一品です。6種の香辛料を合わせた奥行きのある辛味と、ごま油の香ばしさが食欲を掻き立てる『丸源ラーメン』の麻辣湯麺をぜひ、ご賞味ください。



「丸源特製 麻辣湯麺」930円(税込1,023円）

・販売店舗：丸源ラーメン各店

・販売期間：2026年5月14日(木)～2026年6月中旬

※一部店舗では商品の内容および販売価格が異なります。詳しくはこちら→https://www.syodai-marugen.jp/shop/

※一部店舗ではお取り扱いのない場合がございます

※販売内容は予告なく変更する場合がございます

『丸源ラーメン』について

自慢の看板商品「熟成醤油ラーメン 肉そば」。注文が入るごとに、手鍋で一杯ずつ豚肉と炊き込んだスープにコシのある自社製多加水麺、柚子こしょうおろし、青ネギなどの和のトッピングで仕上げています。また、スープの決め手である熟成醤油がえしは、3種類の醤油をブレンド。それら全ての調和がとれた「肉そば」は『丸源ラーメン』にしかないこだわりの逸品です。「味玉肉そば」や「辛肉そば」などの派生商品も人気です。 ラーメンは醤油とんこつや塩ラーメン、味噌ラーメンなど種類が豊富なことも、頻度高くご利用いただけている理由の一つです。

主役級のサイドメニューは「丸源餃子」、「鉄板玉子チャーハン」、「おいしいからあげ」などに加え、食後の「ソフトクリーム」も人気。また、駐車場をご用意しており、明るく広々とした店内はカウンター席やテーブル席、お座敷席もあり、お一人さまからお子さま連れまで、リラックスしてお食事を楽しんでいただけます。

※一部店舗では販売内容や価格が異なります

※金町店、川越クレアモール店、上板橋店、武蔵新城店、品川シーサイド店には駐車場はございません

※金町店、川越クレアモール店、武蔵新城店にはお座敷席はございません

※商品/外観写真はイメージです

■丸源ラーメンWEBページ：https://www.syodai-marugen.jp/index.html

■丸源ラーメン公式X(旧twitter)：https://twitter.com/marugen_ramen_

■丸源ラーメン公式Instagram：https://www.instagram.com/marugen_official/

■丸源ラーメン公式Facebook：https://www.facebook.com/marugen.ramen.official/

限定クーポンも届く！『丸源ラーメン』公式アプリ

ダウンロード：https://www.syodai-marugen.jp/app/

物語コーポレーションについて

代表者：代表取締役社長 加藤 央之

創業：1949年12月

設立：1969年9月

所在地：愛知県豊橋市西岩田5丁目7-11

資本金：59億円(2025年6月30日現在)

売上高：1,239億円(2025年6月期)

※グループ店舗売上高 約1,765億円(2025年6月期)

事業内容：外食事業の運営及びフランチャイズチェーン展開

ブランド：焼肉きんぐ/丸源ラーメン/二代目丸源/熟成醤油ラーメン きゃべとん/寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵/お好み焼本舗/魚貝三昧 げん屋/しゃぶとかに 源氏総本店/熟成焼肉 肉源/牛たん大好き 焼肉はっぴぃ/焼きたてのかるび 他

出店状況：国内789店舗(うち直営531店舗、FC258店舗)、海外100店舗(2026年2月28日現在)

企業サイト：https://www.monogatari.co.jp/