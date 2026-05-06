VTuber事務所『ハコネクト』×『讃岐うどん 麺喜やしま 渋谷円山町』コラボ開催決定！6月1日(月)よりスタート

株式会社アナログ

株式会社アナログ（所在地：東京都千代田区）が運営する、VTuber事務所ハコネクトは2026年6月1日(月)から6月21日(日)までの期間、讃岐うどんのお店「讃岐うどん 麺喜やしま 渋谷円山町」にてハコネクトうどんコラボが開催されることをお知らせいたします。

今回のうどんコラボでは「赤衣アカメ」「翠森アトリ」「もふやまそらら」考案のオリジナルうどんを展開予定です。

コラボに関する詳細は順次公開いたします。

■讃岐うどん 麺喜やしま 渋谷円山町様について

1936年香川県善通寺市にて創業し現在４代目が務める。

屋号の由来は香川県高松市の北東部に位置する屋島から。

おうどんは機械を使わず全て手作りでご提供しており、粉は香川県産を初めとした国産小麦の組み合わせ、醤油は同じく香川の鎌田醤油です。

お出汁は伊吹いりこや宗太鰹、花鰹、真昆布、 しいたけなど全国から確かな素材を取り寄せております。

粉からうどんの状態にしてご提供するまでにおよそ３日間です。

ご注文をいただいてから茹でますので、ご提供までにお時間を頂戴しています。



Instagram：https://www.instagram.com/yashima_shibuya/

X：https://x.com/yashima_shibuya

■ 開催期間

2026/06/01(月)～06/21(日)



■営業時間

月曜日 11:30 ~ 15:00

火曜日 11:30 ~ 14:00

水曜日 11:30 ~ 21:00

木曜日～日曜日 11:30 ~ 21:30

※不定休

※おうどんが無くなり次第終了です。

■ 開催店舗

讃岐うどん 麺喜やしま 渋谷円山町

〒150-0044 東京都渋谷区円山町10‐13 サンライズビル1階

■メンバー情報

〇赤衣アカメ

山奥で生きてきた経歴を持つ、年齢不詳のシーフ。

ハイスペックな能力を持ちながらも、基本的には面倒くさがりで、飄々とした気だるげな雰囲気が特徴。

低く魅力的なダウナーボイスで丁寧な敬語を使うが、時折毒舌が顔を覗かせる。 光り物と動物が好きで、見かけると目の色を変える。

いつも携えているナイフは「ゴム製」ということになっており、その真偽は本人のみぞ知る。

誕生日：1月23日

X：https://twitter.com/akaiakame_haco

YouTube：https://www.youtube.com/@AkaiAkame

〇翠森アトリ

ロリババアのホムンクルス。

これだけでも結構キャラ濃いのに、メスガキ属性もある。意外とツンデレな一面も…？

遠い昔は自分を作り出した「先生」を探してどこかを旅していたらしいが、今は見る影もなくもっぱらインターネットでレスバをしている。

過去の話が待ち望まれているが、配信ではネットミーム（まろやかな表現）とお気に入り同人声優の話しかしない。

誕生日：12月5日

X：https://x.com/SuimoriAtori

YouTube：https://www.youtube.com/@SuimoriAtori

〇もふやまそらら

みんなにもふもふとなでなでとよしよしを届けにやってきた、

マイペースな犬の女の子。

雑談やASMRなどを通して、みんなと遊ぶのが好き。

もふもふな耳としっぽがチャームポイント。

誕生日:5月22日

X：https://x.com/mofuyamasorara

YouTube：https://www.youtube.com/@mofuyamasoraraVT

【VTuber事務所「ハコネクト」及び運営会社について】

VTuber事務所「ハコネクト」は2021年6月より活動を開始したVTuber事務所です。

所属 VTuberの目的や希望にあわせたマネジメントと配信などの活動のサポートを行い、

応援してくださるファンの方と共有する時間、思い出、絆を大切に活動運営しております。

・公式サイト：https://haconect.com/

・公式Twitter：https://x.com/haconect

・公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@haconect

ハコネクトでは秋葉原を中心に広告を展開中。

自社スタジオも完備し、収録&配信環境の充実やグッズ展開にも力を入れております。

▼企業情報

社名: 株式会社アナログ / analog inc.

本社: 東京都千代田区外神田4丁目14－1秋葉原UDX 4F LIFORK内

設立日: 2021年4月1日

資本金: 900万円

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