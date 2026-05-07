セイコー・エステート＆ディベロップメント、建築設計施工を専門に担う100％子会社「セイコー・アーキライン」設立。新築アパート・老人ホーム投資に加え、相続対策RCマンション・工場・商業施設などにも対応へ

株式会社セイコー・エステート＆ディベロップメントセイコー・エステート＆ディベロップメント、建築設計施工を専門に担う100％子会社「セイコー・アーキライン」設立。新築アパート・老人ホーム投資に加え、相続対策RCマンション・工場・商業施設などにも対応へ

九州・福岡を拠点に新築アパート投資と長期一括借上げの安定収益を目指せる老人ホーム投資のハイブリッド型不動産投資支援を行う株式会社セイコー・エステート＆ディベロップメント(https://seikoed.co.jp/)（本社：福岡県福岡市、代表取締役：高木政利）はこのたび、建築設計施工を専門に担う100％子会社 「セイコー・アーキライン株式会社(https://archiline.seikoed.co.jp/)」 を設立し、特定建設業許可取得の取得も完了したことをお知らせします。

これにより当社グループは、これまで強みとしてきた新築アパート一棟投資や老人ホーム投資に関する建築設計・施工体制をさらに強化するとともに、相続対策にもつながるRC一棟マンション建築、工場・倉庫・事業所建築、商業施設・店舗・各種大型施設建築など、より幅広い建築ニーズに対応できる体制となりました。

単なる「建築会社の新設」ではありません。

今回のセイコー・アーキライン設立は、セイコー・エステート＆ディベロップメントグループがこれまで培ってきた不動産投資支援・土地活用・建築企画・融資戦略の知見を、より専門的かつ機動的に建築設計施工へ接続し、グループ全体の提供価値を引き上げるための体制強化です。

なぜ今、建築設計施工の専門会社を立ち上げるのか

セイコー・エステート＆ディベロップメントはこれまで、福岡を中心に、土地選定・収支計画・融資戦略・設計・建築・管理・売却まで、不動産投資を一気通貫で支援してきました。特に、新築アパート一棟投資と老人ホーム投資の分野では、建築と投資の両面からお客様を支援してきた実績があります。

一方で近年、当社グループへのご相談内容は、より多様化・高度化してきました。

たとえば、

- 相続税対策を見据えて、RC一棟マンション建築を検討したい- 土地活用の選択肢として、アパートだけでなくRC造や大型建築も比較したい- 老人ホーム投資だけでなく、法人として工場・倉庫・事業所の建築も相談したい- 商業施設やテナントビルなど、事業性を重視した建築計画も一貫して任せたい- 建築だけでなく、その後の収益性や運用性まで踏み込んで提案してほしい

といった声が増えていました。

背景のひとつにあるのが、相続対策ニーズの顕在化です。

国税庁が公表した令和5年分の相続税申告事績によると、相続税の申告書の提出に係る被相続人数は15万5,740人、課税価格の総額は21兆6,335億円、申告税額の総額は3兆53億円となり、いずれも前年を上回りました。相続税対策や資産承継を前提にした不動産活用・建築相談は、今後も重要性が高まると考えています。

また、法人建築ニーズの再整理・再投資も見逃せません。

国土交通省の建築着工統計調査報告（令和7年計）では、民間非居住建築物において、前年と比較して店舗および倉庫は増加しています。全体としては減少傾向の年であっても、物流・事業拠点・商業用途など、用途別では投資や建築需要が動いていることが分かります。

さらに福岡市では、天神ビッグバンをはじめとした都心再開発が着実に進行しており、2025年3月末時点で建築確認申請数は93棟、竣工棟数は74棟に達しています。福岡の都市機能更新やビジネス集積の進展は、住宅系だけでなく、事業用不動産や大型建築の相談が生まれやすい環境をつくっています。

こうした流れを受けて当社グループでは、これまでの投資家向け建築支援をさらに深めると同時に、相続・資産承継・法人建築・大型建築まで視野に入れた建築設計施工体制を整える必要があると判断しました。

その答えが、建築設計施工機能を専門的に担うセイコー・アーキラインの設立です。

セイコー・アーキライン設立で、グループの何が変わるのか

セイコー・アーキラインは、セイコー・エステート＆ディベロップメント(https://seikoed.co.jp/)の100％子会社として、建築設計施工を専門的に担う会社です。

これまで当社グループは、不動産投資支援会社として、土地・融資・収支・建築・管理・売却を一気通貫で支援してきました。今回、建築機能をセイコー・アーキラインとして独立・強化することで、グループとしては次のような体制進化が可能になります。

新築アパート・老人ホーム投資の建築支援を、より専門的に強化1. 新築アパート・老人ホーム投資の建築支援を、より専門的に強化

セイコー・エステート＆ディベロップメントグループが従来から強みとしてきた、新築アパート一棟投資や老人ホーム投資に関する建築設計・施工体制を、より専門性高く担えるようになります。

単に建てるだけではなく、収益性、融資戦略、立地、運用まで見据えた建築支援の精度向上を目指します。

2. 相続対策につながるRC一棟マンション建築に本格対応

セイコーアー・キライン公式サイト(https://archiline.seikoed.co.jp/)でも、RC一棟マンション建築を、相続税対策、資産保全、土地活用、将来的な資産承継を見据えた領域として位置づけています。今後は、地主様・資産家様・相続対策を検討するお客様に向けた建築提案を、より強化していきます。

相続対策につながるRC一棟マンション建築に本格対応工場・倉庫・事業所・商業施設など、法人向け大型建築にも対応3. 工場・倉庫・事業所・商業施設など、法人向け大型建築にも対応

工場・倉庫・事業所建築、商業施設・店舗・大型施設建築といった法人向け領域も、セイコー・アーキラインの対応範囲として明示されています。これにより、投資家・地主向け支援に加えて、法人様の拠点整備や事業成長を支える建築領域でも、グループの提案幅を広げていきます。

4. 「建築だけでなく、その先の価値まで」を軸にした提案力

セイコー・アーキラインでは、建築だけでなく、資産戦略・事業戦略まで見据えた提案を強みとして掲げています。建物単体ではなく、相続対策、土地活用、収益性、事業用建築としての機能性まで含めて、お客様ごとの目的に合わせた建築を考える。これが、当社グループらしい建築支援のあり方です。

セイコーアーキラインが対応する建築領域

「建築だけでなく、その先の価値まで」を軸にした提案力

今後、セイコーアーキラインでは、主に以下の領域に対応してまいります。

RC一棟マンション建築

相続税対策、資産保全、土地活用、将来的な資産承継まで見据えたRC一棟マンション建築。

福岡エリアでの土地活用や資産戦略を踏まえたご相談に対応します。

新築アパート建築

投資用アパートとしての収益性、融資戦略、土地条件、入居ニーズを踏まえた建築提案。

建てることをゴールにせず、運用につながることを前提に支援します。

老人ホーム・福祉施設建築

高齢化社会のニーズを見据えた老人ホーム・福祉施設建築。

立地、運営形態、将来性も含めて計画段階から相談可能です。

工場・倉庫・事業所建築

事業拡大、物流機能強化、拠点整備に向けた工場・倉庫・事業所建築。

業種や用途に応じた動線計画・機能設計をご提案します。

商業施設・店舗・大型施設建築

店舗、テナントビル、商業施設など、事業性を重視した大型建築。

集客性、運営性、使いやすさまで含めた空間づくりを目指します。

これらは、すでに公開中のセイコー・アーキライン公式サイト(https://archiline.seikoed.co.jp/)でも案内している対応領域です。

グループ体制だからこそ実現できること

セイコー・アーキラインは、単独でゼロから立ち上がった建築会社ではありません。

セイコー・エステート＆ディベロップメントグループがこれまで蓄積してきた、不動産投資支援 土地活用支援 融資戦略の知見 建築企画・収支計画 投資家・地主・法人への提案経験を背景に、建築設計施工の専門機能を強化するために設立された会社です。

グループとしては、不動産投資や土地活用の相談入口を持ちながら、セイコーアーキラインが建築の専門実務を担うことで、これまで以上にお客様の目的に近い提案が可能になります。

たとえば投資家様には、投資戦略と建築品質の両立。

地主様・資産家様には、相続対策と資産保全を見据えた建築提案。

法人様には、事業拡大や拠点整備を支える大型建築提案。

このように、建築を単なる工事ではなく、資産形成・事業戦略の一部として支援できることが、当社グループの大きな特徴です。

株式会社セイコー・エステート＆ディベロップメント

セイコー・アーキライン株式会社

代表取締役 高木 政利

代表取締役 高木 政利

私たちはこれまで、新築アパート一棟投資や老人ホーム投資を中心に、お客様の資産形成を建築の面から支えてきました。しかし、現場でお客様の声を聞く中で、求められているのはそれだけではないと強く感じています。相続税対策を前提にしたRC一棟マンション建築、法人としての工場・倉庫・事業所建築、商業施設や大型施設の相談など、建築に求められる役割は明らかに広がっています。

今回、セイコー・アーキラインを設立し、建築設計施工を専門に担う体制を整えたことで、当社グループはこれまで以上に幅広い建築ニーズに応えられるようになりました。私たちが大切にしているのは、建物を建てること自体ではなく、その建築が資産形成や相続対策、事業成長にどうつながるかという視点です。福岡を拠点に、これからも建築を通じてお客様の未来に貢献していきたいと考えています。

今後の展望

当社グループは今後、セイコーアーキラインを通じて、投資家様・地主様・資産家様・法人様に向けた建築相談体制を強化してまいります。

新築アパート、老人ホーム、RC一棟マンション、工場、倉庫、商業施設など、多様な建築領域において、企画・設計・施工を一体で支援し、福岡を中心とした建築・不動産市場の発展に貢献してまいります。

また、セイコー・エステート＆ディベロップメントグループとして、土地活用・不動産投資・融資戦略・建築を横断的に捉えた提案力をさらに高め、単なる施工会社ではなく、建築を通じてお客様の資産と事業の未来を支えるパートナーを目指します。

会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/162431/table/46_1_e478c92244646841eb61b38b93b376b0.jpg?v=202605070951 ]

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