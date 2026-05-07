企業・組織の人材育成・組織開発を行う株式会社HRインスティテュート(所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：三坂 健)は、ビジネスにおける発信力を向上させる新サービス「ストーリーテリング診断」の提供を開始しました。





「ストーリーテリング診断」URL： https://www.hri-japan.co.jp/news/archive/story_assess/





ストーリーテリング診断見本





■開発の背景

情報過多の現代において、正論やデータによる説得だけでは多様な価値観を持つステークホルダーを動かすことは困難になっています。今、求められているのは、事実に意味を与え、聞き手の感情を揺さぶる「ストーリーテリング」の技術です。

しかし、多くの企業においてストーリーテリングは個人のセンスに依存しており、体系的な育成がされにくい状況がありました。その結果、事業の強みや提供価値、目指す姿が“説明”に偏り、聞き手の記憶に残らない、伝えたいメッセージが浸透しない、といった課題に繋がっています。

当社は、このブラックボックス化していたスキルを「AIによる多角的分析」と「コンサルタントの洞察」で可視化。誰もが磨ける「技術」へと昇華させるため、本サービスを開発しました。









■「ストーリーテリング診断」の特徴

1. すぐに使える実践テーマ設定

受講者が実際に直面している商談、プレゼンテーション、会議など、具体的な「伝える場面」の要件をヒアリングし最適化されたテーマを設計。現場で使える、実践的なトレーニングを実現します。





2. インプット・実践・フィードバックの習得サイクル

インプット(研修・動画)からアウトプット(実践)、プロによる診断(フィードバック)までをワンセットで提供。知識を「現場で使える武器」へと磨き込みます。





3. AI×コンサルタントによる「ハイブリッド診断レポート」

AIによるデータに基づいた多角的な分析と、コンサルタントによる鋭い洞察を掛け合わせた、独自の診断レポートを提供します。場に伝わるメッセージをつかむ「ヒューマン」と客観的に分析する「AI」という両面からアプローチすることで、納得感の高いフィードバックが可能となりました。





4. スキルを10の具体的要素に分解

ストーリーテリングというスキルの棚卸しを、感覚や主観で終わらせないため、以下の10指標に分解して解剖します。





【戦略面】(1)導入効果(2)聴衆適合性(3)ストーリー構成

【内容面】(4)メッセージの一貫性(5)具体性・専門性(6)感情喚起性

【表現面】(7)言葉の選択・簡潔性(8)締めの効果(9)情熱の伝達(10)ビジュアルの活用









■「個」に寄り添い、気づきを与える診断レポート

診断レポートでは、10要素の現状把握に加え、個別の「強み」「課題」、そして具体的な改善アクションを提示。一人ひとりの課題に深く寄り添い、気づきを与え、自律的な成長を促します。









■ご利用の流れ

1. 申し込み：当社にお申込みいただいた後、対象者、テーマなどのご要件をヒアリングさせていただきます。(当社の研修サービスの付帯としての利用が基本となります)





2. 研修・診断実施：対象者がストーリーテリングを実践します。その様子を講師がチェックし、その場でのフィードバックを行います。加えて、動画でも撮影して、後日レポートとしてご返却いたします。









■サービス概要

サービス名： ストーリーテリング診断

提供開始日： 2026年5月1日(金)

申込方法 ： https://www.hri-japan.co.jp/news/archive/story_assess/









■会社概要

会社名 ： 株式会社HRインスティテュート

代表者 ： 代表取締役社長 三坂 健

所在地 ： 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-13-23 HRIビジョンハウス

設立 ： 1993年11月

事業内容： ビジネスコンサルティング＆研修プログラムの企画・開発・実施

URL ： https://www.hri-japan.co.jp/