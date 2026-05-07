道の駅あわじ(兵庫県淡路市)は、毎年店頭に並ぶとすぐに完売する人気商品「淡路島の新玉ねぎ」をご自宅でもお楽しみいただけるよう、2026年5月7日(木)10時よりオンライン販売を開始いたします。

これまで現地での販売が中心だった「淡路島の新玉ねぎ」ですが、「あの味をもう一度食べたい」という多くのお声を受け、今年は契約農家からの入荷にあわせて全国へお届けいたします。





道の駅あわじ公式通販サイト： https://michinoekiawaji.net/





淡路島新玉葱





■「水にさらさず食べられる」みずみずしさと甘さ

淡路島の新玉ねぎは、やわらかくみずみずしい食感と、辛みが少なく強い甘みが特長です。

スライスしてそのままサラダで食べられるほどの甘さで、素材そのものが“主役”になる味わいです。

道の駅あわじでは、地域の海と農地をつなぐ取り組みとして、廃棄されるしらすや牡蠣の貝殻を肥料として再活用。ミネラルを豊富に含んだ土壌で育つことで、他にはない甘みを引き出しています。









■こんな方におすすめ

・淡路島で食べた味をもう一度楽しみたい方

・旬の美味しい食材を自宅で味わいたい方

・家族で安心して食べられる食材を探している方









■販売概要

【販売開始】

2026年5月7日(木)10:00～





【販売サイト】

道の駅あわじ公式通販サイト

https://michinoekiawaji.net/





【販売期間(予定)】

2026年5月7日(木)～5月30日(土)18:00

※数量限定のため、なくなり次第終了となります









■発送について

お申し込み順に、入荷分より順次発送いたします。

※天候や収穫状況により前後する可能性がございます









■お届け内容について

お届けする新玉ねぎは、発芽した新芽部分もお召し上がりいただけます。

また、スライス後に1時間ほど空気にさらすことで、水にさらさずに辛味を抑えることができます。

ぜひこの機会に、春だけの特別な味わいをお楽しみください。









■今後の展開

道の駅あわじでは、今後も淡路島の旬の食材や人気商品をオンラインでお届けし、「現地での感動を自宅でも楽しめる」サービスの拡充を進めてまいります。









■会社概要

名称 ： 株式会社淡路観光開発公社

所在地 ： 兵庫県淡路市岩屋1873-1

代表者 ： 代表取締役 西田 利行

ホームページ： http://michi-awaji.co.jp