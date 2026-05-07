「淡路島の新玉ねぎ」の通販が解禁！毎年即完売の人気商品が道の駅あわじ公式通販サイトにて5月7日10時より販売開始
道の駅あわじ(兵庫県淡路市)は、毎年店頭に並ぶとすぐに完売する人気商品「淡路島の新玉ねぎ」をご自宅でもお楽しみいただけるよう、2026年5月7日(木)10時よりオンライン販売を開始いたします。
これまで現地での販売が中心だった「淡路島の新玉ねぎ」ですが、「あの味をもう一度食べたい」という多くのお声を受け、今年は契約農家からの入荷にあわせて全国へお届けいたします。
道の駅あわじ公式通販サイト： https://michinoekiawaji.net/
淡路島新玉葱
■「水にさらさず食べられる」みずみずしさと甘さ
淡路島の新玉ねぎは、やわらかくみずみずしい食感と、辛みが少なく強い甘みが特長です。
スライスしてそのままサラダで食べられるほどの甘さで、素材そのものが“主役”になる味わいです。
道の駅あわじでは、地域の海と農地をつなぐ取り組みとして、廃棄されるしらすや牡蠣の貝殻を肥料として再活用。ミネラルを豊富に含んだ土壌で育つことで、他にはない甘みを引き出しています。
■こんな方におすすめ
・淡路島で食べた味をもう一度楽しみたい方
・旬の美味しい食材を自宅で味わいたい方
・家族で安心して食べられる食材を探している方
■販売概要
【販売開始】
2026年5月7日(木)10:00～
【販売サイト】
道の駅あわじ公式通販サイト
https://michinoekiawaji.net/
【販売期間(予定)】
2026年5月7日(木)～5月30日(土)18:00
※数量限定のため、なくなり次第終了となります
■発送について
お申し込み順に、入荷分より順次発送いたします。
※天候や収穫状況により前後する可能性がございます
■お届け内容について
お届けする新玉ねぎは、発芽した新芽部分もお召し上がりいただけます。
また、スライス後に1時間ほど空気にさらすことで、水にさらさずに辛味を抑えることができます。
ぜひこの機会に、春だけの特別な味わいをお楽しみください。
■今後の展開
道の駅あわじでは、今後も淡路島の旬の食材や人気商品をオンラインでお届けし、「現地での感動を自宅でも楽しめる」サービスの拡充を進めてまいります。
■会社概要
名称 ： 株式会社淡路観光開発公社
所在地 ： 兵庫県淡路市岩屋1873-1
代表者 ： 代表取締役 西田 利行
ホームページ： http://michi-awaji.co.jp