https://chi-bouken.jp/middle/for-businesspeople-bcp/

BCPコンサルティングを専門とする株式会社BCPJAPAN（大阪市中央区／代表取締役：山口泰信）は、一般社団法人 小さな冒険学舎と共催で災害時に“本当に生き残れる力”を可視化することを目的に、電気・ガスといったインフラが使えない環境を想定し、生活をゼロから立ち上げる体験型プログラム「サバイバルBCP研修」を、2026年6月6日・7日の2日間、富山県内にて一般向けに初開催します。 本研修では、竹を使った生活家具の制作や防災食による食料確保、野営などを通じて、大人たちが“どこまで生き残れるのか”をリアルに体験していただきます。 机上のマニュアルでは得られない“実践的な生存力”と“個人のBCP”の重要性を体感できる内容となっています。 詳細ページ：https://chi-bouken.jp/middle/for-businesspeople-bcp/

■開催背景｜“知識だけでは生き残れない”という現実

近年、日本各地で地震や豪雨などの自然災害が頻発し、企業におけるBCP（事業継続計画）の重要性は広く認識されるようになりました。 一方で、実際の災害現場では「マニュアル通りに行動できない」「想定外の状況に対応できない」といった課題が浮き彫りになっています。 特に、個人レベルでの防災意識や行動力には大きな差があり、“知っている”と“できる”の間には大きなギャップが存在しています。 BCPJAPANではこの課題に対し、「体験しなければ身につかない」という考えのもと、実際に極限環境を再現した体験型のBCP研修を企画しました。

■トピック

１）竹を使って、椅子など“生活に必要なもの”を自分たちで作る体験 ２）自分たちで作ったイカダに乗って、実際に池を渡るチャレンジ ３）防災食を実際に食べて、「本当に役立つ備え」を体験できる ４）テント設営や火起こしなど、災害時に役立つ行動をリアルに学べる ５）「もし災害が起きたら、自分はどう動くか？」を体で考える2日間の実践研修

■本研修の特徴

1．自らの手で“生活を立ち上げる力”を養う

災害発生直後の「72時間」は、生死や事業継続の明暗を分ける最も重要な初動フェーズです。 物資や支援が十分に届かない状況を想定し、自分たちの手で必要なものを生み出し、生活環境を構築する体験を通じて、BCPの根幹となる初動対応力を育みます。

2．竹を活用し、“創る力”と“生きる知恵”を実践で学ぶ

現地の竹を活用して、椅子など生活に必要な設備を仲間と協力して制作。 竹という自然資源を活かしながら、「想像力 × 手仕事 × チームワーク」で危機を乗り越える術を、自分たちの体で学べます。 限られた資源で目的を達成するプロセスを通じて、創造力・工夫力・協働力を養います。 さらに、自ら制作したイカダを操縦し、水上移動という非日常の課題にも挑戦。 災害時の代替手段を考える柔軟な発想力を育てます。

3．「創る→使う→壊す→再構築する」で継続力を体得

本研修では、作って終わりではありません。 創る → 使う → 解体する → 再構築する → 活用するという一連の流れを体験します。 これはBCPにおける 「事業停止 → 代替手段の確保 → 復旧 → 再稼働」 という企業活動の再建プロセスと直結しています。 体験を通じて、“継続する力”を身体で理解できることが、本研修最大の特徴です。

4．防災食・野営体験を通じて“使える備え”を検証

防災食の試食や保存方法の工夫、テント設営、火起こしなどを実践形式で体験。 「備えているつもり」が「本当に使える備え」になっているかを見直す機会となります。 机上の知識だけでは気づけない、現場で使える防災力を身につけます。

5．座学では得られない“経験ベースの判断力”を養う

災害時に求められるのは、マニュアル通りに動く力ではなく、 限られた資源・限られた時間・限られた情報の中で最善を選ぶ判断力です。 本研修では、参加者が試行錯誤しながら課題を乗り越えることで、 判断力・創造力・協働力・実行力という、実災害時にこそ必要なスキルを体得します。

■期待できる効果｜現場で使える“戦略”へ変わる2日間

● 災害時の初動が変わる 非日常の環境下で、限られた資源を最大限に活かす経験を通じて、実践的な判断力と工夫力が身につきます。 ● あなたのBCPが“使える計画”へ進化する 優先順位の見直しや、自社・自分自身の弱点を可視化。 現場感覚を伴った、即行動できる初動計画へとブラッシュアップできます。 ● 防災を“文化”として組織に根付かせる 「備える力」「乗り越える力」「継続する力」を育み、個人だけでなく組織全体の防災意識向上につながります。

■ご予約について

脳の中が“サバイバル”になる2日間。大人のための実践型防災プログラム「サバイバルBCP研修キャンプ」の参加申し込みを受付中です。 また、参加を検討されている方向けに、オンライン説明会も開催します。 【オンライン説明会日程】 ・4月30日（木）20:00～21:00 ・5月9日（土）20:00～21:00 詳細・ご予約は、公式サイトよりご確認ください。 https://www.reservestock.jp/events/1130201

■イベント概要

https://www.reservestock.jp/events/1130201

名称：大人のサバイバルBCP研修キャンプ 日程：2026年6月6日（土）～7日（日） 会場：富山県内（詳細は参加者に個別案内） 対象：社会人（一般参加可能） 主催：株式会社BCPJAPAN 共催：一般社団法人 小さな冒険学舎 お申込ページはこちら：https://chi-bouken.jp/middle/for-businesspeople-bcp/

https://chi-bouken.jp/middle/for-businesspeople-bcp/

◆6月6日（土） 11:30 富山県集合 or 12:00 現地集合 12:00 施設にて昼食 13:00 竹の切り出し 生活空間づくり（テント設営、トイレ、竹の家など） 16:00 野外炊事：ポリ袋調理と持ち寄り防災食 19:00 入浴 20:00 暗闇体験・火を囲んで座談会 22:00 就寝（テント or 施設にて） ◆6月7日（日） 6:00 起床・生活空間撤収 7:00 朝食（施設にて） 8:00 竹でイカダ作り → イカダを操縦 12:00 昼食（施設にて） 13:00 セミナー 「サバイバル体験がBCPで役立つ理由」振り返り 15:00 現地解散 or 15:30 富山駅解散

■株式会社BCPJAPAN 代表取締役 山口泰信 コメント

「多くの方が“防災は知識でなんとかなる”と考えていますが、実際の災害現場ではそれだけでは対応できません。本当に必要なのは、“自分で考え、行動する力”です。 本研修ではあえて不便な環境に身を置くことで、自分自身の限界や課題を体感し、“本当に生き残るために必要な力”を身につけていただきたいと考えています。」

■メディア関係者の皆様へ

本研修では、参加者が試行錯誤しながら生活を立ち上げる様子や、災害時に直面するリアルな課題が浮き彫りになる瞬間を取材いただけます。 “机上の防災”ではなく、“実際に生きる力を試す現場”として、映像・ドキュメンタリー・報道特集など幅広い企画にご活用いただけます。 ぜひご取材をご検討ください。

■株式会社BCPJAPANについて

株式会社BCPJAPANは、中小企業向けのBCP（事業継続計画）の策定支援・研修・訓練の提供を行う民間支援会社です。 災害や感染症、物流停止等の事業停止リスクに備え、防災だけではなく経営の文脈でBCPを実装する伴走支援を実施しています。 社名：株式会社BCPJAPAN 所在地：大阪市中央区内平野町1-2-9 グランドビル大手前304号 代表者：代表取締役 山口 泰信 事業内容：防災・BCP策定支援、DX・リスキリング研修、災害リスク診断 URL：https://www.bcpjapan.jp/dx/ 各種SNSを通じて、今後も机上の空論ではなく、「実際にその場にいたらどうなるか」という視点で、現実的な防災・BCP情報を発信していきます！ 公式LINE｜BCP最新情報をキャッチ https://lin.ee/oMj9fRg Youtube https://www.youtube.com/channel/UCMVQBNc9TUf_7y_5QQsklyw/?themeRefresh=1 X https://x.com/bosai_bcp Instagram https://www.instagram.com/bosai_bcp/ Facebook https://www.facebook.com/bosai.bcp