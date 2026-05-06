母の日ギフト、今年の母の日はちょっと贅沢に！プチリッチな予算5,000円以上の高級ギフト限定「母の日ギフト売れ筋ランキングTOP10 予算5000円以上版」公開。さらに2026年の購入単価速報値を公開

Groov株式会社

母の日に特化したメディアサイト「母の日.me」（https://hahanohi.me/）は、10代から70代の男女1,235名を対象に、2026年の母の日ギフトに関する予算の定点調査および意識調査を実施しました。

本調査データと母の日.meの売上動向をもとに、「母の日ギフト売れ筋ランキングTOP10 予算5,000円以上限定版」を発表いたしました。

また、記事の最後に、2026年の購入単価の速報値を発表しています。

母の日ギフト売れ筋ランキングTOP10 予算5000円以上版

https://hahanohi.me/gift-ranking-5000over/(https://hahanohi.me/gift-ranking-5000over/)

■母の日ギフトアンケート調査2026年、調査結果

直近2年（2025年～2026年）の母の日ギフト予算に関するアンケート調査結果一覧

2026年に母の日.meが実施したアンケート調査「母の日ギフトにかけられる予算はいくらですか？2026年調査」の結果では、母の日ギフトの予算は依然として「2,000円 ～5,000円未満」が中心となっており、「4,000～5,000円未満」が18.9％、「2,000～3,000円未満」が18.7％と、いわゆる“ボリュームゾーン”が安定していることがわかります。

一方で注目すべきは、「5,000円以上」の価格帯における緩やかな伸長です。2026年は「5,000～8,000円未満」が8.9％、「8,000～10,000円未満」が4.9％、「10,000円以上」も含めると、全体の約16％が高価格帯にシフトしており、前年と比較しても“プチリッチ化”の傾向が見られます。

これは、「せっかく贈るなら少し良いものを選びたい」「満足度の高いギフトを贈りたい」といった意識の高まりを反映したものであり、母の日ギフトにおいて“価格よりも価値”を重視する消費行動が広がっていることを示しています。

その一方で、「お金をかけない」が11.8％と一定数存在していることから、母の日市場は“節約志向”と“高付加価値志向”が共存する二極化の傾向にあります。

このように、2026年の母の日は、無理のない範囲で少し特別なものを選ぶという従来の軸を保ちながらも、「5,000円以上のプチリッチギフト」が新たな選択肢として存在感を高めていることが、今回のデータから明らかになりました。

【2026年版】母の日ギフトにかけられる予算はいくらですか？（母の日に関するアンケート調査）：h

https://hahanohi.me/survey128/

節約志向と高付加価値志向の“二極化”

一方で、「お金をかけない」は11.8％と一定数存在しており、母の日ギフト市場では“節約志向”と“高付加価値志向”が共存する二極化の傾向が鮮明になっています。

出費を抑えたい一方で、「特別感のあるギフトを贈りたい」という想いは依然として強く、予算に応じたメリハリあるギフト選びが進んでいると考えられます。

「プチリッチギフト」が新たな選択肢に

こうした背景から、2026年の母の日では、「無理のない範囲で少し特別なものを贈る」という価値観がより明確になっています。

だからこそ、5,000円以上の“プチリッチギフト”が新たな選択肢として存在感を高めています。

母の日ギフト売れ筋ランキングTOP10 予算5000円以上版

母の日.meでは、5,000円以上の価格帯にフォーカスした「母の日ギフト売れ筋ランキング2026【5,000円以上限定版】」を公開しました。

ランキングには、「価格に見合う価値を届けたい」「少し背伸びして特別感を演出したい」といったニーズに応える商品が多数ランクイン。美容家電やスキンケアセット、豪華グルメなど、ワンランク上の母の日ギフトが揃っています。

【1位】母の日の国産うなぎ蒲焼き3種セット

母の日の贈り物に人気の国産うなぎ蒲焼き3種セット。長焼き、蒲焼きカット、きざみうなぎの3種類が楽しめる贅沢な詰め合わせで、うな丼やひつまぶしなど様々な食べ方ができます。特別感のあるグルメギフトとして、お母さんに喜ばれる母の日プレゼントにおすすめです。

店舗名：うなぎ屋かわすい

価格：5,990円～

https://hahanohi.me/gift-ranking-5000over/#rank1

【2位】母の日限定Yunth美容液ギフトセット

人気を集めるスキンケアブランド「Yunth」。人気の生ビタミン美容液などに、オシャレな一輪のカーネーションのお花(造花)がセットになったギフトが大好評。

店舗名：Yunth Store

価格：5,980円～

https://hahanohi.me/gift-ranking-5000over/#rank2

【3位】王様の夢枕II

ふんわり柔らか気持ちいい「超極小ビーズ」と「ポリエステルわた」を絶妙なバランスで配合した枕。頭部や首もとに負担をかけない柔らかい素材で、お母さんのデリケートな首もとを優しく支えてくれます。母の日の贈り物でも「失敗しない・絶対外さないプレゼント」として「王様の夢枕II」は選ばれています。

店舗名：枕と眠りのおやすみショップ！

価格：8,800円

https://hahanohi.me/gift-ranking-5000over/#rank3

【4位】和風ティラミス 凛菓

厳選素材を使い、まろやかで優しい味わいに仕上げた贅沢なスイーツ。ほうじ茶、抹茶、黒ごまなど、和の風味を存分に楽しめる6種の詰め合わせは、目でも舌でも楽しめる逸品です。

冷凍で届き、食べたいときに解凍するだけで本格スイーツを味わえる手軽さも◎。上品なパッケージで、母の日の贈り物にもぴったり。

“気を遣わせず、でも特別感が伝わる”ギフトとして、義母世代にも喜ばれる一品です。

店舗名：Morin（もりん）

価格：3,580円～5,400円

https://hahanohi.me/gift-ranking-5000over/#rank4

【5位】5号鉢カーネーション

心を込めた贈り物をお探しの方におすすめのカーネーションギフト。人気の5号鉢カーネーションは、鮮やかな花色でお母さんの笑顔を引き出します。母の日に感謝の気持ちを花に込めて贈りましょう。

店舗名：花のギフト社OnlineShop

価格：2,398円～6,380円

https://hahanohi.me/gift-ranking-5000over/#rank5

【6位】選べる蘭 ミディ胡蝶蘭 2本立ち 「メルシー」と和菓子スイーツ付きセット

ミディ胡蝶蘭は、可憐な見た目と上品な存在感が魅力のフラワーギフト。2本立ちのピンク系胡蝶蘭は、華やかすぎず、控えめすぎない“ちょうど良い”サイズ感と色合いで、義母世代にも喜ばれるバランスのとれた一鉢はセンスの良いフラワーギフトです。

店舗名：森水木のラン屋さん

価格：6,280円～

https://hahanohi.me/gift-ranking-5000over/#rank6

【7位】みかんゼリー 詰め合わせ

和歌山県産のみかん果汁を贅沢に使用した、無添加・無香料の自然派ゼリー。

ぷるんとなめらかな食感と、みかんそのものの甘さ・酸味を生かした味わいは、幅広い世代に喜ばれる上品なデザートです。冷やしても、そのままでも美味しく召し上がれ、消えものギフトとして気軽に贈れるのも魅力。

店舗名：伊藤農園

価格：3,280円～6,980円

https://hahanohi.me/gift-ranking-5000over/#rank7

【8位】ドゥーブルフロマージュ

上品な甘さと、ふわとろ食感。お義母さんへ贈る北海道からのご褒美スイーツ。ルタオの人気No.1チーズケーキ「ドゥーブルフロマージュ」は、レアチーズとベイクドチーズ、2層のハーモニーが絶妙な贅沢スイーツ。口に入れた瞬間ふんわりとろける食感は、世代を問わず愛され続けています。

冷凍で届き、食べたいタイミングで解凍して楽しめるので、気を遣わせず、ゆったりした時間を楽しんでもらえるギフトにぴったり。おしゃれで上質、かつ気軽に受け取ってもらえるちょうどいい母の日ギフト。

店舗名：LeTAO

価格：4,970円～5,320円

https://hahanohi.me/gift-ranking-5000over/#rank8

【9位】Fabric Plus 無添加5重ガーゼケット

使うほどにふんわり馴染む、日本製やさしさギフト。化学薬品を使わずに仕上げた肌にやさしい天然素材のガーゼケットは、5重構造がほどよい厚みと通気性を生み出し、夏は涼しく、冬はふんわり温かい、オールシーズン活躍するアイテムです。

洗うたびにやわらかくなる風合いは、毎日の睡眠時間をやさしく包み込み、お母さんのからだと心をそっと癒してくれます。

店舗名：枕と眠りのおやすみショップ！

価格：6,270円

https://hahanohi.me/gift-ranking-5000over/#rank9

【10位】母の日に贈る 2色植えあじさい

今年はいつもと違う母の日ギフトに、華やかなあじさい。母の日シーズンから長くお花を楽しんでもらえるよう、春から夏にかけて咲くあじさいが近年人気を集めています。

4種類から選べて、おいもやならではのスイーツセットも魅力。定番のカーネーションとはひと味違う、特別感のある母の日ギフトとしておすすめ。

店舗名：おいもや

価格：6,890円

https://hahanohi.me/gift-ranking-5000over/#rank10

■母の日ギフト売れ筋ランキングの傾向

母の日ギフト売れ筋ランキングのランクイン商品から見えてくるトレンドや傾向

5,000円以上の母の日ギフト売れ筋ランキングTOP10から見られる傾向は以下の通りです。

1. 「消えもの＋体験価値」志向の強まり

今回のランキングでは、うなぎ、ティラミス、ゼリー、チーズケーキといった“消えもの”が多数ランクインしています。

ただし単なる食品ではなく、「ご褒美感」「特別感」「体験価値」を伴う商品が選ばれている点が特徴です。

「食べる＝満足」だけでなく

「楽しむ時間を贈る」ギフトへ進化

2. 「いたわりギフト」の台頭（健康・リラックス）

3位の枕、9位のガーゼケットなど、“体をいたわるギフト”が上位にランクイン。

これは単なる実用品ではなく、

・疲れを癒してほしい

・ゆっくり休んでほしい

といった“おつかれさま”の気持ちを伝えるギフトです。母の日は「感謝」から「いたわり」へ

3. フラワーギフトは「定番＋進化」で安定

カーネーション、胡蝶蘭、あじさいといったフラワーギフトも引き続きランクイン。

ただし特徴的なのは

・胡蝶蘭＋和菓子

・あじさい＋スイーツ

「花単体」ではなく、“付加価値付き”が主流

4.「美容・自分時間ギフト」の拡大

2位の美容液ギフトが象徴的で、“キレイを贈る”という価値が確立しています。

・スキンケア

・リラックス

・自分時間

「自分を大切にしてほしい」というメッセージ性が強い

総合的に見ると、5,000円以上の予算帯では、「ちょっと贅沢」「上質」「特別感」がありながらも、「実用的」で「手間がかからず」「長く楽しめる」、そして贈る相手への「配慮」が感じられるギフトが選ばれる傾向にあると言えます。

【速報】2026年 母の日ギフト購入単価 調査結果

2026年度の母の日ギフトにおける、現時点（5月6日時点）での購入単価速報をお伝えします。

■ 購入単価の推移

2026年速報値：6,167円

前年実績：4,956円

前年比：124％（24％増）

本年度の購入単価は、統計調査を開始して以来、過去最高額を更新しています。前年比で約1,200円の大幅なプラスとなっており、ギフトの「高単価化」が顕著に表れる結果となりました。

■ 今後の展望

母の日ギフト商戦は、これから最終的なピークを迎えます。そのため、最終的な確定値は現在の速報値から変動する可能性があります。

最新の確定データにつきましては、集計が完了し次第、母の日専門情報メディア「母の日.me」にて公開いたします。

▼関連記事：

母の日ギフト2026年トレンド予測発表！ 2026年の流行トレンドは「フラワーギフト2強時代」「お花がおまけ」「美ギフト躍進」「リカバリーギフト」「ソーシャルギフト（eギフト）の定番化」「ギフト疲れ」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000270.000098805.html

母の日ギフト2026年トレンド・流行予測

https://hahanohi.me/news20260424/

母の日ギフト白書2026」無料公開 - 最新トレンドと消費者の意識を徹底分析

母の日ギフト専門の情報メディア「母の日.me」は、本リリースのベースとなった最新の意識調査データ「母の日ギフト白書2026年版」（全36項目）を、4月21日（火）より公式サイトにて無料公開いたしました。

本白書は、全国10代から70代の男女計1,235名を対象に実施した大規模アンケートを、専門的な知見から詳細に分析したものです。 今回の調査では、「物価高下におけるギフト予算の聖域化」や、「お世話の負担をかけない“手間なしフラワー”への需要シフト」、さらにデジタルネイティブ世代による「ソーシャルギフトの利用率25％到達」など、2026年特有の構造的変化が鮮明に浮き彫りとなりました。

また、本白書ではギフト選びの心理的障壁についても深く切り込んでいます。 「プレゼント選びを負担に感じる層」が約6割にのぼるという実態や、その不安を解消するための「失敗しないギフト選びの法則」など、統計データに基づいた具体的な解決策を提示。母の日ギフト選びに悩む皆様にとって、今年最も有益な情報源となることを目指して作成されました。

全国の幅広い世代から得られたこの貴重なデータは、今年の母の日ギフト市場の動向を正確に把握し、戦略的なトレンド予測を立てる上で欠かせない一次情報を提供します。 本リリースの詳細な背景データとして、ぜひご活用ください。

「母の日ギフト白書2026年版」無料公開ページ:

https://hahanohi.me/mothersdaygift_whitepaper2026/(https://hahanohi.me/mothersdaygift_whitepaper2026/)

母の日.meアンケート調査概要

【アンケート調査概要】

調査エリア：全国

調査主体：母の日.me

調査方法：インターネット調査

調査対象：10代～70代の男女（計1235名）

調査期間：：2026年2月16日～3月9日

母の日.me内で統計調査を公開しています。過去との比較が可能です。

https://hahanohi.me/mothers-day-survey/

【母の日.me PV 及び成果件数 調査概要】

調査エリア：全国

調査主体：母の日.me（ https://hahanohi.me/ ）

調査方法：Google Analytics アクセス数、及び楽天アフィリエイト成果報酬件数

調査対象：有効アクセス数 32,613件、成果報酬成約件数 1,172件

調査期間：2026年4月1日～5月5日

調査情報公開URL： https://hahanohi.me/

※楽天アフィリエイト成果報酬件数は、未確定・保留も含みます。また、父の日.jp等、Groov(株)の他メディアサイトの合算での実績値のため、一部「母の日」に関連しない数値も含みます。

※母の日.me内での露出や広告掲載により、ランキングに影響を与えている可能性があります。それらの可能性を排除しない「実績値」でのランキング集計となります。

※Google Analytics、及び楽天アフィリエイトレポートを参照しています。

母の日.meについて

母の日についての様々な情報を発信している、母の日に特化した情報メディアサイト「母の日.me」では、毎年の母の日はいつ？を解決してくれるコンテンツをはじめ、今人気の母の日ギフト・プレゼントがわかる300以上のギフトランキングなど、プレゼント選びでお悩みの方に役立つ情報を発信。

・関連メディア

父の日.jp：https://chichinohi.jp/(https://chichinohi.jp/)

父の日についての様々な情報を発信している、父の日に特化した情報メディアサイト。

敬老の日.jp：https://keirounohi.jp/(https://keirounohi.jp/)

敬老の日についての様々な情報を発信している、敬老の日に特化した情報メディアサイト。

掲載について

本記事で掲載している情報は、各種メディアさまににおいて、自由にお使いいただけます。

ただし、情報元として各サイトのコピーライト表記、及びリンクの設置を併せて掲載いただきますようお願いいたします。なお、テレビや新聞、雑誌など、リンクの設置が難しい場合に限り、コピーライト表記のみでの使用も可能です。使用に際し、ご連絡は不要ですが、メールフォーム等でご一報いただけれ幸いです。https://www.groov.co.jp/contact/

取材について

メール： groov-info@groov.co.jp

メールフォーム： https://www.groov.co.jp/contact/

電話： 04-7167-3043

担当者名：グルーヴ(株)田口