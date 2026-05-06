涼宮あつき/REAL AKIBA BOYZ主催『あきばっか～の』初の高校生限定大会！『あきばっか～のハイスクールvol.1』 初代王者は SORA

ISARIBI株式会社

A-POPソング（アニソン／ボカロ／VTuber楽曲など）を使用した2on2ダンスバトルイベント「あきばっか～の」を主催する、涼宮あつき / REAL AKIBA BOYZは、初の高校生を対象としたA-POPソロダンスバトル『あきばっか～のハイスクールvol.1』を開催しました。

「あきばっか～の」では昨年より中学生以下を対象とした『あきばっか～のキッズ』を実施しており、キッズ出身者が本戦でも好成績を残すなど、次世代育成の場として注目を集めています。今回のハイスクール部門は、さらに若い才能の発掘を目的として新設されました。

エントリー開始からわずか3時間で定員64名が満枠となり、急遽80名へ拡大するほどの反響を記録。ゴールデンウィーク開催ということもあり、関東のみならず全国各地から高校生ダンサーが集結し、トップレベルの熱戦が繰り広げられました。

激戦を勝ち抜き、記念すべき第1回大会の初代王者に輝いたのは SORA。圧倒的な表現力とスキルで会場を魅了し、堂々の優勝を果たしました。

＜SORA（優勝者）コメント＞

本当に、本当に本当に、このあきばっか～のハイスクールの開催が発表されてからずっと優勝したいと思っていました。ただ最近、自分らしさが出なかったり、ここぞというときに、自分の踊り的ににも結果的に決めきれなくて。だから優勝できて嬉しくて、最後まですごく楽しく踊れました。 あつきさんはじめ、この大会を関わっている方々に感謝しています。本当にありがとうございました！

「あきばっか～の」とは

涼宮あつきが主催する国内最大級のアニソンダンスバトルイベント。 アニソンなどのA-POPソング(アニソン/ボーカロイド/VTuber楽曲など)に乗せ 様々なダンスで行われる異種格闘技戦。アニソンダンスバトルの日本一の祭典としても呼び声が高く今年で開催12年目を迎える。

・各種公式SNS

あきばっか～の東京体育館特設HP：https://akibaccano.jp/tokyo2025/

公式HP：https://akibaccano.jp/index.html

公式X：https://x.com/apop_atsuki

公式Tik Tok：https://www.tiktok.com/@akibaccano.jp

公式instagram：https://www.instagram.com/akibaccano.jp

主催者：涼宮あつき

"老舗ブレイクダンスチーム「WASEDA BREAKERS」の一員としてスト リートダンスシーンで活躍する反面、アニソン×ダンスのシーンに大きな発展をもたらすイベント企画やプロデュースも担当。

アニソンダンス シーンに居るものなら知らない人はいない、涼宮あつきの代表的なイベ ント「あきばっか～の」はNHK「ノーナレ」をはじめ、TV番組にも多数特集で取り上げられるなど、シーン内外から注目を集めている。"

ネット上の関連動画総再生数5億再生超！

レペゼン秋葉原のオタクダンサーチーム「REAL AKIBA BOYZ」！

ブレイクダンスでは、今なお日本代表として世界大会に出場するなど功績を残しながら、アニソン・ボカロ・JPOPに振付した「踊ってみた動画」をネットに投稿し続け、一千万、数百万再生を超える作品も次々と生み出している。

2023年世界最大のヒット楽曲となったYOASOBIの「アイドル」に、「オタクのコール」として楽曲参加。第74回紅白歌合戦へYOASOBIとのコラボレーションとして出演を果たす。他、YouTubeオフィシャル「YouTube FanFest World Wide2022」や中国・ビリビリマクロリンク、ブラジル・アニメフレンズなど世界各国のフェスに出演。2022年には世界最大のアニソンフェス「Animelo Summer Live」、出演をするなど、アーティスト、YouTuberとしても活躍の幅を広げる。

2023年には新メンバー、現役高校生ダンサー龍を中心に「REAL AKIBA JUNIORZ」というジュニア組織を誕生させ、ソロ・ユニット・グループ活動問わず活躍の幅を広げている。

REAL AKIBA BOYZ 公式YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UCMmO8fiv0J34qc0qIO6t31A

公式X (旧Twitter)：

https://x.com/RAB_CREW

Instagram:

https://www.instagram.com/real.akiba.boyz/

【+++PLUS ULTRA】

行ける！もっと、先へ。さらに、向こうへ。

世界で活躍できる！

そんな可能性を秘めた様々なジャンルのオタクが集結。

ダンスを中心に、ミュージック&アートにおいてインフルエンス能力を持った

クリエイターとアーティスト達が集った事務所及びエージェント・育成機構、

それが「METEORA st.（メテオラストリート）」です。

設立してわずか3年目で、総勢100人超のプレイヤーが入所。（2024年4月現在）

私たちMETEORA st.は、更なる成長を目指すため、

インターネットでの活躍だけでなく、ライブやリアルスペースへと

活躍を広げる事務所を目指して、プレイヤーの【Plus Ultra】を一緒に模索し続けます。

行ける！

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WEBサイト：https://www.meteora-st.jp/