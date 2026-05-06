お部屋ぐまルーミー最新情報お部屋ぐまルーミー「POP UP SHOP IN ハンズ」開催！
株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードクリエイティブ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：成田耕祐）は、2026年5月6日(水)より、お部屋ぐまルーミー「POP UP SHOP IN ハンズ」を開催することをご報告いたします。
★お部屋ぐまルーミー「お部屋ぐまルーミー POP UP SHOP IN ハンズ」がスタート！
描き下ろしイラストを使用したグッズや、可愛い雑貨などの新作アイテムを取り揃えています。
みなさまのご来店をお待ちしております。
【販売店舗、期間】
■ハンズ新宿店：2026年5月6日(水)~5月26日(火)
■ハンズ心斎橋店、ハンズ札幌店：2026年6月25日(木)~7月13日(月)
■ハンズ博多店：2026年7月31日(金)~8月18日(火)
【商品ページ】
https://store.hands.net/shinjuku/item/5f/5f-76.html
【商品情報】
◆アクリルキーホルダー／全10種
税込770円
◆ステッカー／全12種
税込440円
◆クリアファイル
税込550円
◆アクリルスタンド
税込1,760円
◆刺繡ハンカチ／全2種
税込3,300円
◆さがら刺繍キーホルダー／全2種
税込1,980円
◆刺繍Tシャツ
税込4,950円
【お買い上げ特典】
期間中、対象の商品を1会計3,000円（税込）お買い上げごとに【オリジナルポストカード（全5種類）】をランダムで1枚プレゼント致します。
※絵柄はお選びいただけません。
※無くなり次第終了致します。
★「ダ・ヴィンチ」で漫画を連載中！
本とコミックの娯楽マガジン「ダ・ヴィンチ」で、お部屋ぐまルーミーの漫画を連載中。ルーミーと外山(とやま)さんのかわいい日常をお楽しみください。
最新号のテーマはおにぎり！初夏のワクワク気分を感じられるお話です♪
「ダ・ヴィンチ」2026年6月号
2026年5月7日(木)発売
価格：950円 （本体864円＋税）
https://www.kadokawa.co.jp/product/322512001193/
Youtube「お部屋ぐまルーミーのチャンネル」：https://www.youtube.com/@oheyaguma-roomy
X「お部屋ぐまルーミー」：https://x.com/oheyaguma
■作者：やじま
2017年頃よりSNSにマンガを描き始め、Webtoon制作会社でネーム作家など担当。2023年に独立。独立後に「ねこに転生したおじさん」をXで投稿しはじめ、2024年にTVアニメ化。現在も連載中。
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(C)yajima