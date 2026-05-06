CFCLがSHISEIDOとコラボレーションPersonal Edition “Signature” にメイクの色彩を纏う限定パレットが登場

株式会社CFCL(C)️CFCL Inc.

CFCLは、色の組み合わせを自由に選んで仕立てる Personal Edition “Signature” にて、SHISEIDOのフェイスカラーを起点とした特別なカラーパレットを展開します。2026年5月6日 (水) から7月31日 (金) まで、CFCLオンラインストアにてオーダーを承ります。

このコラボレーションは、ランウェイショーをはじめとするCFCLのさまざまなビジュアル制作においてヘアメイクアップを手がけてきたSHISEIDOとの継続的な協働を背景に生まれたものです。実験的で先進的な姿勢を携えながら、今の時代を生きる人々のための製品を提案する両ブランドが交差し、メイクの色彩がニットウエアになりました。

Personal Edition “Signature”は、一人ひとりに合わせた一着をおつくりするオーダーサービスです。コラボレーションのために用意されたカラーパレットは、CFCLのランウェイショーでのメイクにも使用された「SHISEIDO カラー＋グロウ エンハンサー」の9色。CFCLを象徴するアイコニックなアイテムをベースに、グラフィカルな配色を自由にカスタマイズいただけます。

アイテムは、POTTERYシリーズのドレスやトップス、スカートなどのウィメンズ11型に加え、キッズ3型も展開します。ドレスとスカートでは通常サイズに加え、商品化されていないサイズの選択も可能です。

国内外からオーダーでき、完成したアイテムはご注文から約3ヶ月後に発送となります。

POTTERY SHORT SLEEVE DRESS \77,000POTTERY SHORT BELL SLEEVE FLARE DRESS \71,500POTTERY HS OFF SHOULDER SHORT SLEEVE DRESS \77,000

< SHISEIDO >

SHISEIDO カラー＋グロウ エンハンサー スペシャルページ(https://brand.shiseido.co.jp/colorglow-enhancer.html)

< CFCL Official URL >

Website: Personal Edition “Signature”(https://cfcl.jp/pages/personal-edition-signature)

Instagram: cfcl_official(http://www.instagram.com/cfcl_official)