Samurai Dream 株式会社

Samurai Dream株式会社（本社：大阪市中央区日本橋 代表取締役：深山晋作）はプロから初心者まで幅広く学べる「Samurai Shin バリスタトレーニングスクール」を2026年5月からリニューアルいたします。2016年から2026年までに国内外で延べ6,000人以上が受講したメソッドをさらにブラッシュアップし、大阪・心斎橋の「BARISTA MAP Coffee Roasters」にて、焙煎からドリップコーヒーの抽出、エスプレッソ、ミルク技術に至るまでを体系的に学べるプログラムへと進化。現場で通用する技術の習得にとどまらず、カフェ運営や商品開発、人材育成など、飲食店・コーヒー事業者に向けた実践的な知見も提供し、次世代のバリスタおよびコーヒービジネスを担う人材の育成を目指します。

■ 世界チャンピオンが手がける “ バリスタトレーニングスクール”

世界レベルの技術を学べるクラス メリタジャパンと共同開発「流速コーヒーフィルター」

代表、深山は元スノーボード選手から転身し、未経験で渡豪。オーストラリア・メルボルンの人気店「ST.ALi(セント アリ)」で7年間バリスタとして勤務、世界中の大会で数々の実績を残しました。2016年にラテアート世界チャンピオン、2018年に日本人初のオーストラリアチャンピオンを獲得。その後はST.ALiのアンバサダー兼トレーナーとして世界各国で延べ6,000人以上を指導、その経験と知識を凝縮したのが本スクールです。JBrC日本2位、焙煎JCRC日本5位の実績を持つ現役で活躍するバリスタが中心となって直接指導を行い、初心者からプロ志向の方まで幅広く学べるカリキュラムを展開しています。

レッスンの特徴

レッスンは最大2名様までの少人数制で、初心者から中上級者まで安心してご参加いただけます。受講前にはカウンセリングを行い、生徒様一人ひとりの状況や目的に合わせて授業を進め、抽出・ミルク・ラテアート・ブリューワーズを中心に、現場で通用する技術を習得することができます。

深山晋作 コメント

「私自身、未経験から挑戦して世界の舞台でチャンピオンになれたのは、指導者や仲間に恵まれたからです。スクールを通じて誰でも真剣にコーヒーと向き合えば一流のバリスタになれることを伝えたい。そして、国内外で活躍する人材を増やし、バリスタという職業や文化の社会的価値をさらに高めていきたいと思っています。また初心者や趣味として楽しみたい方々にも間口を広げ、コーヒー業界全体を盛り上げていきたいと考えています。」

■ ブランド価値を高めるコーヒー体験の設計と実績

当社はラグジュアリーブランドや企業のトレーニング・監修の実績を多数有しています。単にコーヒーを提供するのではなく、その空間やブランドを体現する要素の一つとして、体験価値と品質が求められます。私たちは常に、こうした視点からコーヒーのクオリティと体験設計の両立を追求しています。これまでにMercedes me Australia、伊藤園オーストラリア、Panasonicをはじめ、Melitta、DALLA CORTE、TIMEMOREなど、国内外のブランドとの協業実績を有し、商品開発、教育プログラムの設計、ブランド体験の構築まで一貫して支援しています。これらの知見を活かし、飲食店や企業に向けた卸売・コンサルティング事業においても、実践的かつ再現性の高いソリューションを提供してまいります。

■ WEBサイトもリニューアル(https://baristamap.coffee/)

WEBサイトもリニューアル

本リニューアルにあわせて公式ウェブサイトも刷新いたしました。スクールの各コース内容や特徴を分かりやすく整理し、受講者が目的に応じて選びやすい導線へと改善しています。

あわせて、ご要望の多かったオンラインショップのラインナップや機能を拡充するとともに、飲食店向けの卸売サービスやコンサルティングに関する情報も強化。コーヒー豆の供給から店舗づくり、人材育成に至るまで、事業者の多様なニーズに対応できる体制を整えました。

スクールで培った技術と知見を広く社会へ還元し、コーヒーを軸とした新たな出会いやビジネスの創出を通じて、社会に感動と豊かさを広げてまいります。

URL：https://baristamap.coffee/(https://baristamap.coffee/)

■コース一覧

１.Barista Basic Class(https://baristamap.coffee/pages/barista-basic-class) 2時間／\ 13,200（税込)

エスプレッソの基礎から、ミルクスチーミング、注ぎ方、そしてベーシックなラテアートまで、バリスタとして必要な基本スキルを体系的に学ぶクラスです。コーヒーの知識と抽出技術をゼロから習得できる、最初のステップに最適な内容です。

２.Milk Master Class(https://baristamap.coffee/pages/milk-master-class) 2時間／\ 13,200（税込）

ラテアート世界チャンピオン監修のミルクビバレッジ基本クラス、スチーム、注ぎ方、ミルクレシピ、ラテアートを極めたい人におすすめです。

３.Pour Over Class(https://baristamap.coffee/pages/pour-over-class) 2時間／\ 13,200（税込）

コーヒー豆や精製方法などの基礎知識に加え、抽出理論・器具の使い方・注ぎのコントロールを実践的に学ぶクラスです。豆と水のバランスを理解し、最適なレシピを組み立てられるようになることで、ハンドドリップの奥深さを体験できます。



４.Roasting Class(https://baristamap.coffee/pages/roasting-class) 2時間／\ 25,000（税込）

この焙煎クラスでは、焙煎の理論、技術、そして実践的なスキルを学ぶことができます。代表の深山は焙煎2025年の大会JCRCでも日本5位の技術があります。



５.Barista Milk Set(https://baristamap.coffee/pages/barista-milk-set) 4時間／\ 24,000（税込）

バリスタの基礎をしっかり学べる「基本クラス」と、ミルクスチーミングやラテアートを極める「ミルクマスタークラス」が一度に受講できる特別プランです。

６.Barista Full Set(https://baristamap.coffee/pages/barista-full-set) 6時間／\ 36,000（税込）

バリスタに必要な基礎知識からエスプレッソ抽出、ミルクスチーミングとラテアート、そしてプアオーバーまでを網羅した特別なコースです。これ一つで、バリスタとしての必須スキルを総合的に習得できるため、初心者の方はもちろん、スキルアップを目指す方にも最適。基礎から応用まで一気に学べる充実のプログラムで、あなたのバリスタとしての可能性を大きく広げます。

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開催場所：BARISTA MAP Coffee Roasters 店舗内

住所：〒542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋2-18-12

持ち物：特に必要ありません。手ぶらでお気軽にお越しください。

【法人・カフェ向け】

オリジナルのバリスタ教育システムを構築可能。プランにより応相談（無料相談可）。

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■「コーヒーでミシュランをとる」竹本織太夫も惚れた味と心意気

「コーヒーでミシュランをとる」を掲げる代表・深山は2016年ラテアートの世界チャンピオン、2018年日本人初のオーストラリアチャンピオンを獲得。バリスタの地位向上、業界全体の価値向上、雇用創出、スクール運営による次世代バリスタの育成など、【カフェ経営を超えた挑戦】を続けています。2025年4月にオープンした心斎橋のフラッグシップショップでは世界基準のスペシャルティコーヒーをホスピタリティにあふれたプロフェッショナルなスタッフが提供。大阪発祥の伝統芸能・文楽を代表する竹本織太夫氏がクリエイティブディレクターとして参画しています。

2018年からはコーヒースクール「SAMURAI SHIN Training school」を運営。2025年まで、のべ6000名が学び、大会の受賞歴を持つバリスタも多数在籍、輩出しています。

スクール詳細：https://baristamap.coffee/pages/barista-school

■深山晋作（ふかやましんさく）プロフィール

深山 晋作

1983年生まれ。 コーヒーで人と世界を繋ぐ実業家バリスタ。

元スノーボード選手という異色の経歴を持ち、引退後に出会った一杯のコーヒーをきっかけに、2013年バリスタ未経験でオーストラリア・メルボルンへ。人気店「St.Ali」で修行を重ね、2016年にラテアート世界大会優勝、2018年には日本人初のオーストラリア・チャンピオンに。以降“SAMURAI SHIN”として国内外で活躍。2020年に帰国し、バリスタの価値向上と雇用創出を目指して「Samurai Dream株式会社」設立。バリスタのスクールではのべ6,000人超が受講。2025年4月、“ミシュランを狙うコーヒー店”として心斎橋に旗艦店を移転。企業とのコラボや商品開発、コンサルティング、教育機関での講師など多岐にわたり活動。

経歴の詳細はこちらから：https://x.gd/D6Q2E

Instagram ：https://www.instagram.com/shinsaku_samurai/

画像/データ：https://drive.google.com/drive/folders/1jpOce2Yl5QnKxLtn9qWfkRQPgA84sFV5



■BARISTA MAP Coffee Roasters 心斎橋店

住所 ：〒542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋2丁目18- 12

アクセス：四ツ橋駅徒歩4分、心斎橋駅徒歩6分

カフェ営業時間 ：11:00 - 18:00 定休日 ：月曜日（臨時休業等はSNSにてお知らせ予定）

バリスタスクール：火曜日～金曜日

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/baristamap.coffee_shinsaibashi/



■会社概要

会社名 ： Samurai Dream 株式会社

代表者 ： 代表取締役 深山晋作

所在地 ：〒5420073 大阪府大阪市中央区日本橋2-20-3-506

設立 ： 2020年8月

資本金 ：650万円

事業内容：自家焙煎スペシャルティコーヒーの販売・卸売・カフェ経営・スクール