「消火器は部屋が汚れる、子供が触ると怖い」ママたちの本音が判明。 家庭の火災対策をアップデートする「ファイヤーブランケット」への期待！

クリケットジャパン株式会社

防災グッズ「ファイヤーブランケット」を取り扱うクリケットジャパン株式会社(本社：兵庫県神崎郡福崎町西治）代表取締役社長：亀井 克彦は、一般社団法人日本マタニティフード協会に依頼し、ママ106人を対象に「理想の消火ツールと初期消火に関する意識調査」を実施いたしました。

調査の結果、キッチンの消火器設置率はわずか9.5％（アンケート結果より算出）に留まり、設置しない理由として「置き場所がない」「インテリアに合わない」の他に「部屋が汚れるのが嫌」「子供のいたずらが怖い」といった子育て世代特有の心理的ハードルが明らかになりました。

こうした課題に対し、当社が展開する「FIRELIGHTERS（ファイヤーライターズ） ファイヤーブランケット」が、家族を守る新しい防災習慣としてどのように支持されているかを報告いたします。

■調査概要

調査期間 ：2026/3/10～2026/3/24

調査対象 ：20代～50代の女性

有効回答数：106人

調査方法 ：一般社団法人日本マタニティフード協会の会員へのインターネット調査

【調査結果】

1. 「消火器」を置かない・使いたくない理由は“二次被害”と“子供”

消火器を設置しない、または使用に不安を感じる理由として、以下の回答が上位を占めました。

「使用期限の管理」：身近な場所に設置していないことで、使用期限を忘れる恐れと廃棄方法がわからないことへの懸念。

「部屋が粉まみれになるのが嫌」：使用後の片付けへの懸念。

「子供がいたずらしそうで怖い」：好奇心旺盛な時期のお子様がいる家庭特有の不安。

「使い方が難しそう・分からない」：いざという時の操作性への不信感。

FIRELIGHTERS ファイアーブランケット

2. 9割以上のママが「ファイヤーブランケット」を使ってみたいと回答

「被せるだけで消火でき、後片付けも不要」なファイヤーブランケットについて、「非常に使いたい」「興味がある」と回答した人は全体の96.2％にのぼりました。

設置したい場所： 「コンロまわり」（47.1％）「冷蔵庫の横（マグネット）」（29.8％）と「壁に吊るす」（10.6％）となりました。

キッチン周辺で、すぐに手に取れる場所に設置したいママが多いことが見受けられます。

3. 「子供を守る機能」への期待

ファイヤーブランケットに期待する機能として、消火以外にも以下の声が目立ちました。

「避難時に子供の体に巻き付けて火の粉から守る」「子供でも持てる軽さ」「有効期限がなく、買い替えの手間がない」

【FIRELIGHTERS ファイヤーブランケットの解決策】

アンケートで明らかになった「ママの理想」を、本製品はすべて満たしています。

汚さない消火： 消火剤を使わないため、キッチンが粉まみれにならず、使用後も拭き掃除の必要がありません。

直感的な操作： 被せるだけ。パニックになりやすい火災発生時でも、お母さんが迷わず動けます。

防災教育のツールに： アンケートでは「子供と一緒に練習したい」という声も多く、家庭での防災教育に最適です。

ギフト需要の発見： 「出産祝いや新築祝いに嬉しい」という声も寄せられ、大切な人の安全を願う贈り物としての可能性が示されました。

今回の調査結果からも分かる通り、求められるのは「啓蒙活動」と「求められる商品の提供」です。

あなたと大切な人の日常を守るための一歩を、ここから始めませんか。

【製品概要】

商品名： FIRELIGHTERS ファイヤーブランケット

素材： 人工皮革（ケース） / ガラス繊維（ブランケット）

取扱店： 公式オンラインショップ、ZOZOTOWN等

公式オンラインショップ【クリケットジャパンダイレクト】

https://www.cricket-japan-direct.com/view/item/000000000001?category_page_id=ct5

【クリケットジャパン株式会社 会社概要】

所在地： 〒679-2215 兵庫県神崎郡福崎町西治1538番地

設立 ： 2002年

代表者： 代表取締役社長 亀井 克彦

TEL ： 0790-24-3001

URL ： https://www.cricket-japan.co.jp/

【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

クリケットジャパン株式会社

TEL：0790-24-3001