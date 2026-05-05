カラフルピーチ、ファンミが終幕！そして、10月より過去最大規模のアリーナツアーが開催決定！
UUUM株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：梅景 匡之）は本日5月5日（火・祝）、所属クリエイターの実況グループ「カラフルピーチ（からぴち）」が開催した初の全国ファンミーティングツアー千秋楽公演において、今年10月よりスタートするアリーナツアー「からぴちパラダイス ARENA TOUR 2026 ～シンフォニーエクスプレス～」の開催を発表しました。
■ 累計約3万人動員！初のファンミーティングツアーが熱狂のうちに終幕
本日、大盛況のうちに幕を下ろしたファンミーティングツアー「からぴちファンミーティング2026 ～みんなとドタバタ運動会！～」。全公演を通じて累計約3万人を動員した本ツアーですが、千秋楽公演では、メンバーとファンが一体となった熱狂的なステージが繰り広げられ、グループの圧倒的な勢いを証明する一日となりました。
■ カラフルピーチ史上最大規模のアリーナツアーを開催！
ファンミーティングの興奮冷めやらぬ終演直後、スクリーンにて「特報映像」が公開され、2026年10月よりスタートするアリーナツアー「からぴちパラダイス ARENA TOUR 2026 ～シンフォニーエクスプレス～」の開催が発表されると、会場のボルテージは一段と跳ね上がりました。
＜冬ツアーのコンセプト＞
今年で3回目を迎える「からぴちパラダイス」は、動員数・会場規模ともにグループ史上最大スケールへと進化。
今回の舞台は、無限に広がる「宇宙」。
目の前に現れる魔法の汽車「シンフォニーエクスプレス」に乗り込み、メンバーとともに銀河へと飛び出しましょう。
これまでの公演とは一味違う壮大なストーリーが展開され、音楽・物語・演出のすべてが過去最高クオリティにパワーアップ。みんなと一緒に笑い、驚き、時にはちょっぴり「怖い」瞬間も……？
会場全体で楽しめるゲームコーナーや、このツアーのために書き下ろされた新曲など、一瞬たりとも目が離せない特別な体験が待っています。
「さあ、からぴちと一緒に、一生忘れない最高の思い出を作りに行こう！」
■ JTB × カラフルピーチが贈る、最高の「旅」と「エンタメ」の融合
冬ツアーをより特別なものにするため、日本最大級の旅行会社である株式会社JTBとの強力なタッグが決定しました。ライブ鑑賞に留まらない、「からぴち」の世界観に浸れるとっておきの体験を準備しています。
- JTBコラボ限定の宿泊プランを展開ツアー会場周辺のホテルでは、「公演チケット付き宿泊プラン」の実施が決定！本プランでしか手に入らない「限定オリジナルグッズ」など、メンバーのこだわりが詰まった豪華特典付きプランをご用意しています。
■ 続報を待て！さらなる仕掛けを順次解禁予定
JR東海・JR東日本とのコラボレーション「出発進行！からぴちエクスプレス」をはじめ、冬ツアーを彩るさまざまな施策をこれからどんどん発表していきます。これまでにないスケールの「からぴち旅」の幕開けに、どうぞご期待ください！
■ 冬ツアーイベント概要
開催日程
- 10月4日（日）Kアリーナ横浜
【DAY】OPEN11:00／START12:30
【NIGHT】OPEN16:30／START18:00
- 10月18日（日）GLION ARENA KOBE
【DAY】OPEN11:00／START12:30
【NIGHT】OPEN16:30／START18:00
- 11月28日（土）、29日（日）セキスイハイムスーパーアリーナ
28日【DAY1】OPEN14:30／START16:00
29日【DAY2】OPEN 12:30／START14:00
- 12月26日（土）、27日（日）北九州メッセ
26日【DAY1】OPEN14:30／START16:00
27日【DAY2】OPEN 12:30／START14:00
※12月27日の北九州メッセ Day2公演は特別公演となり、「終演後アフターコーナー」をステージ上にて実施予定です。
チケット価格
- 全席指定 9,200円（税込）／各会場通しチケット 18,400円（税込）
- 「JTBホテルコラボツアー」公演チケット付き宿泊プラン 33,600円（税込）～※イベント入場時、来場者全員に「トレカ」と「銀テープ」を配布予定です。
チケット販売スケジュール
- 5月5日（火・祝）20:00～：FC先行券売開始
冬ツアー公式サイト（チケットのお申し込みはこちらから）
- https://clpc-paradise2026.com/
※事前に必ず注意事項をご確認ください。
※追加情報は順次、冬ツアー公式サイトおよびカラフルピーチの公式SNSでも発表予定です。
カラフルピーチについて
2020年に誕生した実況グループ「カラフルピーチ」略して「からぴち」！
個性豊かなメンバーが繰り広げるストーリーはどれも面白く、クオリティーの高いものばかり！
YouTubeチャンネル登録者数は238万人、総再生数は約28億回にのぼります。（2026年5月現在）
2024年の幕張メッセ単独ライブ後、2025年6月にはぴあアリーナMMにて3公演計2.7万人動員、同日全国約200箇所の映画館にてライブビューイング実施、会場と合わせてのべ8万人の観客を動員しました。
公式YouTube：https://www.youtube.com/@colorful_peach
公式サイト：https://colorful-peach.com/
公式X：https://x.com/official_clpc
公式LINE：https://page.line.me/950qawee
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@official_clpc
UUUMについて
UUUMは「想いの熱量でセカイを切り拓く」をビジョンに掲げる、クリエイティブ・エージェンシーです。国内最大級のMCN（マルチチャンネルネットワーク）として、15,000以上のYouTubeチャンネルをサポート。インフルエンサーマーケティング、グッズ・イベント事業、メディア事業など、多角的に展開しています。
社名：UUUM（ウーム）株式会社
代表者：代表取締役 社長執行役員 梅景 匡之
設立：2013年6月
コーポレートサイト：https://uuum.co.jp/
クリエイターサイト：https://uuum.jp/