今週末開催決定！2026年5月9日～10日第2回芋フェス！ＩＮNEOPASA清水

株式会社ロト

東海地方を中心に延べ47万人以上を集めているフードイベント芋フェス！の新規開催予定が発表された。2026年5月9日～10日の2日間開催で、場所は新東名 NEOPASA清水 での開催となる。出店者は全部で11店舗になります。注目は焼き芋としてモンドセレクション金賞を世界で初めて受賞した店舗と2025年12月に発表された芋フェス！大賞受賞の店舗が中心となる。

出店者は以下の通り。

1 るいいだKITCHEN モンドセレクション金賞受賞！モンドセレクションにおいて焼き芋として世界初受賞 芋フェス！大賞最優秀賞 大賞

焼き芋が進化する時代へ_。その進化の象徴として注目されているのが「熟成焼き芋」です。さつまいもを収穫後、一定期間熟成させることで、デンプンが糖に変わり、驚くほどの甘みと深みのある味わいが生まれます。「るいいだKitchen」では熟成させた「特上焼き芋」をご用意しています

2 えんむすび 芋フェス！大賞 優秀賞 金賞

“定番のない焼き芋専門店"を目指してまだ食べたことのない焼き芋を揃えております！スイーツはもちろん予約一年待ちの焼き芋「蜜郎」をご提供します！

3 Joiecrep 芋フェス！大賞 スイーツ部門 大賞

【さつまいものブリュレ】

紫芋のパウダーを練り込んだ生地にホイップ、安納芋ソース、さつまいもの

ペーストが入った焼き芋をイメージしたさつまいものブリュレクレープです

4 IMOBAKKA 優秀賞 銀賞 IMOBAKKA

さつまいも好き注目！全国のさつまいもイベントで行列のできる芋けんぴ専門店のIMOBAKKAです。IMOBAKKA名物の太さが特徴のやわらか芋けんぴは、芋本来の甘さが存分に感じられる芋けんぴ。さらに、ほんのり天然藻塩がアクセント！

気の遠くなるような、ひとつひとつ手切りしたポリポリの細い芋けんぴとチップスがミックスされた、ごちゃまぜミックスは埼玉県川口市の本店まで北は秋田から南は和歌山まで買いにくるお客さんがいるほどに人気商品。

１ヶ月保存可能なので、誰かへのお土産にも防災時の非常食にも使える人気ナンバーワン商品です！

5 ほっこり芋 スイーツ部門 金賞

クリームチーズとお芋の滑らかな口当たりとクッキー生地がアクセントになり3層仕立ての贅沢ケーキです。2025さつまいも博で「おみやげ」部門2会期連続1位を取った商品です。

6 Peony

さつまチップ

サツマイモをその場でカラッと揚げてさつまチップにします。

作り立てのサツマイモの風味と甘みをご賞味ください

7 芋みつ

店舗紹介

茨城県発の焼き芋専門

THE IMOMITSUは、「おいもが最も美しくなる瞬間」をコンセプトに、焼き芋を軸とした食の表現を行っています。

単なる食品販売ではなく、素材・製法・温度・提供方法までを“設計”し、焼き芋を一つの作品として成立させることを目指しています。

茨城県産さつまいもを厳選し、甘味・香り・食感のピークを見極める独自のアプローチで仕上げています。

8 壺芋とバター

九州産、熟成紅はるかを中心に壺で焼いた焼き芋・焼き芋スイーツです。

人気メニューは壺芋ぶりゅれ、こだわりの自家製焼き芋ペーストでしあげたスイーツ１度食べるとリピート確定。

是非、お試しください。

9heartycafe

心温まるスイーツをお届けするキッチンカー🚗

米粉をはじめとしたこだわりのブレンド生地を使用したやさしい甘さのベビーカステラ。

クリームたっぷりのベビパフェや、

選べるディップで楽しめる新感覚スイーツをご用意しています

お子様から大人まで、ほっと一息つけるひとときをぜひ。

10カラデニズ

香ばしい香りが立ち上がる回転グリル。

トルコ黒海地方の食文化にこだわり、本場の製法で仕上げた上質なケバブを、イベント会場で贅沢にお楽しみください。

11 NEWSTEP

大道芸

以上11店舗になります。

伊東開催では日本テレビ系「DayDay.」にて内容が全国放送で紹介されております。その他、中京テレビ「前略、大とくさん」、ＣＢＣテレビ「なるほどプレゼンター!花咲かタイムズ」等では生中継で紹介されるなど、各種マスメディアからの取材も多数受けております。

タイミングによっては商品が売り切れてしまう、店舗もあるため、ご来場はお早めにお願い致します。

なお入場料は無料です。

イベント概要

2026年5月9日-10日（土日）10：00～17：00小雨決行

開催場所 新東名サービスエリア NEOPASA清水 （上下線一体型）

第2回芋フェス！INNEOPASA清水

https://www.imo-fes.com/

https://www.instagram.com/imofesruiida/

本イベントの収益は株式会社ロトの運営する障がい者施設の利用者に対する工賃として支給されます。

当日スタッフには当事業所の利用者も勤務しております。対応が遅いこともありますがどうかよろしくお願いいたします。

各種マスメディアからの取材も随時お受けいたします。お気軽にご連絡ください。