和の薫りを纏った抹茶尽くしのアフタヌーンティー「抹茶アフタヌーンティー」5月～6月で期間限定販売| 沖縄・ラグナガーデンホテル

明海グループ株式会社

沖縄県宜野湾市のラグナガーデンホテル(株式会社 ラグナガーデンホテル)から、この度、新緑の季節に合わせ、季節のアフタヌーンティーが抹茶をテーマに装いを新たにします。セイボリーからペストリーまで、一皿一皿に抹茶の香りと和の素材を丁寧に織り交ぜたラインナップを、2026年5月～6月の期間限定でご提供いたします。窓の外に広がる沖縄の青い空と緑のガーデンを眺めながら、薫り高い抹茶の世界をゆっくりとお楽しみください。

メニューラインナップ

セイボリー

スモークサーモンと抹茶のムースリンヌ そば粉クレープのロール

そば粉クレープでスモークサーモンを巻き、抹茶ムースを添えて。和とフランスの素材が交わる逸品。

フレッシュトウモロコシと桜のヴィシソワーズ バニラの華やかな香り

甘みのあるトウモロコシを滑らかに仕立て、桜とバニラの香りをそっと添えた冷製スープ。

アスパラガスとグリルベーコンの新緑のパニーニ 卵たっぷりのオランデーズソース

緑鮮やかなパニーニにアスパラガスとグリルベーコンを挟み、オランデーズソースで仕上げました。

セイボリープレート(下段)スイーツ(中段)

和のくちどけ深緑生ショコラ

口溶けのなかに、抹茶の深い香りがゆっくりと広がる濃厚な生チョコレート。

苺と餡の求肥クレープ

もちもちの求肥にイチゴと餡、抹茶パウダーを包んだひと口サイズの和菓子。

抹茶とビターショコラムース

鮮やかな緑のグラサージュが目を引く、抹茶とビターチョコレートが溶け合うショコラムース。

翠のシュー・ア・ラ・クレーム

黒いシュー生地の中に、なめらかな抹茶クリームをたっぷりと閉じ込めたミニシュークリーム。

スイーツプレート(中段)スイーツ(上段)

抹茶の白雲ティラミス

雲のように丸く盛られたチーズクリームに、抹茶パウダーをふんわりと纏わせたティラミス。

新緑のグラスパルフェ

あんこ・クリーム・コーンフレーク・抹茶ゼリーが層を成す、色と食感が楽しい小さなパフェ。

宇治の薫りパウンドケーキ

宇治抹茶の風味をしっかりと効かせ、小豆をアクセントに加えたパウンドケーキ。

和モンブラン ～茶の絞り～

抹茶クリームを繊細に絞り出した、和の装いのモンブラン。

スイーツプレート(上段)

ドリンクメニュー

コーヒー / カプチーノ / カフェラテ / アイスコーヒー

ダージリン / アールグレイ/ アイスティー

【追加料金\500】ソフトドリンク飲み放題

コーラ / ジンジャーエール / メロンソーダ / オレンジジュース

アップルジュース / パイナップル・シークワーサージュース /烏龍茶

概要・ご予約

ラグナガーデンホテルとは

抹茶アフタヌーンティーのご予約はコチラ :https://www.tablecheck.com/ja/shops/laguna-garden-lounge/reserve[表: https://prtimes.jp/data/corp/165726/table/216_1_bf8b3edece29f54995d010101ba76046.jpg?v=202605051151 ]

那覇市街や北谷へのアクセスに優れ、トロピカルビーチや沖縄コンベンションセンターにも近い、シティ&リゾートホテルです。開放感にあふれたラウンジやサンセットや夜景が美しいバー、県内最大級の屋内・屋外プール、和・洋・中・網焼の４つのレストランを擁し、オーシャンビューの客室からは東シナ海を一望。那覇空港から約30分で南国リゾート気分を満喫できます。

【住所】〒901-2224 沖縄県宜野湾市真志喜4-1-1

【HP】https://www.laguna-garden.jp/

【TEL】098-897-2121

【ご宿泊のお問合せ】0570-051-510