全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）は、毎週土曜よる7時から放送中の「土曜洋画劇場」にてスティーブ・マックイーン主演の映画を4週連続で放送します。

5月の「土曜洋画劇場」は、“キング・オブ・クール”スティーブ・マックイーンを特集。 ポーカーの世界で頂点を狙う孤高の勝負師を演じた『シンシナティ・キッド』、巧妙な頭脳戦が展開する犯罪ドラマ『華麗なる賭け』、映画史に残るカーチェイスで知られる刑事アクション『ブリット』、そして愛と裏切りが交錯する逃走劇『ゲッタウェイ』。多くを語らず、背中で物語るマックイーンならではの存在感と、70 年代アメリカ映画の熱気を堪能できるラインナップをお楽しみください。

放送情報

■「土曜洋画劇場」毎週土曜よる7時～ 5月9日（土）『シンシナティ・キッド』 5月16日（土）『華麗なる賭け』 5月23日（土）『ブリット』 5月30日（土）『ゲッタウェイ』 ■『土曜洋画劇場』番組HP： https://www.twellv.co.jp/program/drama/doyou-youga/ ■コピーライト： 『シンシナティ・キッド』©1965 A Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved 『華麗なる賭け』© 1968 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved. 『ブリット』© 1968 Warner Bros. Ent. All rights reserved. 『ゲッタウェイ』© 1972 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

■BS12 トゥエルビについて■ 三井物産（株）100％出資の24時間全国無料のBS放送局です。スポーツ中継や大人の趣味教養など、上質なエンターテインメント番組を総合編成でお送りしています。視聴方法は、BS+12ボタン、または3桁番号222チャンネルです。

https://www.twellv.co.jp/