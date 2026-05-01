株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)は、GiGOグループのお店において、2026年5月16日(土)より、「はるまきごはん」とコラボレーションした、「はるまきごはん」×GiGOキャンペーンを開催いたします。

開催概要

■開催期間：2026年5月16日(土)～6月14日(日) ■開催店舗：全国のGiGOグループのお店、オンラインクレーンゲーム「GiGO ONLINE CRANE」 ※対象店舗は特設HPをご確認ください。 ■開催内容： ・GiGOグループのお店限定景品の登場 ・マストバイキャンペーン ・メルティさんグリーティングツアー

GiGOグループのお店限定景品

キャンペーンに合わせて、GiGOグループのお店限定景品が登場いたします。 ■2026年5月16日(土)より順次登場予定

※数量限定。なくなり次第、終了となります。 ※対象店舗は特設HPをご確認ください。 ※画像・イラストはすべてイメージです。 また、こちらの限定景品は上海のGiGO店舗でも展開を予定しております。 展開日及び展開店舗などの詳細は、中国SNS「小紅書」公式アカウント「GiGO中国」にてお知らせいたします。

マストバイキャンペーン

■対象店舗：全国のGiGOグループのお店、GiGO ONLINE CRANE ※対象店舗は特設HPをご確認ください。 ■キャンペーン内容 対象景品を展開するクレーンゲーム機に500円(※1.GiGO ONLINE CRANEは有償500SP)投入で、「楽曲DLカード」をランダムで1つ進呈いたします。 ※1.詳細はGiGO ONLINE CRANEの「お知らせ」をご確認ください。 ※楽曲は「メルティランドナイトメア(Acoustic Arrange from ぽかぽかの音楽隊)」1種のみです。 ※ノベルティの絵柄はお選びいただけません。 ※数量限定。なくなり次第、終了となります。 ※画像・イラストはすべてイメージです。

メルティさんグリーティングツアー

キャンペーン開催を記念して、メルティさんグリーティングツアーイベントを開催いたします。 全国のGiGOグループ4店舗にメルティさんが登場いたします。

■実施店舗・日程 ・2026年5月16日(土)・17日(日) GiGOココノススキノ ・2026年5月30日(土)・31日(日) GiGO総本店 ・2026年6月6日(土)・7日(日) GiGO福岡天神 ・2026年6月13日(土)・14日(日) GiGO大阪道頓堀本店 登場時間につきましては、各店舗の公式Xにて順次お知らせをいたします。 ※天候等の事情により、予告なく中止となる場合がございます。

著作権表記

©HarumakiGohan ©GENDA GiGO Entertainment

キャンペーン公式HP

https://campaign.gendagigo.jp/2605/harumakigohan/