【名城大学】マウス脳を広域カバーするフィルム型神経デバイスを開発 〜大脳皮質頭頂部から側頭深部まで光刺激と神経記録を同時に実現〜

【名城大学】マウス脳を広域カバーするフィルム型神経デバイスを開発 〜大脳皮質頭頂部から側頭深部まで光刺激と神経記録を同時に実現〜