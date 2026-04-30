インペリアル・エンタープライズ株式会社（所在地：東京都荒川区、代表取締役社長：原 良郎）は、＜すみっコぐらし×ドクターイエロー 公式純金貨幣＞を販売開始いたしました。

新幹線の安全を守り、見ると幸せが訪れる「幸せの黄色い新幹線」として親しまれてきた「ドクターイエロー」。

しかし、2025年1月29日にT4編成・JR東海所属の923形が引退し、現在運行中のT5編成・JR西日本所属の車両も2027年以降を目途に引退が予定されています。

この惜しまれながらも引退するドクターイエローに感謝を込めて、世代を超えて愛されている人気キャラクター「すみっコぐらし」とコラボした、特別な金貨が発行される運びとなりました。

最高品位.9999の金貨に浮かび上がるのは、すみっコたちがドクターイエローに乗っている微笑ましい光景。

眺めるたびに心がほっこり癒されるデザインには、新幹線の車輪の“すみっこ”で活躍する小歯車のモチーフがあしらわれました。

金貨はクック諸島の正式な法定貨幣として発行される、2000点のみの限定版。金貨をセットして飾れるアクリル製の展示スタンド付きで、発行国の発行証明書を添えてお届けします。大切な人へのプレゼントはもちろん、資産価値が高騰し続ける純金をコレクション性の高い金貨として所有したい方にもおすすめです。

2026年4月30日（木）より、PREMICOオンラインショップにて販売開始いたしました。

商品特設ページ：https://iei.jp/sumikko-dryc/





すみっコぐらし×ドクターイエロー 公式純金貨幣

新幹線と人々の安全を地道に支えてきた「ドクターイエロー」に、「すみっコぐらし」ならではの健気なイメージを重ねた金貨。

仲良く寄り添うすみっコたちと「幸せの黄色い新幹線」が、癒しと幸せを届けるデザインです。





小型サイズでありながらも、純金ならではの存在感ある輝き。

表面にはクック諸島の元首チャールズ3世（英国国王）の肖像が刻まれています。

金貨の両面が見えるアクリル製の展示スタンドには、夜空の下を駆けるドクターイエローとすみっコぐらしのイラストをデザイン。

マグネットで開閉できるサンドイッチタイプで、透明カプセル入りの金貨をお手に取ってご覧いただけます。





天面にコラボイラストが箔押しされた特製ボックスに収めてお届けします。





■商品情報

商品名：すみっコぐらし×ドクターイエロー 公式純金貨幣

価格 ：119,800円（税込131,780円）

発売日：2026年4月30日（木）

お届け：2026年7月上旬より順次発送予定

発売元：インペリアル・エンタープライズ株式会社 PREMICO（プレミコ）

URL ：https://iei.jp/sumikko-dryc/

JR東海承認済・JR西日本商品化許諾済

(C)2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

■商品仕様

＜金貨仕様＞

品位：.9999金

重さ：1/25オンス（約1.2グラム）

直径：約13.92ミリ

額面：10クックアイランド・ドル

品質：プルーフ

発行：クック諸島政府

発行数：2000点

発行年：2026年

鋳造：マイヤーズ造幣所（ドイツ）

＜展示スタンド仕様＞

材質：アクリル、マグネット他

サイズ（約）：幅12×奥行き1.6×高さ9cm

生産国：中国

※掲載している写真は開発中のものです。実際の商品とは多少異なる場合があります。

■PREMICO（プレミコ）について

PREMICO は、“プレミアムな価値を持つ限定版コレクターズアイテム”をコンセプトに誕生したブランドです。アニメキャラクターやスポーツ選手などの公式アイテムを通じ、夢や感動といった目に見えない大切な宝物をお届け。ここでしか手に入らない商品を販売しています。

PREMICO オンラインショップ：https://iei.jp/premico/

■会社概要

会社名：インペリアル・エンタープライズ株式会社

所在地：東京都荒川区東日暮里5-7-18 コスモパークビル

代表者：代表取締役社長 原 良郎

設 立：昭和57年(1982年)9月1日

資本金：100,000千円

ＵＲＬ：https://iei.co.jp

事業内容：通信販売

■お問い合わせ先

＜商品内容等＞ フリーダイヤル：0120-989-808(9:30～17:00／土日祝休)

＜ご注文専用番号＞ フリーコール：0120-247-417(6:00～21:00／無休)

※本リリースに記載しております内容は、発表日現在の内容となります。予告なしに内容が変更される場合

もございますので、予めご了承ください。

※製品の仕様は、改良のため一部予告なく変更される場合がございます。

※限定数に達した場合、販売を終了させていただきます。