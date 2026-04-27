株式会社ユノミライフ（東京都品川区）は、抹茶文化の新しい体験価値を提案するスタンド＆ティースペース「Yunomi.Matcha」を、戸越銀座にオープンします。 ユノミライフはこれまで14年間にわたり、世界90ヶ国以上に日本茶を届け、日本各地（31都道府県）の200以上の小規模なお茶農家や工場と直接つながってきました。本施設は、これまでの取り組みをもとに、お茶の新しい楽しみ方を提案するものです。

“飲むもの”から“体験するもの”へ 自分で点てて、挽いて、違いを楽しむ──抹茶の魅力がわかる体験を提供します。 テイクアウトの抹茶ラテに加え、店内ではワークショップやテイスティング、日本茶のコース体験などを用意。はじめての方でも、自然に味の違いを理解できる設計です。また、石臼で茶葉をひく体験も一部導入し、抹茶ができるプロセスにも触れることができます（※ひきたての提供は今後展開予定）。 さらに、バイリンガルや海外出身のスタッフも在籍し、訪日観光客でも気軽に参加できる環境を整えています。 また本店舗は完成形として開業するのではなく、運営とともに体験・設備・空間が進化していく「つくりながら営業するスタイル」を採用しています。

■背景

抹茶は本来、茶道という文化的な文脈の中で発展し、限られた空間で楽しまれてきた存在でした。 一方で近年、抹茶は日本国内においてもラテやスイーツなどを通じてカジュアルに楽しまれる存在となり、日常生活に広く浸透しています。同時に海外では「MATCHA」として再解釈され、より自由な形で文化が拡張されている状況も見られます。 日本発の文化が海外で再編集され、逆輸入的に再び日本へ戻ってくる流れの中で、ユノミライフは抹茶文化を現代的に捉え直す必要性を感じました。

■体験コンセプト「味わい、学び、つくる」

本施設では、抹茶体験を3つの軸で構成しています。 ◆「学び（知る）」 抹茶の背景や文化、味わいの違いについて、知識を持つスタッフおよびユノミライフが長年培ってきた茶文化の知見をもとに解説・共有します。来店者は単なる消費ではなく、対話を通じて抹茶文化を学ぶことができます。 ◆「味わい（比べる）」 複数種類の抹茶をテイスティング形式で提供し、産地や製法による味わいの違いを体験できます。 ◆「つくる（参加する）」 来店者自身が抹茶を点てる抹茶ラテを提供。体験を通じて、抹茶を“自ら関わる文化”として再発見できる設計です。石臼で挽く体験も、今後順次導入していく予定です。

■設備と進化プロセス（つくりながら営業）

本施設は「Mini Matcha Millery」として、抹茶の製造工程そのものを体験価値の中心に据えています。 オープン時は石臼を設置し、抹茶がどのように生まれるのかを視覚的に伝える段階からスタートします。来店者は、まだ粉になる前の茶葉（碾茶）や、抹茶になるプロセスそのものに触れることができます。 今後は補助金などを活用し、電動石臼を導入予定です。挽きたての抹茶をその場で味わえる環境へと発展させ、より本格的な製造体験へとアップデートしていきます。 また、本店舗は完成形として開業するのではなく、実際の運営を通じて空間・設備・体験を段階的に発展させていく「進化型店舗」です。 空間や体験、提供方法は固定せず、運営を通じて少しずつ変化していきます。その変化自体を、訪れる人の体験の一部として捉えています。 内装は過度に作り込まず、手触りと余白を残した設計。完成された空間ではなく、変化していく過程そのものを体験する場所として設計されています。

■メニュー（一部）

[ドリンクスタンドメニュー] ・抹茶ラテ：テイクアウト ・自分でたてる抹茶ラテ [店内メニュー]（店内利用は事前予約優先） ・飲み比べセット ・スイーツセット

■店舗概要 施設名：Yunomi.Matcha 所在地：東京都品川区戸越銀座（詳細は後日公開） 営業開始：2026年5月中旬 Instagram：https://www.instagram.com/yunomi.matcha.tokyo/ ■会社概要 企業名：株式会社ユノミライフ 所在地：東京都品川区平塚1-21-9 加瀬ビル167 5階 代表取締役：イアン チュン URL: https://yunomi.life