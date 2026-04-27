「スポーツデポ天王寺店」、「東大阪長田店」が、4月24日（金）に同時リニューアルオープン！











（画像はイメージです）











（画像はイメージです。）

スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野 敦之）は、オープン以来、地域の皆様に親しまれてきた「スポーツデポ天王寺店」および「東大阪長田店」の2店舗を全面改装し、4/24(金)にリニューアルオープンいたします。今回のリニューアルでは、ランニング・競技スポーツ・アウトドアの各カテゴリーを強化し、初心者からリアルプレーヤーまでご満足いただける専門性の高い品揃えを実現。さらに、4/30(木)までの7日間で期間限定特別セールも開催いたします。新しく生まれ変わった2店舗に、ぜひご期待ください。▷ランニング：天王寺店に「ショップ・イン・ショップ」が誕生2店舗ともに、ランニングコーナーを全面刷新し、より直感的に選びやすい売り場へと進化しました。天王寺店では、ナイキ、オン、ホカの3ブランドによるショップ・イン・ショップを新たに展開。専門スタッフによる高度なアドバイスを受けながら、最適な一足をお選びいただけます。その他ブランドも、上位モデルを取り揃え、初心者から本格派まで満足いただける品揃えを実現いたしました。▷競技スポーツ：限定モデルと最新什器で「本物」を体感サッカー：ミズノより認定を受けた、「モレリアステーション」として、プレーヤーのパフォーマンスを最大限に引き出す商品をラインナップ。さらに天王寺店では、インフィニティ什器を導入し、視覚的にも圧倒される売場へとパワーアップしました。バスケットボール：リニューアルにあわせて売場を大幅に拡大。東大阪長田店では、これまで取り扱いがなかったナイキのBOOKシリーズや、アディダス、リーニンの取り扱いが開始。天王寺店では、ジョーダンブランドの限定カラーを展開するなど、バスケプレーヤー、バスケファンの期待に応える空間を提供します。その他、野球やラケットスポーツも充実した品揃えで、地域の皆様のスポーツライフを幅広くサポートいたします。アウトドアウェア：ザ・ノース・フェイスやコロンビア、チャムスなどの人気ブランドはもちろん、知る人ぞ知るコアなブランドまで厳選して展開。キャンプやトレッキングといったアクティビティから、機能性とデザイン性を兼ね備えたデイリーユースまで、今の気分にぴったりの一着がきっと見つかります。■リニューアルオープンセール情報＜セール期間＞・4月24日（金）〜4月30日（木）＜企画＞店内商品をお買い上げで、アルペンポイント15%還元。※アルペングループメンバーズは当日入会可能・年会費無料となっております。※一部ブランド・商品に対象外がございます。＜数量限定日替わり奉仕品＞4月24日（金）〜4月26日（日）の3日間、ランニングシューズ、スニーカー、スポーツウェア、各種競技スポーツ用品など、約60種類の日替わり奉仕品を販売いたします。＜デジタルチラシ＞・天王寺店・東大阪長田店https://store.alpen-group.jp/store/sportsdepo_alpen/flyer/20260423_ho_nagata/＜店舗情報＞・天王寺店住所：大阪府大阪市阿倍野区天王寺南1-3-10営業時間：10:00-21:00・東大阪長田店住所：大阪府東大阪市長田中2-4-28営業時間：10:00-21:00リニューアルオープン日：2026年4月24日（金）株式会社アルペンについて創業：1972年7月資本金：151億円業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営