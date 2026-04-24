兵庫県淡路島アニメパーク「ニジゲンノモリ」では、世界最大級のコスプレイベント「世界コスプレサミット」を主催する株式会社WCSに協力し、コスプレイベント『第3回 淡路島COSPLAY～アワコス～ Powered by 世界コスプレサミット』を2026年5月30日（土）に開催いたします。 「ニジゲンノモリ」では、これまで2回に渡り、淡路島COSPLAY～アワコス～を開催。各アトラクションに関連する作品にとどまらず、さまざまなニジゲンコンテンツのキャラクターに扮するコスプレイヤーが淡路島に集結し、360°大自然に囲まれた環境での撮影と交流をお楽しみいただきました。 第3回目となる「アワコス」において、ファミリー層やキッズコスプレイヤーを対象とした特別プログラムを実施いたします。 本プログラムは、子どもたちがコスプレを通じてアニメやゲームの世界観に没入し、家族で特別な思い出を作れるよう企画されました。コスプレ体験やアワコス認定証（シール）の配布、プロカメラマンによる無料撮影など、多彩なコンテンツをご用意しています。

また、本イベントは本格的な衣装だけでなく、気軽な軽装コスプレでも参加可能で、初心者やファミリー層でも安心して楽しめる設計となっています。 さらに、コスプレ参加者は通常別途チケットが必要となるアトラクションエリアへ入場可能となり、撮影目的であれば自由にロケーションを活用することができます。コスプレ参加チケットのみで多彩な撮影スポットを利用できる点も、本イベントならではの魅力です。 加えて、第3回開催を記念し、「TVアニメ『進撃の巨人』×ニジゲンノモリ コラボイベント」エリアが特別に昼間も開放され、通常とは異なる時間帯での撮影体験が可能となります。作品の世界観をよりリアルに体感できる貴重な機会として、注目を集めています。

ファミリー向け「キッズプログラム」の主な内容

1. 謎解き体験＆小道具貸し出し

「NARUTO＆BORUTO 忍里」エリアにて、ボルト・サラダ・ミツキが登場する体験型謎解きゲーム「科学忍具のヒミツを探れ！」を展開します。シールや折り紙を使った工作を通して謎を解き明かす参加型コンテンツで、クリア特典としてオリジナル缶バッジをプレゼントいたします。また、アワコス参加者限定でプレミアムアイテム「ミナトのクナイ」の特別貸し出しも実施し、本格的な忍者コスプレ撮影をお楽しみいただけます。

2. アワコス「勇者／忍者／兵団」認定証のプレゼント

12歳以下のお子さまを優先対象に、体験コンテンツ参加の証として「アワコス 勇者／忍者／兵団」認定証シールを配布いたします。アワコス受付や各テーマエリアにて、スタッフに声をかけていただくとプレゼントいたします。写真映えするデザインで、思い出としてお持ち帰りいただけます。

3. 飲食連動ミニ特典

小学生以下のキッズコスプレイヤーを対象に、モリノテラスにてバニラソフトクリーム（プレミアムバニラ）をプレゼントいたします。コスプレ姿でイベントを満喫した後のご褒美として、ご家族での休憩時間にお楽しみください。

4. プロカメラマンによる無料撮影サービス

キッズ・ファミリー層を対象に、WCS公式カメラマンによる無料撮影サービスを実施いたします。撮影したデータは当日1枚をスマートフォンへ即時転送し、ご希望の方には後日追加データをご提供します。芝生広場や各テーマエリアでの思い出を、プロのクオリティで残すことができます。

5. スペシャルゲスト「ハンドメイドかぞく」来場

ファミリー層に大人気のYoutuberインフルエンサー「ハンドメイドかぞく」がアワコスに登場します。会場内での回遊や集合記念撮影（12:00／モリノテラス）を通じて、参加者の皆さまとの交流や撮影をお楽しみいただけます。 ＜プロフィール＞ 「ハンドメイドかぞく」は、家族でモノづくりと表現を楽しむクリエイティブユニットです。お母さんが手がけるハンドメイド衣装やアイテムを中心に、アニメや漫画の世界観を再現した作品を制作しています。あかりちゃん、さとるくんがお父さん・お母さんと一緒にキャラクターを演じ、家族みんなでひとつの作品を作り上げています。SNSでは制作の様子や完成作品を発信し、YouTube約11万人、Instagram約6万人、TikTok約5万人、X約1万人のフォロワーに支持されています。モノづくりの楽しさやワクワクを、家族ならではの視点で届けています。

6. 神姫Biz コスプレ部との連携企画

兵庫県内でのコスプレ文化を盛り上げるため、兵庫県姫路市を中心に路線バス、高速バス等を展開する神姫バスグループの神姫Bizプロデュース株式会社による「神姫Biz コスプレ部」のメンバーが来場します。公式アカウントとの共同投稿などを通じて、関西圏のファミリー層やライト層へコスプレの魅力を発信いたします。

■第3回『淡路島COSPLAY～アワコス～ Powered by 世界コスプレサミット』概要

第3回となる今回も、“コスプレ”そのものを多くのお客様にお楽しみいただくため、参加チケットを複数パターンご用意いたしました。専用室内更衣室が使える「コスプレイヤーチケット」はもちろん、コスプレイヤーの撮影や交流だけを希望される方に「撮影・一般チケット」を設け、ニジゲンノモリの各アトラクションエリアを自由に出入りしながら、大自然×没入できる世界観×自慢の衣装＆メイクの無限の可能性を1日中お楽しみいただけます。 開催日 ： 2026年5月30日（土） 開催時間 ： 10:00～17:00（更衣室利用／大きな芝生広場撮影可能時間） 会場： 「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」（兵庫県淡路市楠本2425-2） チケット： 購入日によりチケット料金がことなります。 【アーリーチケット／5月17日までの購入で割引価格提供】 ・更衣室ありチケット（9:30～）〈コスプレイヤー向け〉／3,500円（税込） ・更衣室ありチケット（11:30～）〈コスプレイヤー向け〉／3,500円（税込） ・更衣室なしチケット〈カメラマン、一般参加者向け〉／3,000円（税込） 【前売チケット／5月18日～29日までの購入で割引価格提供】 ・更衣室ありチケット（9:30～）〈コスプレイヤー向け〉／4,000円（税込） ・更衣室ありチケット（11:30～）〈コスプレイヤー向け〉／4,000円（税込） ・更衣室なしチケット〈カメラマン、一般参加者向け〉／3,500円（税込） チケット購入： https://www.cnplayguide.com/evt/evtlst.aspx?kcd=130470 【当日チケット】 ・更衣室ありチケット（9:30～）〈コスプレイヤー向け〉／4,800円（税込） ・更衣室ありチケット（11:30～）〈コスプレイヤー向け〉／4,800円（税込） ・更衣室なしチケット〈カメラマン、一般参加者向け〉／4,300円（税込） ※全てのチケットに、ニジゲンノモリ入園券（アトラクションエリア入場のみ可、アトラクション体験は不可）が付属 ※当日、更衣室利用のないコスプレイヤーの方は「更衣室なしチケット」をご購入ください 主催： 株式会社WCS 協力： 株式会社ニジゲンノモリ 後援： 淡路島観光協会 HP： https://www.worldcosplaysummit.jp/awacos/

■淡路島アニメパーク「ニジゲンノモリ」について

神戸から淡路島へ、明石海峡大橋を渡ってわずか５分！東京ドーム約28個分もの敷地を誇る兵庫県立淡路島公園の雄大な自然の中で、IT技術を活用した“誰もが夢中になれる”ニジゲン体験をお届けする新感覚アニメパーク。 日本が世界に誇るアニメ・マンガ・ゲームといった「ニジゲンコンテンツ」を五感で満喫できる、さまざまなアトラクションを展開しています。 「ドラゴン クエスト」「ゴジラ」「NARUTO-ナルト-」シリーズ「クレヨンしんちゃん」といった国内外で大人気のコンテンツを再現した原作さながらの世界観と、大自然の中を全身で遊ぶ体験型アトラクションをお楽しみください。 ※詳細はHP（https://nijigennomori.com/?utm_campaign=pr）よりご覧いただけます。

■世界コスプレサミットについて

世界コスプレサミット（World Cosplay Summit／WCS）は、日本のアニメ・マンガ・ゲームなどのポップカルチャーを愛するコスプレイヤーが世界中から集い、新しい形の国際交流・文化交流を創造する、世界最大級のコスプレの祭典です。毎年、各国・地域の代表コスプレイヤーが名古屋市・愛知県に集結し、交流を深めるとともに、国際大会「ワールドコスプレチャンピオンシップ」をはじめとする多彩なプログラムが展開されています。 また、地域自治体・行政・在外公館などからのサポートを受けていることも特徴のひとつであり、コスプレを通じた国際交流の象徴として、日本のポップカルチャーの魅力を世界へ発信し続けています。 さらに「アワコス」は、こうした世界コスプレサミットの取り組みの一環として展開されるロケーション特化型イベントであり、大自然の中での撮影体験という新たな価値を提供することで、コスプレ文化の可能性を広げるプロジェクトとして位置づけられています。

◆おでかけ季節到来！観光としても楽しめる特別な一日を、みんなと過ごそう。

本イベントは、コスプレイベントとしての魅力に加え、ご家族・ご友人・カップルなど春の淡路島観光・週末レジャーの一環としても楽しめる特別なプログラムデーです。神戸・大阪方面からもアクセスしやすい立地にあり、明石海峡大橋を渡ってすぐという好アクセスも魅力のひとつ。日帰りでも気軽に訪れることができ、春休みやちょっとしたお出かけにも。観光とあわせて楽しめます。ぜひこの機会に、コスプレと二次元コンテンツが融合した特別な一日を過ごしに、ニジゲンノモリへ遊びに来てみてはいかがでしょうか。