近畿大学附属福岡高等学校（福岡県飯塚市）は、令和8年（2026年）5月1日（金）、全校生徒を対象に「避難訓練」を実施します。本訓練では、訓練用の緊急地震速報を活用し、生徒自らが判断して身を守る初期対応、正しい避難の仕方、校内の避難経路の確認、避難場所への迅速な移動と点呼などを通して、災害発生時に必要な知識と対応力を身につけます。 【本件のポイント】 ●訓練用の緊急地震速報を活用し、生徒が自ら判断して行動できる「自己防衛力」の向上を図る ●代表生徒による訓練用消火器を用いた消火訓練を実施し、防災意識を高める ●実際の地震を想定した避難行動を通して、迅速かつ適切な対応を身につける 【本件の内容】 本校では毎年、全校生徒を対象に、災害発生時の的確な判断力や自己防衛力、他者への思いやりや援助の気持ちを学ぶことを目的として、避難訓練を実施しています。今回の訓練では、緊急地震速報の発表時を想定して実施します。初期対応の訓練として、「上からものが落ちてこない、横からものが倒れてこない、ものが移動してこない」場所へ素早く身を寄せる行動を確認します。次に、強い余震による落下物や火災の発生を想定し、迅速にグラウンドへ避難し人員点呼を実施します。避難の際には、周囲の安全を確認しながら、生徒同士が互いに声を掛け合って落ち着いて行動することの重要性を学びます。また、避難完了後には代表生徒による、訓練用消火器を使用した消火訓練を実施します。さらに、熊本地震の発生から10年の節目を迎えるにあたり、熊本県出身の生徒指導部長が当時の体験をもとに講話を行い、生徒の防災意識の向上と災害時に必要な対応力の育成を図ります。 【実施概要】 日時：令和8年（2026年）5月1日（金）14：55～15：40 場所：近畿大学附属福岡高等学校 グラウンド （福岡県飯塚市柏の森11-6、JR福北ゆたか線「新飯塚駅」からバスで約5分） 対象：全校生徒974人（1年生361人、2年生304人、3年生309人） 【関連リンク】 附属福岡高等学校 https://www.fhs.kindai.ac.jp/