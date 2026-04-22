日本司法支援センター東京地方事務所は、「法テラスの日」記念 司法書士による無料電話相談会を2026年4月24日(金)に開催いたします。





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【相談会の概要】

日程 ： 令和8年4月24日(金)

時間 ： 法テラス東京(新宿)：午後1時30分から午後5時30分まで

法テラス多摩 ：午後1時30分から午後5時30分まで

※事前予約制

相談料 ： 無料

相談方式 ： 電話相談

予約事務所 ： 法テラス東京(新宿)、法テラス多摩

予約方法 ： 予約事務所へ事前に電話でお申し込みください。

予約受付時間： 平日午前9時から午後5時まで

※予約が定員に達した場合、受付を終了しますので、御了承ください。

電話番号 ： 法テラス東京(新宿)：050-3383-5307

法テラス多摩 ：050-3383-5327





〔相談の一例〕

＊敷金返還、借金問題

＊登記、相続・遺言、成年後見

＊その他暮らしの法律相談 等





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■法人概要(主催：日本司法支援センター東京地方事務所)

名称 ： 日本司法支援センター東京地方事務所

代表者： 所長 芹澤 眞澄

所在地： 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル13F

設立 ： 平成18年4月10日

目的 ：

法テラスは、総合法律支援法(平成16年6月2日公布)に基づき、独立行政法人の枠組みに従って設立された法人で、総合法律支援に関する事業を迅速かつ適切に行うことを目的としています。(総合法律支援法 第14条)

法テラスは、裁判その他の法による紛争の解決のための制度の利用をより容易にするとともに、弁護士及び弁護士法人並びに司法書士その他の隣接法律専門職者(弁護士及び弁護士法人以外の者であって、法律により他人の法律事務を取り扱うことを業とすることができる者をいう。以下同じ。)のサービスをより身近に受けられるようにするための総合的な支援の実施及び体制の整備に関し、民事、刑事を問わず、あまねく全国において、法による紛争の解決に必要な情報やサービスの提供が受けられる社会の実現を目指して、その業務の迅速、適切かつ効果的な運営を図ります。(総合法律支援法第2条)

URL ： https://www.houterasu.or.jp/index.html









■法人概要(共催：東京司法書士会)

名称 ： 東京司法書士会

代表者： 会長 千野 隆二

所在地： 〒160-0003 東京都新宿区四谷本塩町4番37号 司法書士会館2階

設立 ： 昭和25年7月1日

目的 ： 司法書士法(昭和25年法律第197号)第52条第1項の規定により、

東京法務局の管轄区域内に事務所を有する司法書士で設立。

司法書士の使命及び職責にかんがみ、その品位を保持し、

司法書士業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び

連絡に関する事務を行うことを目的とする。

URL ： https://www.tokyokai.jp/









【本相談会に関するお客様からのお問い合わせ先】

法テラス東京(新宿)Tel： 050-3383-5307

法テラス多摩 Tel： 050-3383-5327