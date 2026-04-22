叡山電鉄株式会社（本社：京都市左京区、社長：豊田秀明）では、ハイキング企画「えいでんハイク」２０２６年度のスケジュールを決定しましたので、お知らせいたします。 初回は２０２６年５月３０日（土）に、宝ケ池駅をスタートし、新緑を鑑賞しながら歩く街歩きコース「新緑の宝が池公園から下鴨疏水を歩く」を開催いたします。

１． 参加方法 開催当日、受付にてコースマップを配布します。 コースマップを受け取った方から順次スタートしていただき、コースマップを参考に散策しながらゴールを目指してください。 ゴール受付では参加手帳に「ゴールスタンプ」を押印いたします。 ※ゴールスタンプを１０個集めると、記念品を差し上げます。 ２．参加費 無料（ただし、交通費、拝観料などは参加者負担） ３．参加資格 元気のある人。小学生以下は大人の付き添いが必要です。 ※当日の天候やご参加の方の年齢・装備・健康状態などの理由で主催者が参加不適当と判断した場合はお断りすることがあります。 ※当日の天候や状況により中止またはコースを変更する場合がございます。 ４．準備するもの 歩きやすい服装・靴・飲み物・雨具・手袋・帽子・防寒具など ホームページ https://eizandensha.co.jp/ X https://x.com/eizandensha

https://newscast.jp/attachments/mH1fE3TEGyyoKhqJMGAB.pdf