インペリアル・エンタープライズ株式会社（所在地：東京都荒川区、代表取締役社長：原 良郎）は、＜MOOMIN 江戸切子グラス＞を販売開始いたしました。





トーベ・ヤンソン著 ムーミン小説の世界をちりばめた、国の伝統的工芸品 江戸切子グラスが登場しました。

グラスは『ムーミン谷の彗星』をモチーフにした＜ムーミントロールとニョロニョロ＞と、『ムーミンパパの思い出』をモチーフにした＜スナフキンとヨクサル＞の2種類。

“彗星”や“海のオーケストラ号” 、“ムーミントロールとニョロニョロ”、“ヨクサルとスナフキン”、小説に使用されたトーベ・ヤンソンの挿絵がグラスにちりばめられました。伝統柄を取りまぜた職人の手技が光るハンドカットと、繊細なサンドブラストが作品の世界を幻想的に彩ります。

どちらも「江戸切子協同組合」に加盟する老舗工房の職人が、一点一点手作りした確かな逸品。

江戸切子グラスは各300 点までの限定販売。グラスの底には１点ずつ、世界でひとつの証であるエディションナンバーが刻印されます。

天面に小説のワンシーンがデザインされたオリジナルデザインの桐箱に収めてお届けします。

2026年4月22日(水)より販売開始いたします。

商品特設ページ：https://iei.jp/kiriko-moomin/

ムーミントロールとニョロニョロ（瑠璃色）/モチーフの小説：『ムーミン谷の彗星』

スニフ一行と草花、砂浜を歩いてくるニョロニョロの列、彗星とムーミントロールなど、小説のなかの挿絵が鮮やかな瑠璃色の色被せ硝子に描かれました。









おはなしの世界をイメージした草や花そして彗星といったモチーフがシャープで奥深いハンドカットでグラス全面にちりばめられました。底周りは伝統の玉カットでムーミントロールのおしりとしっぽを表現。グラスの底部分にはMOOMINロゴとエディションナンバーが刻印されます。













スナフキンとヨクサル（草色）/モチーフの小説：『ムーミンパパの思い出』

雲につつまれたヨクサルや、ムーミンパパたちを乗せ大洋をすすむ海のオーケストラ号。そして再会を果たしたスナフキンとヨクサルがハグするシーンも草色のグラスに表現されました。

ハンドカットの曲線で描いた空に舞い上がる風の流れ。その内側には伝統の麻の葉文様が美しい職人の手切りで施されています。底周りはスナフキンの帽子をイメージしたカットが並びます。グラスの底部分にはMOOMINロゴとエディションナンバーを刻印。









小説のワンシーンがデザインされた特製桐箱に収めてお届けします。

(C)Moomin CharactersTM

■商品情報

商品名：MOOMIN 江戸切子グラス

価格 ：44,800円（税込49,280円）

発売日：2026年4月22日(水)

発売元：インペリアル・エンタープライズ株式会社

URL ：https://iei.jp/kiriko-moomin/





■仕様

●素材：ガラス ●サイズ（約）：切子：高さ8× 最大径8cm（底径5cm） 桐箱：縦10× 横10× 高さ10cm ●日本製

※色やガラスの厚みには多少の個体差があります。

※職人が一点一点手づくりするため、模様の出方などが写真と多少異なる場合がございます。

■会社概要

会社名：インペリアル・エンタープライズ株式会社

所在地：東京都荒川区東日暮里5-7-18 コスモパークビル

代表者：代表取締役社長 原 良郎

設 立：昭和57年(1982年)9月1日

資本金：100,000千円

ＵＲＬ：https://iei.co.jp

事業内容：通信販売

■お問い合わせ先

＜商品内容等＞ フリーダイヤル：0120-989-808(9:30～17:00／土日祝休)

＜ご注文専用番号＞ フリーコール：0120-247-417(6:00～21:00／無休)

※本リリースに記載しております内容は、発表日現在の内容となります。予告なしに内容が変更される場合もございますので、予めご了承ください。

※製品の仕様は、改良のため一部予告なく変更される場合がございます。

※限定数に達した場合、販売を終了させていただきます。











