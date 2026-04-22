ライブリーライフ株式会社のSOPPYブランドは、ゴールデンウィークの旅行・帰省・テーマパーク・推し活・家族イベント需要の高まりに向けて、5K動画対応・7500万画素・前後デュアルカメラ・WiFi転送・18倍ズームを搭載したデジタル一眼風カメラ「WD07」を発売しました。 今年の大型連休は、「ただ行くだけ」ではなく、思い出をどう残すかが重視される時代。 スマートフォンでは難しかった、遠くの被写体・暗い場所・自撮り・長時間撮影まで、WD07がこれ1台で対応します。 楽天市場商品情報：https://item.rakuten.co.jp/soppy/y100617/ Yahooショッピングの商品情報：https://store.shopping.yahoo.co.jp/soppy-store/y100752.html

なぜ今、このカメラが売れているのか？

スマホでは足りない不満を、全部解決するから。

https://item.rakuten.co.jp/soppy/y100617/

* 遠くがキレイに撮れない * 夜景が暗い * 子どもがブレる * 自撮りしにくい * 容量不足で動画が撮れない * SNS映えしない そんな日常の不満に応えるために生まれたのがWD07です。

【爆売れポイント①】5K動画 × 7500万画素

一生残したい瞬間を、感動レベルの美しさで。

旅行先の絶景、子どもの笑顔、桜、花火、ペット、カフェ巡り。 スマホを超える高精細画質で、「見返したくなる思い出」に変わります。

【爆売れポイント②】前後ダブルカメラ搭載

自撮り・Vlog・友達との旅行写真が簡単。

前面カメラ付きだから、画角を確認しながら撮影可能。 1人旅の自撮り、カップル旅行、推し活記録、YouTube撮影にも最適です。

【爆売れポイント③】WiFi対応

撮ったその場でスマホへ。すぐ投稿。

写真も動画もスマホへワイヤレス転送。 Instagram、TikTok、X、LINE共有までスムーズ。 「撮るだけ」で終わらない、今の時代に必要な機能です。

【爆売れポイント④】18倍ズーム × AFオートフォーカス

遠くても、動いていても、しっかり撮れる。

ライブ会場、運動会、動物園、観光地。 近づけない場所でもズームでしっかり寄れる。 さらに自動ピント調整でシャッターチャンスを逃しません。

【爆売れポイント⑤】暗所にも強い

隠し式補光ライト + ピント補助ライト搭載。

夜景、室内、夕方、レストラン。 暗い場所でも明るく、くっきり。 「スマホだと暗い…」を卒業できます。

【爆売れポイント⑥】美顔機能 + 19種フィルター

撮るだけで盛れる。

人気の美顔補正機能に加え、19種類のフィルターを搭載。 加工アプリなしでも、そのままSNS投稿OK。

【爆売れポイント⑦】届いたその日から使える

* バッテリー2個付き * 3インチ大画面 * 持ちやすいグリップ設計 * 三脚対応（1/4ネジ穴） * 外部ライト接続対応 初心者でもすぐ使える安心設計です。

こんな人は買い時です

✔ GW旅行を高画質で残したい ✔ スマホカメラに限界を感じている ✔ 子どもの成長記録をもっとキレイに残したい ✔ 推し活・ライブ・イベント撮影したい ✔ VlogやYouTubeを始めたい ✔ 母の日・父の日ギフトを探している

GW前は毎年、旅行アイテム需要が急上昇します。 人気カラー・人気モデルは早期完売の可能性も。 旅行直前に後悔しないためにも、今の準備がおすすめです。

商品概要

商品名：WD07 動画：5K Ultra HD 写真：7500万画素 ズーム：18倍 液晶：3インチHD画面 カメラ：前後デュアルカメラ 通信：WiFi対応 機能：美顔 / フィルター / AF 付属：バッテリー2個

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楽天市場・各ECモールにて販売中。 今年の思い出は、スマホ画質で妥協しない。 楽天市場商品情報：https://item.rakuten.co.jp/soppy/y100617/ Yahooショッピングの商品情報：https://store.shopping.yahoo.co.jp/soppy-store/y100752.html

会社概要

Ｌ＆Ｌライブリーライフ株式会社は、2015年2月にオンラインショップとして事業を開始いたしました。現在ではスマートウォッチやワイヤレスイヤホン、スマートフォンアクセサリー、小型家電、アウトドア・スポーツ関連製品を幅広く展開するライフスタイルテクノロジー企業へと成長いたしました。 日本をはじめ欧米および東南アジアの主要オンラインモールへ販売チャネルを拡充し、累計1,000万人以上のお客様に製品・サービスをご利用いただいています。 最新テクノロジーと市場ニーズを的確に捉えた製品開発を強みとし、高品質かつ高付加価値な商品を提供してまいりました。「日常をより便利に、より豊かに」という理念のもと、革新性と実用性を兼ね備えた製品づくりを追求しています。 会社名：Ｌ＆Ｌライブリーライフ株式会社 代表者：志田英知 所在地：東京都立川市錦町3-1-13立川ASビル3F 電話：042-512-8274 URL：https://livelylife.jp/