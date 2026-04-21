AIツールを導入した。研修もやった。それでも、現場は何も変わっていない。その理由は、「使わせる」だけで「設計する」ところまで踏み込めていないからです。本セミナーでは、「生成AIは"作る時代"へ」をテーマに AI人材育成と業務自動化開発の両面から、生成AIを経営成果に直結させる戦略を解説します。

開催概要

・主催：株式会社dott×株式会社GeNEE共催 ・日時：2026年5月12日（火）15:00～16:00 ・場所：ウェビナー専用URL ＊申し込みいただいた方にウェビナーのURLをお送りいたします。 ・費用：無料

ウェビナーの内容

https://genee.jp/webinar/key-points-for-developing-and-internalizing-systems-to-automate-business-processes/?rid=atpress

AIツールを導入した。研修もやった。それでも、現場は何も変わっていない。 その理由は、「使わせる」だけで「設計する」ところまで踏み込めていないからです。 本セミナーでは、「生成AIは”作る時代”へ」をテーマに AI人材育成と業務自動化開発の両面から、生成AIを経営成果に直結させる戦略を解説します。 ＜株式会社dott＞ 生成AIを導入しても、個人利用で止まってしまう企業が後を絶ちません。問題は、ツールではなく「設計できる人材がいないこと」です。 本パートでは、 ・企業としてのAI活用レベルの現在地確認 ・研修だけではAI活用が根付かない本当の理由 ・AIを「使う」から「動作を設計する」への意識転換 ・AI活用を組織文化として定着させる4つのステップ を通じて、全社でAIを使いこなす組織のつくり方を解説します。 ＜株式会社GeNEE＞ AI活用の文化が育ちはじめたとき、次に壁となるのが「内製化の限界」です。 業務を本当に自動化するには、正しい領域の見極めと、開発戦略の設計が欠かせません。 本パートでは、 ・なぜ業務自動化にシステム開発が必要なのか ・どの業務を自動化すべきか（領域の見極め方） ・内製 vs 外注の判断基準 ・業務設計から実装までの進め方 を中心に解説し、AI活用をビジネス成果に直結させる開発戦略を提示します。

ウェビナーを聞くメリット

・自社のAI活用レベルを客観的に把握できるフレームワーク ・AI研修が定着しない企業の共通パターンと打ち手 ・「どこから自動化するか」の業務領域の見極め方 ・内製と外注を使い分けるための具体的な判断基準 ・AI活用を文化として根付かせる組織設計の考え方

こんな人におすすめ

・生成AIを導入したが現場への浸透に課題を感じている経営者の方 ・業務自動化に取り組みたいが何から始めればよいか迷っているDX推進担当の方 ・AI活用を個人任せでなく組織全体の取り組みにしたい方 ・内製化とシステム開発のバランスに悩んでいる事業開発・IT部門の方

株式会社GeNEE（ジーン）について

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株式会社GeNEE（ジーン）は、最新のテクノロジーを活用し、企業のDX推進、Webサービス開発、アプリ開発、システム開発を行っています。 チームは、エンジニア、デザイナー、ビジネスコンサルタントなど、デジタル社会における多種多様な分野のスペシャリストから構成され、 お客様が抱えるITやDXの悩みを一気通貫して解決します。 会社名：株式会社GeNEE 所在地：〒106-0032 東京都港区六本木1-4-5 森ビルアークヒルズサウスタワー 事業内容：システム開発、スマホアプリ開発、DX/ITコンサルティング、MVP開発・新規事業創造、AI開発、脆弱性診断 代表者：代表取締役社長 日向野 卓也（ひがの たくや） URL：https://genee.jp/ 【セミナーのお申し込み方法】 本セミナーへの参加をご希望の方は、下記専用フォームよりお申し込みください。 お申し込みURL：https://genee.jp/webinar/key-points-for-developing-and-internalizing-systems-to-automate-business-processes/ 【本件に関するお問い合わせ先】 株式会社GeNEE 担当：マーケティング部 池上 TEL：03-6826-0741 Mail：marketing@genee.jp