株式会社大伸社ディライト(本社：大阪市中央区、代表取締役社長：池田 孝二)は、2026年4月22日(水)から24日(金)まで東京ビッグサイトで開催される、日本最大級のマーケティング展示会「マーケティングWeek 春 2026」内の「マーケティング戦略立案 EXPO」に出展いたします。









■ 出展の背景

昨今、BtoB・BtoCを問わず、企業には単なる製品・サービスの提供に留まらない「独自の提供価値」の明確化が求められています。しかし、多くの企業において「自社の強みを言語化できていない」「部門間でブランド認識が一致していない」といった課題を抱えているのが現状です。

当社はこうした課題に対し、ブランドの核を再定義し、組織の内外へ浸透させる独自のソリューションを提供してまいりました。本展示会では、デジタルとリアルが融合する現代のマーケティングにおいて、いかにして「選ばれ続けるブランド」を構築するか、その具体策を提示いたします。









■ 出展内容：企業のブランド価値を可視化する「パートナーシップ支援」

今回の出展コンセプトは「企業のブランド価値を可視化する」です。

ブースでは、抽象的になりがちなブランディングやマーケティング戦略を、具体的な成果(カタチ)に落とし込むためのプロセスを公開いたします。





【主な展示・紹介ソリューション】

●インナーブランディング：理念を「自分事化」し、組織の実行力を高める施策。

●マーケティング戦略策定：深い顧客理解に基づき、認知から受注までを繋ぐシナリオ設計。

●販促業務改善・フロー診断：属人化したプロセスを可視化し、攻めのマーケティングへ転換。





また、当社の支援実績をまとめた最新のCase Study(事例集)や、BtoB広告賞の受賞作品など、クリエイティブと戦略を融合させた実例を多数ご紹介します。









■ 出展ブースイメージ

「対話から価値を見出す」をコンセプトに、ご来場者の皆様が自社の課題を整理し、解決のヒントを持ち帰っていただけるようなオープンな空間を設計しました。壁面には、Business DesignからRecruiting Designまで、当社が支援する広範な領域を可視化したグラフィックを配置。専門スタッフがその場でクイックな課題診断や、戦略立案のアドバイスを行います。





大伸社ディライトの展示ブースイメージ＜小間番号：S9-11＞





■ 開催概要

●展示会名 ： マーケティングWeek 春 2026(マーケティング戦略立案 EXPO)

●会期 ： 2026年4月22日(水)～24日(金) 10:00～17:00

●会場 ： 東京ビッグサイト(南展示棟)

●小間番号 ： S9-11

●公式サイト： https://www.marketing-week.jp/spring/ja-jp.html









【会社概要】

会社名 ：株式会社大伸社ディライト

代表取締役社長：池田 孝二

事業内容 ：マーケティング戦略策定支援、WEBサイト構築／運用、

SNSコンテンツ運用支援、カタログ企画制作、

展示会・オフィス・ショールーム等の空間設計施工、Artbar事業

本社 ：〒542-0076 大阪府大阪市中央区難波5-1-60 なんばスカイオ17F





＜各サイト＞

コーポレートサイト ： https://d-delight.jp/

Instagram ： https://www.instagram.com/daishinshadelight/

SEASIDE STUDIO CASO： https://caso-space.jp/

HORIE BASE CASO ： https://caso-horiebase.jp/