2026年7月1日（水）にグランドオープンする「TAOYA阿蘇」の宿泊予約の受付を4月6日（月）より開始いたします。このたびのグランドオープンにより、熊本県内では大江戸温泉物語グループとして2施設目、TAOYAブランドとしては初出店となります。公式サイト：https://x.gd/lpAvi

九州のほぼ中央に位置する当施設は、各県から車・電車で約3時間圏内、熊本空港からは車で約30分とアクセスも良好です。阿蘇くじゅう国立公園内に立地し、阿蘇五岳や外輪山、そして内輪山を一望できる豊かな自然環境に恵まれています。四季折々に表情を変える雄大な景観を眺めながら温泉に癒され、オールインクルーシブで心ゆくまでくつろぐ。新しく誕生する「TAOYA阿蘇」で、ゆったりと、たおやかなひと時をお楽しみください。オープン日 ：2026年7月1日（水）所在地 ：〒869-1411 熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字河陰5-35交通アクセス（車） ：九州自動車道 熊本ICより約50分交通アクセス（電車）：南阿蘇鉄道 南阿蘇水の生まれる里白水高原駅から車で約7分ご予約方法・公式サイト ：https://x.gd/lpAvi・電話 ：050-3615-3456（受付時間：9:00～19:00）

【TAOYA阿蘇の魅力】

■滞在を自由に彩る「オールインクルーシブ」

当館では、ご夕食時のアルコール・ラウンジでのドリンク、夜食など施設内サービスの利用料金がほぼ含まれる「オールインクルーシブ」を採用。日常の喧騒から離れて、料金を気にすることなくゆったりとした時間をお過ごしください。

■阿蘇五岳の絶景を建物内に取り込む「ラウンジ」

一歩足を踏み入れた瞬間、みなさまをお迎えするのが全面ガラス張りのラウンジ空間です。圧倒的な開放感を誇るラウンジは、室内にいながら阿蘇五岳のパノラマをまるで一枚の絵画を見ているかのように堪能できます。 本ラウンジでは「アフタヌーンティー」と「ナイトアフタヌーンティー」をご用意しております。時間ごとに入れ替わるこだわりの品々と、お好みのドリンクとの自由なペアリングをお楽しみください。

■地元食材を生かした「阿蘇の美食体験」

阿蘇五岳の雄大な景色を切り取るワイドガラス設計のレストランは、席に着いた瞬間から眺望をお楽しみいただける研ぎ澄まされた空間が広がります。ご提供するお食事はあか牛をはじめ、地元の食材を活かした“少量高質”の食体験をご提案いたします。アルコール類を含むお飲み物もオールインクルーシブで、厳選された地酒やワインとともに、大人のための美食時間を心ゆくまでご堪能いただけます。

■湯面が景色に溶け込む「インフィニティ露天風呂」

至福の温泉体験をご満喫いただくために、露天風呂には湯面と外の景色が境界なく繋がるインフィニティ露天風呂を採用しました。阿蘇五岳を正面に望む大浴場は、朝と夜で表情を変える景色をお楽しみいただけるのはもちろん、四季折々に異なる表情を見せる自然の美しさを、心ゆくまでご堪能ください。また、ドライヤーやシャワーヘッドには、DysonやReFaといった、機能美に優れたブランドを採用し、滞在の質を高める設備をご用意いたします。

■阿蘇の自然を独り占めするプライベート空間

客室は、窓の外に広がる阿蘇の雄大な自然を心ゆくまで堪能できるよう設計されています。日常を忘れ、深い癒しのひと時をゆったりと、たおやかにお過ごしください。

【「TAOYA」ブランドについて】

「ゆったりと、たおやかに。」をコンセプトにお客様をお迎えする、温泉リゾートホテルとして13施設を展開しております。いずれも絶景や豊かな自然、重厚な雰囲気のなかで良質な温泉を堪能し、オールインクルーシブのおもてなしでくつろぎながら、非日常のひと時をお楽しみいただけます。https://x.gd/i2Ste【TAOYAブランド一覧】※2026年4月時点TAOYA秋保 / TAOYA那須塩原 / TAOYA川治 / TAOYA日光霧降 / TAOYA箱根 / TAOYA和倉 / TAOYA木曽路 / TAOYA下呂 / TAOYA志摩 / TAOYA南志摩 / TAOYA那智勝浦 / TAOYA白浜千畳 / TAOYA阿蘇

【会社概要】

■会社名 GENSEN HOLDINGS株式会社■所在地 〒104-0061 東京都中央区銀座7-16-21 銀座木挽ビル5階■設立年月日 2017年12月5日（創業2001年11月） ■代表取締役 川粼 俊介■事業内容 全国で温泉旅館、ホテル、温浴施設、テーマパークの運営事業を展開（大江戸温泉物語グループとして全国74施設。2026年4月現在）■URL https://corporate.ooedoonsen.jp/