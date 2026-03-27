合同会社TOKYO MYSTERY CIRCUS(所在地：東京都新宿区、代表社員：加藤隆生)は、国内最大級の"謎"のテーマパーク「TOKYO MYSTERY CIRCUS(以下、東京ミステリーサーカス)」にて、リアル脱出ゲーム『僕と勇者の最後の7日間』を2026年5月14日(木)より開催いたします。★イベント詳細はこちら：https://mysterycircus.jp/events/13713

RPGの世界で冒険するような没入体験が楽しめるリアル脱出ゲームが東京で復活！

『僕と勇者の最後の7日間』は、2015年に初演を迎えて以降、全国各地で開催され好評を博してきた人気リアル脱出ゲーム。東京ミステリーサーカスでは2022年以来、約4年ぶりの開催となります。本イベント最大の魅力は、没入感ある“リアルRPG体験”です。参加者は、それぞれに与えられた異なる「役職」を生かし、さまざまなクエストに挑みます。さらに、会場内には勇者、踊り子、王様といったキャラクターが登場。参加者は、彼らに実際に話しかけ、情報を引き出し、時には助けを求めながらクエストを攻略していきます。まるでRPGの登場人物になったかのような、臨場感ある物語体験をお楽しみください。

チケットの販売は、2026年3月28日(土)12:00よりスタート

本イベントは2026年5月14日(木)からスタート。チケットは、少年探偵SCRAP団(FC)先行販売が2026年3月28日(土)12:00から、一般販売を2026年4月4日(土)12:00から開始いたします。。また、当日チケットも販売いたしますので、東京ミステリーサーカスで他のイベントを遊んだ前後にご参加いただくことも可能です。まるで本当のRPGゲームの世界に入り込んだような体験を楽しめる『僕と勇者の最後の7日間』。ぜひこの機会にご参加ください。

『僕と勇者の最後の7日間』 概要

◼︎イベント詳細ページhttps://mysterycircus.jp/events/13713◼︎ストーリー「助けて......」 消えそうな声に導かれるように、あなたはゲームのスイッチを入れた。おそるおそるスタートボタンを押したその瞬間…なんとゲームの中に吸い込まれてしまった！目の前に広がるのは荒廃した世界。人々に笑顔はなく、空も淀んでいる。一人の少女が、あなたに語りかけた。 「旅の冒険者様、どうか私達を助けてください。 この世界は悪のドラゴンによって侵食され 頼みの綱だったこの国の勇者達も、やられてしまって存分に闘えない状況です。 私達が頼れるのは、あなたしかいない。 ドラゴンを倒してくださった暁には、このゲームの世界から 元の世界に戻れることをお約束します。 勝手なお願いだとは解っています。でもどうか、この国を......」 どうやら、この世界を守れるのは、あなたしかいないようだ。仲間たちと共にゲームの世界を冒険し、ドラゴンを倒して平和を手に入れることが出来るだろうか。冒険がいま、はじまろうとしている。◼︎プレイ形式制限時間：60分所要時間：100分チーム人数：2～6人場所：屋内イベント形式：一斉スタート■開催期間2026年5月14日(木)～2026年7月5日(日)◼︎開催会場東京ミステリーサーカス PTGルーム〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町1-27-5 APMビル【アクセス】JR新宿駅東口から徒歩7分西武新宿駅から徒歩2分東京メトロ新宿三丁目駅から徒歩10分東京メトロ東新宿駅から徒歩10分※駐車場はございません。お車でお越しの場合は、近隣の駐車場をご利用ください。◼︎チケット販売スケジュール少年探偵SCRAP団(FC)団員先行販売：2026年3月28日(土)12:00～4月3日(金)23:59一般販売：2026年4月4日(土)12:00～◼︎チケット料金〈平日一般チケット〉前売：3,900円当日：4,200円〈平日グループチケット〉前売：21,600円当日：23,400円※土日祝、ハイシーズンは料金が異なります。※土日祝、ハイシーズンを含むチケット料金の詳細は特設サイトをご確認ください。■主催 東京ミステリーサーカス◼︎企画制作 SCRAP

〈補足情報〉リアル脱出ゲームとは

2004年に発表された「クリムゾンルーム」というネットの無料ゲームを発端に、爆発的に盛り上がった「脱出ゲーム」。そのフォーマットをそのままに現実世界に移し替えた大胆な遊びが「リアル脱出ゲーム」。マンションの1室や廃校、廃病院、そして東京ドームや六本木ヒルズなど、さまざまな場所で開催されています。07年に初開催して以降、現在までで1,500万人以上を動員。日本のみならず上海、台湾、シンガポールやサンフランシスコなど全世界で参加者を興奮の渦に巻き込み、男女問わずあらゆる世代を取り込む、今大注目の体験型エンターテインメントです。※「リアル脱出ゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。☆「リアル脱出ゲーム」オフィシャルサイト：http://realdgame.jp/☆「リアル脱出ゲーム」公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/scrap_official_insta/☆「リアル脱出ゲーム」公式Xアカウント：https://x.com/realdgame

＜補足情報＞東京ミステリーサーカスとは

施設名：TOKYO MYSTERY CIRCUS(東京ミステリーサーカス)所在地：〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町1-27-5 APMビル(JR 新宿駅東口 徒歩 7 分／西武新宿駅 徒歩 2 分)料金：入場無料 ※別途コンテンツごとのチケット制☆「東京ミステリーサーカス」オフィシャルサイト：https://mysterycircus.jp☆「東京ミステリーサーカス公式Instagramアカウント：http://instagram.com/kumakey_tmc/☆「東京ミステリーサーカス」公式Xアカウント：https://x.com/T_MysteryCircus