3月28日（土）・29日（日）、春におよそ600本のソメイヨシノが咲く飛鳥山公園（王子1-1-3）で「第26回 北区さくらSA-KASOまつり」が開催される。飛鳥山公園の花見は、徳川八代将軍・吉宗が享保の改革の一環として桜を植え、江戸庶民に開放したことから始まる。同イベントは、この花見を現在に復活させて未来に伝えていこうと、地元の有志により始まった。28日は午前11時から午後5時30分まで、29日は午前10時から午後5時30分まで。雨天決行（一部の舞台アトラクションが休演になる可能性があります）。

開催日時

3月28日（土） 午前11時から午後5時30分まで3月29日（日） 午前10時から午後5時30分まで

開催場所

飛鳥山公園（王子1-1-3） ※雨天決行（一部の舞台アトラクションが休演になる可能性があります）JR京浜東北線「王子駅」中央口・南口すぐ東京メトロ南北線「王子駅」1番出口徒歩3分／都電荒川線「飛鳥山停留場」すぐ

主な内容

ステージアトラクション

和太鼓、琉球芸能エイサー、日本舞踊、ダンス、歌ほか

大道芸ステージ

大道芸パフォーマーによる大道芸

出店

地域の商店や北区の名品など地域色のあるものを中心に、飲食品・物品の販売やキッチンカー出店（50店舗予定）

さくら和装行列

「和装で咲かそう」をコンセプトに、和装で飛鳥山を練り歩く

和装衣装レンタル

和装をレンタルしてお花見を楽しんだり行列に参加したりできる

ポッドキャストイベント

「しぶさわエリア」で、しぶさわくんFMが「ローカルポッドキャストフェストーキョー」を開催し、ポッドキャスト×地域が生む様々な出店や体験を楽しむ

主催

北区さくらSA-KASOまつり実行委員会

後援

東京都北区／東京北区観光協会／東京商工会議所 北支部／北区商店街連合会

協賛

城北信用金庫／（株）BOX4628／（株）エスティーサービス／（株）オフィス・ダンサブル／（合）Hand-Mock／（株）MIHYプロデュース

協力

あすかサクラパークグループ／飛鳥山博物館／滝野川馬場商店会／飛鳥山商店街／王子銀座商店街振興組合／滝野川警察署／王子消防署／J:COM

問い合わせ

https://sakurasakaso.jp/