シュピールヴァーレンメッセ、優れた新製品を「トイアワード」で表彰





ニュルンベルク、ドイツ, 2026年1月28日 /PRNewswire/ -- 革新的な遊びのコンセプト、高い品質、そして魅力的な市場性──これらすべての基準を満たした6つの優れた製品が、シュピールヴァーレンメッセの2日目に開催された「トイアワード」で選出されました。Baby & Infant部門では、tonies社の「My First Tonies」が受賞。PreSchool部門ではAuzou jeux/Hutter Trade社の「Der Berg ruft」、SchoolKids部門ではFranckh-Kosmos社の「Temple Twist」が栄冠を手にしました。また、Teenager & Adults部門ではiDventure社の「CluePuzzle - The Wonderbox of Alice」が、Startup部門ではBeaver Edu SAL社の「Beaver Edu Construction Kit」、Sustainability部門ではWaytoplay Toys社の「Arches」がそれぞれ選ばれました。



今年の受賞製品は、流通、メーカー、市場調査、玩具安全、サステナビリティの分野から選ばれた、12名の国際的な専門家による審査員団によって決定されました。審査では、遊びの楽しさ、安全性、独創性、小売における成功の可能性、製品コンセプトの分かりやすさ、そして仕上がりや品質といった基準が総合的に評価されました。この賞は、小売業界において信頼の証として高く評価されています。以下、受賞製品をご紹介します。

Baby & Infant部門（0～3歳）

My First Tonies（tonies社） やわらかく、小さな手でも握りやすい「My First Tonies」は、1歳以上の子どもたちに豊かな音の世界を届けます。短い物語の中で、子どもたちはサルと一緒に木から木へ飛び移ったり、馬・ブタ・牛が登場するファームボックスも、小さなリスナーたちを魅了し、遊びながら語彙力を育てます。審査員団は「年齢に適したストーリーテリングと感覚的体験を見事に融合させた製品」と評価しました。

PreSchool部門（3～6歳）

Der Berg ruft（Auzou jeux/Hutter Trade社）

「Der Berg ruft」は、6歳までの子どもたちにクライミングというトレンドスポーツを楽しく紹介するゲームです。ユニークな縦型のゲーム構造で、2チームが競い合いながら岩壁を登ります。その際、次の一手に必要なロープの長さを見極めつつ、仲間の安全確保にも注意を払う必要があります。このプロセスを通じて、器用さと戦略性が養われます。審査員団は「バランスの取れた完成度の高いゲーム性」を高く評価しています。

SchoolKids部門（6～10歳）

Temple Twist（Franckh-Kosmos社） 「Temple Twist」は、チームワークが鍵となるボードゲームです。プレイヤーは協力して神殿の宝物庫を探しますが、毎回神殿が回転し構造が変化して立体的な迷路が出現します。審査員団は「革新的なコンセプトと高い品質を兼ね備えた、非常に完成度の高い作品」と評価しました。

Teenager & Adults部門（10歳以上）

CluePuzzle - The Wonderbox of Alice（iDventure社） 「CluePuzzle - The Wonderbox of Alice」は、3Dパズルと脱出ゲームの要素を融合させた製品です。180以上の木製パーツから、錠や可動部を備えた機能的なパズルボックスを組み立てます。ヒントや論理パズルが組み込まれており、順序や組み合わせを正しく理解することで解くことができます。段階的なプレイを通して、論理的思考力や、空間認識能力を育むことができます。審査員団は「パズルと謎解きの融合が特に秀逸」と評価しています。

Startup部門

Beaver Edu Construction Kit（Beaver Edu SAL社） 「Beaver Edu Construction Kit」は、子どもたちを小さな発明家へと導きます。細い無垢材のスティックとジョイントを使って22種類のデザイン例やオリジナルの構造物を制作します。特許取得済みのカッティングツールにより、スティックを切断することが可能です。審査員団は、「論理的思考と工作の組み合わせに加え、評価できる」と述べています。

Sustainability部門

Arches（Waytoplay Toys社 「Arches」は、子どもたちが橋や丘、想像力豊かな造形を組み立てられるシンプルで曲線的な形状が特長です。革新的なクリック式システムは、磁石や追加素材を使わずにパーツをしっかりと固定しつつ、簡単に分解できるようになっています。「ヨーロッパでリサイクルプラスチックを用いて製造されたArchesは、持続可能性と遊びの楽しさを両立します。その巧妙な幾何学と高品質な製造は大きな可能性を持ち、創造力を刺激します」と審査員は結論付けています。

