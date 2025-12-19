¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²£ÉÍ»ÔÎ©Âç³Ø¡Û¤¬¤ó¥²¥Î¥à°åÎÅ¤Î¼ÂÁ©¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡ÝÆñ¼£ÃÀÆ»´â¤Ë¿·¤¿¤Ê¼£ÎÅÁªÂò»è¤ò¡Ý
¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¸¦µæ»ñ¶â¤ÎÄ´Ã£¤ò³«»Ï
¡¡²£ÉÍ»ÔÎ©Âç³ØÉíÂ°»ÔÌ±Áí¹ç°åÎÅ¥»¥ó¥¿¡¼¡¡¤¬¤ó¥²¥Î¥à¿ÇÎÅ²Ê¡¦¾Ã²½´ïÉÂ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Ï¡¢Æ±¿ÇÎÅ²Ê ¡¡¿ù¿¹¿µ½õ¶µ¡Ê¾Ã²½´ïÆâ²Ê³Ø¶µ¼¼½êÂ°¡Ë¤é¤Î¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¼£ÎÅÁªÂò»è¤¬¸Â¤é¤ì¤ëÃÀÆ»´â¡ö£±¤ËÂÐ¤·¡¢¤¬¤ó¥²¥Î¥à°åÎÅ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·¤·¤¤¼£ÎÅË¡¤Î³«È¯¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢Î×¾²»î¸³¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢¸¦µæ¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤òÌÜÅª¤Ë¡¢´óÉí¶â¹µ½ü·¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃÀÆ»´â¤Ï¡¢ÊÝ¸±¾µÇ§Ìô¤ÎË³¤·¤¤Í½¸åÉÔÎÉ¤ÎÆñ¼£´â¤Î°ì¤Ä¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÀÆ»´â¤Î°äÅÁ»ÒÊÑ²½¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¸ÄÊÌ²½°åÎÅ¤Î¼ÂÁ©¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÆâ¤Ç¤â¡¢¤¬¤ó¥²¥Î¥à¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ê¥ó¥°¸¡ºº¡ö£²¤¬ÊÝ¸±¼ýºÜ¤µ¤ì¡¢´â¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë°äÅÁ»ÒÊÑ²½¤òÆÃÄê¤Ç¤¤ë»þÂå¤¬ÅþÍè¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°äÅÁ»ÒÊÑ²½¤Ë±þ¤¸¤¿ÌôºÞ¤ÏÌ¤¤À½½Ê¬¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ºß¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î°äÅÁ»ÒÊÑ²½¤òÍ¤¹¤ëÃÀÆ»´â¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢°Ê²¼¤Î2·ï¤ÎÎ×¾²»î¸³¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
EGFRÁýÉýÃÀÆ»´â¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Í¥·¥Ä¥à¥Þ¥Ö¡¦¥²¥à¥·¥¿¥Ó¥óÊ»ÍÑÎÅË¡¤ÎÂè¶Áê»î¸³¡ÊNG-BEAT»î¸³¡Ë[1]
PI3KÐ¶¿Ê·¿ÃÀÆ»´â¤ËÂÐ¤¹¤ë¥«¥Ô¥Ð¥»¥ë¥Á¥ÖÃ±ºÞÎÅË¡¤ÎÂè¶Áê»î¸³¡ÊCAPiaB»î¸³¡Ë[2]
¡¡¡ÖEGFRÁýÉý¡×¤È¡ÖPI3K·ÐÏ©Ð¶¿Ê¡×¥¿¥¤¥×¤ÎÃÀÆ»´â¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤âÂ¾´â¼ï¤Ç´û¤ËÊÝ¸±¾µÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌôºÞ¤òÃÀÆ»´â¼£ÎÅ¤Ø±þÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤ÆÆÈ¼«¤ËÆÃÄêÎ×¾²¸¦µæ¤È¤·¤ÆÎ©°Æ¤·¤¿Î×¾²»î¸³¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÎ×¾²»î¸³¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢¸¦µæ¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤ë¤Ù¤¯¡¢³§ÍÍ¤«¤é¤Î¤´»Ù±ç¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¸¦µæ¤¬¡¢º¤Æñ¤ò¶Ë¤á¤ëÃÀÆ»´â¼£ÎÅ¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¼¡À¤Âå¤Î¤¬¤ó¥²¥Î¥à°åÎÅ¤òÀÚ¤ê³«¤¯°ìÊâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤É¤¦¤«¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³µÍ×
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥¿¥¤¥È¥ë¡§¤¬¤ó¥²¥Î¥à°åÎÅ¤Î¼ÂÁ©¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ ¡ÝÆñ¼£ÃÀÆ»´â¤Ë¿·¤¿¤Ê¼£ÎÅÁªÂò»è¤ò¡Ý
URL¡§https://readyfor.jp/projects/Cancer-Genome
¼Â¹Ô¼Ô¡§¿ù¿¹¡¡¿µ¡Ê²£ÉÍ»ÔÎ©Âç³ØÉíÂ°»ÔÌ±Áí¹ç°åÎÅ¥»¥ó¥¿¡¼¡¡¤¬¤ó¥²¥Î¥à¿ÇÎÅ²Ê¡¡½õ¶µ¡Ë
ÌÜÉ¸¶â³Û¡§1,500Ëü±ß
·Á¼°¡§´óÉí¶â¹µ½ü·¿
¸ø³«´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î1Æü¡Ê·î¡Ë¡Á2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸á¸å11»þ
»ñ¶â»ÈÅÓ¡§Î×¾²»î¸³¤ª¤è¤ÓÉÕ¿ï¤¹¤ë´ØÏ¢¸¦µæ¤Î¼Â»Ü
´óÉÕ¼Ô¤Ø¤ÎÊÖÎéÅù¡§¸æÎé¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¢¸¦µæÊó¹ð½ñ¡¢´óÉÕ¶âÎÎ¼ý½ñ
ÍÑ¸ìÀâÌÀ
*1 ÃÀÆ»´â¡§ÃÀÆ»´â¤Ï¡¢´ÎÆâÃÀ´É¡¦´Î³°ÃÀ´É¡¦ÃÀ¤Î¤¦¡¦½½Æó»ØÄ²ÆýÆ¬Éô¤ËÀ¸¤¸¤ë´â¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇÇ¯´ÖÌó 2.3Ëü¿Í¤¬¿·¤¿¤Ë¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢Ìó 1.78Ëü¿Í¤ÎÊý¤¬Ë´¤¯¤Ê¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áá´ü¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¾É¾õ¤òÈ¼¤ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤«¤é¸«¤Ä¤«¤ë»öÎã¤¬Â¿¤¯¡¢5Ç¯ÁêÂÐÀ¸Â¸Î¨¤ÏÌó24¡ó¤È¡¢Í½¸åÉÔÎÉ¤ÎÆñ¼£´â¤Î°ì¤Ä¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê2024Ç¯¿ä·×¡¦ÃÀ¤Î¤¦¡¦ÃÀ´É ¹ñÎ©¤¬¤ó¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼ ¤¬¤ó¾ðÊó¥µ¡¼¥Ó¥¹[3]¡Ë
*2 ¤¬¤ó¥²¥Î¥à¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ê¥ó¥°¸¡ºº¡Ê¤¬¤ó¥²¥Î¥à¸¡ºº¡Ë¡§´â¤ÎÁÈ¿¥¸¡ÂÎ¤ä·ì±Õ¸¡ÂÎ¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢´â²½¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë°äÅÁ»ÒÊÑ²½¤òÆ±Äê¤·¡¢ÂÐ±þ¤¹¤ëÌôºÞ¤òÃµº÷¤¹¤ë¸¡ºº¤Ç¤¹¡£ËÜË®¤Ç¤Ï2019Ç¯6·î¤è¤ê56000ÅÀ¤ÎÊÝ¸±ÅÀ¿ô¤ÇÊÝ¸±¼ýºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡¢¼ÂºÝ¤ËÌôºÞÅêÍ¿¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢9.4%ÄøÅÙ¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¡¢Ì¤¤ÀÄã¤¤¸½¾õ¤Ë¤¢¤ë¡£¡Ê2019Ç¯6·î1Æü°Ê¹ß2022Ç¯6·î30Æü»þÅÀ¡¢¹ñÎ©¤¬¤ó¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¤¬¤ó¥²¥Î¥à¾ðÊó´ÉÍý¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
»²¹Í
1.¡¡https://jrct.mhlw.go.jp/latest-detail/jRCTs031230259
2.¡¡https://jrct.mhlw.go.jp/latest-detail/jRCTs031250049
3. ¡Ö¹ñÎ©¤¬¤ó¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¤¬¤ó¥²¥Î¥à¾ðÊó´ÉÍý¥»¥ó¥¿¡¼¡×
https://for-patients.c-cat.ncc.go.jp/
4. ¡Ö¤¬¤ó¥²¥Î¥à°åÎÅ¤Î¸½¾õ¤È²ÝÂê¡×¡ÊÆ°²è¡Ë¤ª¤è¤Ó°åÎÅ´Ø·¸¼Ô¸þ¤±¤´°ÆÆâ¥Ú¡¼¥¸¡¡
https://www.yokohama-cu.ac.jp/urahp/medical/medicalnews/genome.html
