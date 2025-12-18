こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「CROSSING DAY 2025 WINTER DEMODAY」開催―挑戦する学生起業家たちの最前線
明星(めいせい)大学（東京都日野市、学長：冨樫 伸）は、学生の起業を支援するプロジェクト「MEISEI CROSSING BASE」を2025年度より本格始動しました。地域の企業・行政・市民との“クロッシング（交わり）”を通じて、「ものづくり」「しくみづくり」「DX」による社会課題解決に挑む学生の起業活動を後押ししています。
このたび、各種支援プログラムに参加した学生が日頃の取り組みと成果を発表する成果発表会を、2026年1月23日に開催します。起業に関心のある学生や自治体・企業の皆様など、学生起業の最前線に触れたい方々のご参加をお待ちしています。
■「CROSSING DAY 2025 WINTER DEMODAY」概要
MEISEI CROSSING BASEが提供している各種の起業支援プログラムに参加した学生起業家たちの活動成果を紹介します。専門相談員によるメンタリングを通してビジネスをブラッシュアップした学生起業家や、自治体や地域事業者の課題に対して新たな事業の提案をした学生チームなどが、その成果を発表します。
【日時】2026年1月23日（金）18時30分〜20時45分
【場所】明星大学アカデミーホール（28号館2階204教室）（東京都日野市程久保2-1-1）+ オンライン会場
【参加費】無料
【対象】明星大学および周辺大学等の学生、地域事業者、行政職員など関心のある方
【定員】80名程度（※会場参加の方）
【主催】MEISEI CROSSING BASE / 明星大学
【プログラム（予定）】
・基調講演：森林育代様（株式会社シーズプレイス 代表取締役CEO /NPO法人ダイバーシティコミュ 理事長）
・学生起業家ピッチ
・クエスト参加者ピッチ
・交流会
【申し込み】右記のURLより： https://mcb.meisei-u.ac.jp/crossing-day
■「MEISEI CROSSING BASE」発足の背景と目的
明星大学は、多摩地区に本社を持つ企業の社長の出身大学別ランキングで、全大学中、3位（2024年11月、株式会社帝国データバンク集計）につけるなど、地域に経営者を数多く輩出しています。「多摩に根差し、地域に貢献する大学」を目指すとのビジョンの下、これまでも経営学部の事業承継・イノベーターコースや高校生対象の起業体験教育である「高校生アントレプレナーズキャンプTAMA」をはじめ、複数のアントレプレナー育成プログラムを通じて起業家教育を積極的に進めてきました。
2024年11月に東京都の「大学発スタートアップ創出支援事業」に採択されたことから、このたび、社会課題を解決するビジネスを創出する全学的な取り組みとして「MEISEI CROSSING BASE」プロジェクトを開始し、学生向けの起業支援体制を整備しました。学生と企業、行政、市民間の交流を促し、課題認識や共感を深めながらアイデアの創出を支援し、また起業の実現に向けて専門家による支援も提供します。
▼本件に関する問い合わせ先
明星学苑経営企画ユニット広報チーム
手塚龍之
住所：東京都日野市程久保2-1-1
TEL：0425915670
メール：koho@meisei-u.ac.jp
