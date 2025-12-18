こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
住信SBIネット銀行、円仕組預金「プレーオフ」冬のボーナスキャンペーン 開始のお知らせ
住信SBIネット銀行株式会社（本社：東京都港区、代表取締役（CEO）：円山法昭、以下「住信SBIネット銀行」）は、12月20日（土）より円仕組預金「プレーオフ」冬のボーナスキャンペーンを実施いたします。
キャンペーン概要
１. キャンペーン内容・取引条件
対象支店で、キャンペーン期間中に募集する円仕組預金「プレーオフ」へお預入れいただいたお客さまに、お預入れ金額に応じて、過去に円仕組預金「プレーオフ」にお預入れしたことがあるお客さまには1,000円〜50万円、初めてお預入れするお客さまには3,000円〜100万円の現金をプレゼントいたします。
※ キャンペーン期間中に、本キャンペーンのエントリーが必要です。
対象条件
対象期間中に、以下の条件を全て達成すること。
対象期間中に、本キャンペーンにエントリーすること
ページ下部に記載の対象支店で、円仕組預金「プレーオフ」へ１回の募集期間内に100万円以上のお預入れを行うこと
※ １回の募集期間内に分割でのお預入れも可能です。
※ 異なる募集期間で条件を満たせば、複数回キャッシュバックいたします。
現金プレゼントの金額判定について
募集回ごとにお預入れ金額を判定いたします。
お預入れ金額に応じて、以下表の通り、12月20日（土）よりも前に円仕組預金「プレーオフ」にお預入れしたことがあるお客さまには1,000円〜50万円、期間中に初めて円仕組預金「プレーオフ」にお預入れするお客さまには3,000円〜100万円の現金をプレゼントといたします。
※ 各支店ごとに判定いたします。
※ 2025年12月20日（土）よりも前に円仕組預金に「プレーオフ」お預入れしたことがないお客さまが対象となります。
２. 対象期間
2025年12月20日（土）〜2026年３月23日（月）の間に募集する対象支店での円仕組預金「プレーオフ」が対象です。
予定しているキャンペーン期間中の募集スケジュールは以下の通りです。
※ 上記の募集スケジュールは現時点での予定であり、市場環境等により募集を行わない場合や、募集期間・預入日が変更となる場合がございます。募集の中止・変更については、募集開始予定日の前日までに住信SBIネット銀行WEBサイトに掲載いたします。
３. 対象となるお客さま
以下、対象支店のお客さま
対象支店
イチゴ支店（101）、ブドウ支店（102）、ミカン支店（103）、レモン支店（104）、リンゴ支店（105）、法人第一支店（106）、バナナ支店（107）、メロン支店（108）、キウイ支店（109）、JAL支店（201）、ツツジ支店（202）、Vポイント支店（203）、ヤマダネオバンク支店（204）、おうちバンク支店（205）、イルカ支店（207）、USEN支店（208）、タカシマヤ支店（209）、第一ビジネス営業部（301）、USEN法人支店（302）、第一生命支店（303）、ファイターズ支店（304）、リノシー支店（305）、ノムコム支店（306）、みらいバンク支店（307）、京王NEOBANK支店（308）、マツイ支店（309）、三井住友信託支店（402）、クジラ支店（403）、SBIFXトレード支店(404)、ライブドア支店（405）、ネオバンクビジネス支店（406）、BillOne支店（407）、ヘーベル支店（408）、ゆたかバンク支店（501）、中電カテエネ支店(502)、東宝ハウス支店（504）
４. 特典提供時期
2026年５月下旬ごろ（予定）
本キャンペーンの詳細は下記URLを確認ください
https://www.netbk.co.jp/contents/cmp/20251218_004749/index.html
ご注意事項
円仕組預金「プレーオフ」について
円仕組預金「プレーオフ」は原則として中途解約はできません。商品内容を十分にご理解のうえ、必ず最終的な満期日まで利用する予定のない余裕資金でお預入れください。ただし、当社がやむを得ないものと認め、キャンペーン期間中にお預入れいただいた円仕組預金「プレーオフ」を、2026年５月１日以前に中途解約された場合、解約された金額はキャンペーン対象の判定に用いるお預入れ金額からのぞきます。
また、中途解約に伴う調整金をお客さまにご負担いただきます。お客さまにご負担いただく調整金の額は、中途解約時の市場実勢に応じて変動しますので、お預入れ時点では確定しておりません。中途解約時の市場実勢によっては、大きく元本割れする可能性が非常に高くなります。また、お預入れいただいてからご解約までの経過利息についてはお受取りいただけません。詳しくは、当社WEBサイトの商品概要説明書の中途解約をご参照ください。
円仕組預金「プレーオフ」は預金保険制度の対象です。当社にお預入れいただいている他の預金保険の対象となる預金と合算して、元本合計1,000万円までと保険事故発生日までの利息が保護されます。ただし、この預金の利息等については、お預入れ時における円定期預金（この預金と同一の期間および金額）の金利までが預金保険の対象となり、それを超える部分は預金保険の対象外となります。
円仕組預金「プレーオフ」について、詳しくは当社WEBサイトの商品概要説明書（下記URL）をご覧ください。
https://www.netbk.co.jp/contents/resources/pdf/gaiyo_playoff.pdf
キャンペーンについて
本キャンペーンの内容は、予告なく変更または中止する場合があります。
特典提供の時点で、住信SBIネット銀行の対象支店およびBaaS提携の代表口座を解約されている場合、取引停止の場合、当社が定める各種取引規定に違反した場合は本キャンペーンの対象外となります。
本キャンペーンの特典は、課税の対象となる場合がありますので所轄税務署にご確認ください。
2025年12月20日（土）から募集を開始する円仕組預金「プレーオフ」にお預入れいただき、本キャンペーンにエントリーされたお客さまが特典付与の対象となります。
住信SBIネット銀行は、お客さま中心主義のもと最先端のテクノロジーを活用することで、金融サービスを変革し、社会をより快適で便利なものに変えていくことを目指してまいります。
本件に関するお問合わせ先
本プレスリリースに関するお問合せ先：住信SBIネット銀行 広報・IR部：kouhou_pr@netbk.co.jp
