アディッシュ、D&I AWARD 2025「トップインクルーシブカンパニー賞」を受賞。最上位「ベストワークプレイス」は4度目の認定
デジタルエコノミー特化のカスタマーサクセス・プロバイダーであるアディッシュ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役 江戸 浩樹、証券コード：7093、以下 アディッシュ）は、「D&I AWARD 2025」（主催：株式会社JobRainbow）において、組織内のD&Iカルチャーを評価する「トップインクルーシブカンパニー賞（TIC賞）」を受賞しました。
同時に、日本国内企業の中でもD&Iを先進的に進める企業の最上位「ベストワークプレイス」に、4度目の認定を受けたことをお知らせします。
「トップインクルーシブカンパニー賞」と「ベストワークプレイス」のダブル受賞
トップインクルーシブカンパニー賞
「トップインクルーシブカンパニー賞」とは、個々の社員の「インクルージョン、エクイティ、帰属意識（EIB）」を尊重・実践する意識や、D&Iを基盤としたカルチャーの醸成を重視して、全応募企業の中でインクルージョンスコアの点数が上位35%の企業が受賞対象となります。
評価指標詳細：https://diaward.jobrainbow.jp/evaluation#tic
「ベストワークプレイス」（アディッシュダイバーシティスコア：82/100点）
ベストワークプレイスの目安（認定スコア81〜100点）
日本国内だけでなく世界的にも高い水準でD&I推進に取り組むD&I先進カンパニーで、D&Iの企業文化の醸成はもちろんのこと、社員一人一人がD&I推進を担う個として積極的に活動している。D&Iの理念は、サービスや事業、企業組織のあらゆる側面に反映され、社外にも波及させている。
アディッシュの取り組みについて
アディッシュでは、DE&Iを推進するために、以下3つの基本軸をもとに取り組んでいます。
一人一人がキャリア・働き方を自分でつくること
スタンダード（行動指針）をもとに、一人一人が新たな価値を創造すること
意思決定のダイバーシティに取り組むこと
今後も多様性を尊重し、一人一人が力を発揮できる組織づくりに、より一層取り組んでいきます。
DE&I ：https://www.adish.co.jp/sustainability/?sustainability_cat=diversity
ESG_Social：https://www.adish.co.jp/sustainability/?sustainability_cat=social
【アディッシュ株式会社 概要】
設立 ：2014年10月1日（東証グロースコード：7093）
代表者 ：代表取締役 江戸 浩樹
本社所在地：東京都品川区西五反田1-21-8 ヒューリック五反田山手通ビル6階
URL ：https://www.adish.co.jp
事業内容 ：
▪カスタマーサクセス/カスタマーサポートの設計コンサルティング・運用代行・常駐サービスの提供
▪誹謗中傷および炎上対策
▪学校向けネットいじめ対策
