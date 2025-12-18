アディッシュ、D&I AWARD 2025「トップインクルーシブカンパニー賞」を受賞。最上位「ベストワークプレイス」は4度目の認定

デジタルエコノミー特化のカスタマーサクセス・プロバイダーであるアディッシュ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役 江戸 浩樹、証券コード：7093、以下 アディッシュ）は、「D&I AWARD 2025」（主催：株式会社JobRainbow）において、組織内のD&Iカルチャーを評価する「トップインクルーシブカンパニー賞（TIC賞）」を受賞しました。




同時に、日本国内企業の中でもD&Iを先進的に進める企業の最上位「ベストワークプレイス」に、4度目の認定を受けたことをお知らせします。　







「トップインクルーシブカンパニー賞」と「ベストワークプレイス」のダブル受賞

トップインクルーシブカンパニー賞

「トップインクルーシブカンパニー賞」とは、個々の社員の「インクルージョン、エクイティ、帰属意識（EIB）」を尊重・実践する意識や、D&Iを基盤としたカルチャーの醸成を重視して、全応募企業の中でインクルージョンスコアの点数が上位35%の企業が受賞対象となります。

評価指標詳細：https://diaward.jobrainbow.jp/evaluation#tic

「ベストワークプレイス」（アディッシュダイバーシティスコア：82/100点）

ベストワークプレイスの目安（認定スコア81〜100点）

日本国内だけでなく世界的にも高い水準でD&I推進に取り組むD&I先進カンパニーで、D&Iの企業文化の醸成はもちろんのこと、社員一人一人がD&I推進を担う個として積極的に活動している。D&Iの理念は、サービスや事業、企業組織のあらゆる側面に反映され、社外にも波及させている。

アディッシュの取り組みについて

アディッシュでは、DE&Iを推進するために、以下3つの基本軸をもとに取り組んでいます。

一人一人がキャリア・働き方を自分でつくること

スタンダード（行動指針）をもとに、一人一人が新たな価値を創造すること

意思決定のダイバーシティに取り組むこと

今後も多様性を尊重し、一人一人が力を発揮できる組織づくりに、より一層取り組んでいきます。

DE&I　　　：https://www.adish.co.jp/sustainability/?sustainability_cat=diversity

ESG_Social：https://www.adish.co.jp/sustainability/?sustainability_cat=social

【アディッシュ株式会社 概要】

設立　　　：2014年10月1日（東証グロースコード：7093）

代表者　　：代表取締役 江戸 浩樹

本社所在地：東京都品川区西五反田1-21-8　ヒューリック五反田山手通ビル6階

URL　　　：https://www.adish.co.jp

事業内容 ：

▪カスタマーサクセス/カスタマーサポートの設計コンサルティング・運用代行・常駐サービスの提供

▪誹謗中傷および炎上対策

▪学校向けネットいじめ対策

本件に関するお問合わせ先

アディッシュ株式会社　コーポレートコミュニケーション

E-Mail：info@adish.co.jp

問い合わせフォーム：https://www.adish.co.jp/contact/