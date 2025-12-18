¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
É÷¼Ù¤Î»þ¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ½ý¤Ä¤¤¤¿¸ÀÍÕ¥é¥ó¥¥ó¥°¥È¥Ã¥×¤Ï¡Ö¤¦¤Ä¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡×É÷¼Ù¤ò°ú¤¤¤¿»þ¤ËÍê¤ê¤¿¤¤Â¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢Âè°ì°Ì¤Ï¡ÖÇÛ¶ö¼Ô/¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼/Îø¿Í¡×
É÷¼Ù¤ò°ú¤¤¤¿¤È¤¤Ë²ÈÂ²¤Ë¸À¤ï¤ì¤ÆºÇ¤â½ý¤Ä¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¡©
¡ÖÉ÷¼Ù¤Ë¤è¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ô¥ó¥ÁÄ´ºº¡×Âè»ÍÃÆ
¡¡ÂçÀµÀ½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢É÷¼Ù¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¤³¤Î»þ´ü¤Ë¡ÖÉ÷¼Ù¤Ë¤è¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ô¥ó¥ÁÄ´ºº¡×¤òÊ£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¼Â»Ü¡¦¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
º£²ó¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤«¤é¡¢Í¿¦¼Ô¤ÎÌó2¿Í¤Ë1¿Í¤¬¡ÖÇ¯Ëö¤ÎÈËË»´ü¤ÇÉ÷¼Ù¤ò°ú¤¤¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡Ê45.9%¡Ë¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖÉ÷¼Ù¤ò°ú¤¤¤¿»þ¤Î±ÉÍÜÊäµë¤Çº¤¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë(45.4%)¡×¤È¤¤¤¦¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇÉ÷¼Ù¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¤³¤ì¤«¤é¤ÎÇ¯Ëö¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¡¢É÷¼Ù¡¦Ç®¤Î»þ¤Î±ÉÍÜÊäµë¤Ø¤Îµ¤¤Å¤¤òÄ´ºº·ë²Ì¤Î¸ø³«¤òÄÌ¤·¤Æº£¸åÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Âè»ÍÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢20Âå¤«¤é60Âå¤ÎÍ¿¦¼Ô1,200Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡¢É÷¼Ù¤ò°ú¤¤¤¿»þ¡ÖÍê¤ê¤¿¤¤Êý¡×¡¢¡Ö²ÈÂ²¤äÎø¿Í¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ½ý¤Ä¤¤¤¿¸ÀÍÕ¡×¤òÄ´ºº¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£É÷¼Ù¤ò°ú¤¤¤¿»þ¤ËÍê¤ê¤¿¤¤Êý/Êª¤ò»Ç¤Ã¤¿¤È¤³¤íÌóÈ¾¿ô¤ÎÊý¤¬¡ÖÇÛ¶ö¼Ô/¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼/Îø¿Í¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡Ö²ÈÂ²¤äÎø¿Í¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ½ý¤Ä¤¤¤¿¸ÀÍÕ¡×¤ò»Ç¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤¦¤Ä¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡×¤È¤Ê¤ê¡¢Ìó2³ä¤ÎÊý¤¬¼ÂºÝ¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ½ý¤Ä¤¤¤¿¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£É÷¼Ù¤ò°ú¤¤¤¿ºÝ¤ËÍê¤ê¤¿¤¤Â¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡ÖÇÛ¶ö¼Ô/¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼/Îø¿Í¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¸À¤ï¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏµÕ¤Ë½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿É÷¼Ù¤ò°ú¤¤¤¿»þ¤Ë¡Ö±ÉÍÜ¤òÊäµë¤¹¤ëÊýË¡¤Çº¤¤Ã¤¿/¶ìÏ«¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤«¡×¤ò¤ª»Ç¤¤¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢45.4%¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤¬¡Ö¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÄ´ºº·ë²Ì¥µ¥Þ¥ê¡ä
£±¡¥É÷¼Ù¤ò°ú¤¤¤¿»þ¤ËÍê¤ê¤¿¤¤Â¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢Âè°ì°Ì¤Ï¡ÖÇÛ¶ö¼Ô/¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼/Îø¿Í¡×
¡¡¡¡±ÉÍÜ¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï¡¢ÃËÀ¤ÇÂè»°°Ì(17.7%)/½÷À¤ÇÂè»Í°Ì(21.3%)
£²¡¥É÷¼Ù¤Î»þ¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ½ý¤Ä¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ¡¢Âè°ì°Ì¤Ï¡Ö¤¦¤Ä¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡×
£³¡¥É÷¼Ù¤ò°ú¤¤¤¿»þ¤Ë±ÉÍÜÊäµë¤Çº¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡Ö¤¢¤ë¡×¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ï45.4%
<Ä´ºº³µÍ×>
Ä´ººÌ¾¡§É÷¼Ù¤Ë¤è¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ô¥ó¥ÁÄ´ºº¡¿Ä´ºº¼êË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¡¿ÂÐ¾Ý¼Ô¡§20Âå-60ÂåÁ´¹ñ¤ÎÃË½÷Í¿¦¼Ô¡Ê¥Ñ¡¼¥È¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È´Þ¤à¡Ë¡¢Ä¾¶á1Ç¯°ÊÆâ¤ËÉ÷¼Ù¤ò°ú¤¤¤¿¿Í1,200¿Í¡¿¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î7Æü¡Á2025Ç¯11·î8Æü¡¿Ä´ºº°ÑÂ÷Àè¡§³ÚÅ·¥¤¥ó¥µ¥¤¥È³ô¼°²ñ¼Ò
¡ÚÄ´ºº·ë²Ì¾ÜºÙ¡Û
£±¡¥É÷¼Ù¤ò°ú¤¤¤¿»þ¤ËÍê¤ê¤¿¤¤Â¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢Âè°ì°Ì¤Ï¡ÖÇÛ¶ö¼Ô/Îø¿Í/¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡×
¡¡¡¡¼¡¤¤¤ÇÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ÔÈÎÌô¡£¡Ö±ÉÍÜ¥É¥ê¥ó¥¯¡×¤ÏÃËÀ¤Ç»°°Ì¡¢½÷À¤Ç»Í°Ì¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó1,200Ì¾¡Ê20-60ÂåÃË½÷Í¿¦¼Ô¡Ë¤Ë¡Ö¤´¼«¿È¤¬É÷¼Ù¤ò°ú¤¤¤¿»þ¤ËÍê¤ê¤¿¤¤¿Í¤äÊª¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£¡×¤È»Ç¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃË½÷¤È¤â¤Ë¡¢Âè°ì°Ì¤Ï¡ÖÇÛ¶ö¼Ô/¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼/Îø¿Í(ÃËÀ:55.4%/½÷À:46.9%)¡×¡¢ÂèÆó°Ì¤Ï¡Ö»ÔÈÎÌô(ÃËÀ:28.4%/½÷À:38.0%)¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±ÉÍÜ¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï¡¢ÃËÀ¤ÇÂè»°°Ì(17.7%)¡¢½÷À¤ÇÂè»Í°Ì(21.3%)¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
£²¡¥É÷¼Ù¤Î»þ¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ½ý¤Ä¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ¡¢Âè°ì°Ì¤Ï¡Ö¤¦¤Ä¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡×
¡¡¡¡ÃË½÷ÊÌ¤ÎÂèÆó°Ì¤Ç¤Ï¡¢ÃËÀ¡§¡Ö¥Þ¥¹¥¯¤Ä¤±¤È¤¤¤Æ¤Í¡×¡¢½÷À¡§¡Ö¤Þ¤¿É÷¼Ù°ú¤¤¤¿¤Î¡×
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤´¼«¿È¤¬É÷¼Ù¤ò°ú¤¤¤¿»þ¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ½ý¤Ä¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£¡×¤È»Ç¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢Âè°ì°Ì¤ÏÃË½÷¤È¤â¤Ë¡Ö¤¦¤Ä¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤Í(ÃËÀ:17.2%/½÷À:15.5%)¡×¤È¤Ê¤êÃË½÷¤È¤â¤ËÌóÆó³ä¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤¬¼ÂºÝ¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ½ý¤Ä¤¤¤¿¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¤Î²óÅú¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥¹¥¯¤Ä¤±¤È¤¤¤Æ¤Í¡×¤ä¡ÖÉô²°¤«¤é½Ð¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡×¡¢½÷À¤Ç¤Ï¡Ö¤Þ¤¿É÷¼Ù°ú¤¤¤¿¤Î¡©¡×¤ä¡ÖÌµÍý¤¹¤ë¤«¤é¤À¤è¡×Åù¤Î¤è¤½¤è¤½¤·¤¤¸ÀÍÕ¤òÅê¤²¤«¤±¤é¤ì¤Æ½ý¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
£³¡¥É÷¼Ù¤ò°ú¤¤¤¿»þ¤Î±ÉÍÜÊäµë¤Çº¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡Ö¤¢¤ë¡×¤È45.4%¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤¬²óÅú
¡¡Æ±ÍÍ¤Ë¡¢¡Ö¤´¼«¿È¤¬É÷¼Ù¤ò°ú¤¤¤¿»þ¤Î±ÉÍÜÊäµë¤Çº¤¤Ã¤¿/¶ìÏ«¤·¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£¡×¤È»Ç¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢45.4%¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤¬¡Ö¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£É÷¼Ù¤Î»þ¤Î¡¢¿©Íß¡¦¹ÔÆ°°ÕÍß¤ÎÄã²¼¤«¤é±ÉÍÜÊäµë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¿äÂ¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ã»²¹Í¾ðÊó¡ä
¢£¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Î¤ª¤è¤½2¿Í¤Ë1¿Í¡Ê45.%¡Ë¤¬Ç¯ËöÈËË»´ü¤ËÉ÷¼Ù¤ò°ú¤¤¤¿·Ð¸³¤¢¤ê¡ª
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó1,200Ì¾¡Ê20-60ÂåÃË½÷Í¿¦¼Ô¡Ë¤Ë¡¢º£¤Þ¤Ç11·î/12·î¤ÎÇ¯Ëö¥¤¥Ù¥ó¥È»þ´ü¤ËÉ÷¼Ù¤ò°ú¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£¡×¤È»Ç¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¼Â¤Ë¤ª¤è¤½2¿Í¤Ë1¿Í¤¬¡Ö¤¢¤ë¡Ê45.9%¡Ë¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
<Ä´ºº³µÍ×>
Ä´ººÌ¾¡§É÷¼Ù¤Ë¤è¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ô¥ó¥ÁÄ´ºº¡¿Ä´ºº¼êË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¡¿ÂÐ¾Ý¼Ô¡§20Âå-60ÂåÁ´¹ñ¤ÎÃË½÷Í¿¦¼Ô¡Ê¥Ñ¡¼¥È¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È´Þ¤à¡Ë¡¢Ä¾¶á1Ç¯°ÊÆâ¤ËÉ÷¼Ù¤ò°ú¤¤¤¿¿Í1,200¿Í¡¿¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î7Æü¡Á2025Ç¯11·î8Æü¡¿Ä´ºº°ÑÂ÷Àè¡§³ÚÅ·¥¤¥ó¥µ¥¤¥È³ô¼°²ñ¼Ò
¡Ö¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥óD¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡×À½ÉÊ³µÍ×
É÷¼Ù¤ò°ú¤¤¤ÆÇ®¤¬¤¢¤ë»þ¤Ï¡Ö¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥óD¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡×¤Ç±ÉÍÜÊäµë¡ÜµÙÍÜ¤ò¡ª
¥¿¥¦¥ê¥ó2,000Ó¤Ë¡¢¿Í»²910Ó¡Ê¸¶À¸Ìô´¹»»¡Ë¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óEÅù¤òÇÛ¹ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡þÈÎÇäÌ¾¡§¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥óD¥¹¡¼¥Ñ¡¼
¡þÀ½ÉÊ¶èÊ¬¡§¡¡»ØÄê°åÌôÉô³°ÉÊ¡¡
¡þ´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§296±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ãÍÑË¡¡¦ÍÑÎÌ¡ä
À®¿Í¡Ê15ºÍ°Ê¾å¡Ë1Æü1²ó1ËÜ¡Ê100mL¡Ë
¡ã¸úÇ½¡¦¸ú²Ì¡ä
ÆùÂÎÈèÏ«¡¦ÉÂÃæÉÂ¸å¡¦¿©ÍßÉÔ¿¶¡¦±ÉÍÜ¾ã³²¡¦È¯Ç®À¾ÃÌ×À¼À´µ¡¦Ç¥¿±
¼øÆý´ü¤Ê¤É¤Î¾ì¹ç¤Î±ÉÍÜÊäµë¡¢¼¢ÍÜ¶¯ÁÔ¡¢µõ¼åÂÎ¼Á
¡þ¾¦ÉÊ¤Î¤´¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é
¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥ó£Ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼ ¾¦ÉÊAmazon¥µ¥¤¥È
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
ÂçÀµÀ½ÌôPR»öÌ³¶É¡¡(³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥º¥Þ¥Ô¡¼¥¢¡¼¥ëÆâ)
mail¡§taisho-pr@ozma.co.jp¡¡¡¡Ã´Åö¡§¶¶ËÜ¡¢Ä»µï
¡ÖÉ÷¼Ù¤Ë¤è¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ô¥ó¥ÁÄ´ºº¡×Âè»ÍÃÆ
¡¡ÂçÀµÀ½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢É÷¼Ù¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¤³¤Î»þ´ü¤Ë¡ÖÉ÷¼Ù¤Ë¤è¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ô¥ó¥ÁÄ´ºº¡×¤òÊ£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¼Â»Ü¡¦¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
º£²ó¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤«¤é¡¢Í¿¦¼Ô¤ÎÌó2¿Í¤Ë1¿Í¤¬¡ÖÇ¯Ëö¤ÎÈËË»´ü¤ÇÉ÷¼Ù¤ò°ú¤¤¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡Ê45.9%¡Ë¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖÉ÷¼Ù¤ò°ú¤¤¤¿»þ¤Î±ÉÍÜÊäµë¤Çº¤¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë(45.4%)¡×¤È¤¤¤¦¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇÉ÷¼Ù¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¤³¤ì¤«¤é¤ÎÇ¯Ëö¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¡¢É÷¼Ù¡¦Ç®¤Î»þ¤Î±ÉÍÜÊäµë¤Ø¤Îµ¤¤Å¤¤òÄ´ºº·ë²Ì¤Î¸ø³«¤òÄÌ¤·¤Æº£¸åÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãÄ´ºº·ë²Ì¥µ¥Þ¥ê¡ä
£±¡¥É÷¼Ù¤ò°ú¤¤¤¿»þ¤ËÍê¤ê¤¿¤¤Â¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢Âè°ì°Ì¤Ï¡ÖÇÛ¶ö¼Ô/¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼/Îø¿Í¡×
¡¡¡¡±ÉÍÜ¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï¡¢ÃËÀ¤ÇÂè»°°Ì(17.7%)/½÷À¤ÇÂè»Í°Ì(21.3%)
£²¡¥É÷¼Ù¤Î»þ¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ½ý¤Ä¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ¡¢Âè°ì°Ì¤Ï¡Ö¤¦¤Ä¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡×
£³¡¥É÷¼Ù¤ò°ú¤¤¤¿»þ¤Ë±ÉÍÜÊäµë¤Çº¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡Ö¤¢¤ë¡×¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ï45.4%
<Ä´ºº³µÍ×>
Ä´ººÌ¾¡§É÷¼Ù¤Ë¤è¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ô¥ó¥ÁÄ´ºº¡¿Ä´ºº¼êË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¡¿ÂÐ¾Ý¼Ô¡§20Âå-60ÂåÁ´¹ñ¤ÎÃË½÷Í¿¦¼Ô¡Ê¥Ñ¡¼¥È¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È´Þ¤à¡Ë¡¢Ä¾¶á1Ç¯°ÊÆâ¤ËÉ÷¼Ù¤ò°ú¤¤¤¿¿Í1,200¿Í¡¿¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î7Æü¡Á2025Ç¯11·î8Æü¡¿Ä´ºº°ÑÂ÷Àè¡§³ÚÅ·¥¤¥ó¥µ¥¤¥È³ô¼°²ñ¼Ò
¡ÚÄ´ºº·ë²Ì¾ÜºÙ¡Û
£±¡¥É÷¼Ù¤ò°ú¤¤¤¿»þ¤ËÍê¤ê¤¿¤¤Â¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢Âè°ì°Ì¤Ï¡ÖÇÛ¶ö¼Ô/Îø¿Í/¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡×
¡¡¡¡¼¡¤¤¤ÇÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ÔÈÎÌô¡£¡Ö±ÉÍÜ¥É¥ê¥ó¥¯¡×¤ÏÃËÀ¤Ç»°°Ì¡¢½÷À¤Ç»Í°Ì¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó1,200Ì¾¡Ê20-60ÂåÃË½÷Í¿¦¼Ô¡Ë¤Ë¡Ö¤´¼«¿È¤¬É÷¼Ù¤ò°ú¤¤¤¿»þ¤ËÍê¤ê¤¿¤¤¿Í¤äÊª¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£¡×¤È»Ç¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃË½÷¤È¤â¤Ë¡¢Âè°ì°Ì¤Ï¡ÖÇÛ¶ö¼Ô/¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼/Îø¿Í(ÃËÀ:55.4%/½÷À:46.9%)¡×¡¢ÂèÆó°Ì¤Ï¡Ö»ÔÈÎÌô(ÃËÀ:28.4%/½÷À:38.0%)¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±ÉÍÜ¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï¡¢ÃËÀ¤ÇÂè»°°Ì(17.7%)¡¢½÷À¤ÇÂè»Í°Ì(21.3%)¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
£²¡¥É÷¼Ù¤Î»þ¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ½ý¤Ä¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ¡¢Âè°ì°Ì¤Ï¡Ö¤¦¤Ä¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡×
¡¡¡¡ÃË½÷ÊÌ¤ÎÂèÆó°Ì¤Ç¤Ï¡¢ÃËÀ¡§¡Ö¥Þ¥¹¥¯¤Ä¤±¤È¤¤¤Æ¤Í¡×¡¢½÷À¡§¡Ö¤Þ¤¿É÷¼Ù°ú¤¤¤¿¤Î¡×
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤´¼«¿È¤¬É÷¼Ù¤ò°ú¤¤¤¿»þ¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ½ý¤Ä¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£¡×¤È»Ç¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢Âè°ì°Ì¤ÏÃË½÷¤È¤â¤Ë¡Ö¤¦¤Ä¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤Í(ÃËÀ:17.2%/½÷À:15.5%)¡×¤È¤Ê¤êÃË½÷¤È¤â¤ËÌóÆó³ä¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤¬¼ÂºÝ¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ½ý¤Ä¤¤¤¿¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¤Î²óÅú¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥¹¥¯¤Ä¤±¤È¤¤¤Æ¤Í¡×¤ä¡ÖÉô²°¤«¤é½Ð¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡×¡¢½÷À¤Ç¤Ï¡Ö¤Þ¤¿É÷¼Ù°ú¤¤¤¿¤Î¡©¡×¤ä¡ÖÌµÍý¤¹¤ë¤«¤é¤À¤è¡×Åù¤Î¤è¤½¤è¤½¤·¤¤¸ÀÍÕ¤òÅê¤²¤«¤±¤é¤ì¤Æ½ý¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
£³¡¥É÷¼Ù¤ò°ú¤¤¤¿»þ¤Î±ÉÍÜÊäµë¤Çº¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡Ö¤¢¤ë¡×¤È45.4%¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤¬²óÅú
¡¡Æ±ÍÍ¤Ë¡¢¡Ö¤´¼«¿È¤¬É÷¼Ù¤ò°ú¤¤¤¿»þ¤Î±ÉÍÜÊäµë¤Çº¤¤Ã¤¿/¶ìÏ«¤·¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£¡×¤È»Ç¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢45.4%¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤¬¡Ö¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£É÷¼Ù¤Î»þ¤Î¡¢¿©Íß¡¦¹ÔÆ°°ÕÍß¤ÎÄã²¼¤«¤é±ÉÍÜÊäµë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¿äÂ¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ã»²¹Í¾ðÊó¡ä
¢£¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Î¤ª¤è¤½2¿Í¤Ë1¿Í¡Ê45.%¡Ë¤¬Ç¯ËöÈËË»´ü¤ËÉ÷¼Ù¤ò°ú¤¤¤¿·Ð¸³¤¢¤ê¡ª
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó1,200Ì¾¡Ê20-60ÂåÃË½÷Í¿¦¼Ô¡Ë¤Ë¡¢º£¤Þ¤Ç11·î/12·î¤ÎÇ¯Ëö¥¤¥Ù¥ó¥È»þ´ü¤ËÉ÷¼Ù¤ò°ú¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£¡×¤È»Ç¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¼Â¤Ë¤ª¤è¤½2¿Í¤Ë1¿Í¤¬¡Ö¤¢¤ë¡Ê45.9%¡Ë¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
<Ä´ºº³µÍ×>
Ä´ººÌ¾¡§É÷¼Ù¤Ë¤è¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ô¥ó¥ÁÄ´ºº¡¿Ä´ºº¼êË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¡¿ÂÐ¾Ý¼Ô¡§20Âå-60ÂåÁ´¹ñ¤ÎÃË½÷Í¿¦¼Ô¡Ê¥Ñ¡¼¥È¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È´Þ¤à¡Ë¡¢Ä¾¶á1Ç¯°ÊÆâ¤ËÉ÷¼Ù¤ò°ú¤¤¤¿¿Í1,200¿Í¡¿¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î7Æü¡Á2025Ç¯11·î8Æü¡¿Ä´ºº°ÑÂ÷Àè¡§³ÚÅ·¥¤¥ó¥µ¥¤¥È³ô¼°²ñ¼Ò
¡Ö¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥óD¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡×À½ÉÊ³µÍ×
É÷¼Ù¤ò°ú¤¤¤ÆÇ®¤¬¤¢¤ë»þ¤Ï¡Ö¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥óD¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡×¤Ç±ÉÍÜÊäµë¡ÜµÙÍÜ¤ò¡ª
¥¿¥¦¥ê¥ó2,000Ó¤Ë¡¢¿Í»²910Ó¡Ê¸¶À¸Ìô´¹»»¡Ë¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óEÅù¤òÇÛ¹ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡þÈÎÇäÌ¾¡§¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥óD¥¹¡¼¥Ñ¡¼
¡þÀ½ÉÊ¶èÊ¬¡§¡¡»ØÄê°åÌôÉô³°ÉÊ¡¡
¡þ´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§296±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ãÍÑË¡¡¦ÍÑÎÌ¡ä
À®¿Í¡Ê15ºÍ°Ê¾å¡Ë1Æü1²ó1ËÜ¡Ê100mL¡Ë
¡ã¸úÇ½¡¦¸ú²Ì¡ä
ÆùÂÎÈèÏ«¡¦ÉÂÃæÉÂ¸å¡¦¿©ÍßÉÔ¿¶¡¦±ÉÍÜ¾ã³²¡¦È¯Ç®À¾ÃÌ×À¼À´µ¡¦Ç¥¿±
¼øÆý´ü¤Ê¤É¤Î¾ì¹ç¤Î±ÉÍÜÊäµë¡¢¼¢ÍÜ¶¯ÁÔ¡¢µõ¼åÂÎ¼Á
¡þ¾¦ÉÊ¤Î¤´¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é
¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥ó£Ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼ ¾¦ÉÊAmazon¥µ¥¤¥È
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
ÂçÀµÀ½ÌôPR»öÌ³¶É¡¡(³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥º¥Þ¥Ô¡¼¥¢¡¼¥ëÆâ)
mail¡§taisho-pr@ozma.co.jp¡¡¡¡Ã´Åö¡§¶¶ËÜ¡¢Ä»µï