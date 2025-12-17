¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥«¥Æ¥¨¥ÍBANK¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ª¤è¤ÓºÇÂç5,000¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÅù¤ò¼Â»Ü
¡ÁºÇÂç£²%´Ô¸µ¤Î¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ï¤¸¤á¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤ò³È½¼¤·¤Þ¤¹¡Á
½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹(CEO)¡§±ß»³ Ë¡¾¼¡¢°Ê²¼¡Ö½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¡×¡Ë¤Ï¡¢²ÈÄí¸þ¤±¶ä¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥«¥Æ¥¨¥ÍBANK¡×¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ª¤è¤Ó¡ÖºÇÂç5,000¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¡¢¡Ö¤ª¤Ò¤µ¤ÞÍÂ¶â¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨£±¡¡±ßÉáÄÌÍÂ¶â¡¦±ßÄê´üÍÂ¶â¡¦±ß»ÅÁÈÍÂ¶â¡¦SBI¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÍÂ¶â¤Î¹ç·×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨£²¡¡ºÇÂç£µ%´Ô¸µ¤ÎÆÃÅµ¤Ï¡¢ÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹ÎÁ¶â¤Î¸ýºÂ¿¶ÂØ¤¬Â°¤¹¤ë·î¤ÎËöÆü¤Ë°Ê²¼¤Î¶ä¹Ô¼è°ú¾ò·ï¤ÎÃ£À®¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¤½¤ÎÍâ·îËö¤Þ¤Ç¤Ë´Ô¸µÎ¨¤Ë±þ¤¸¤Æ»»Äê¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¿ÊÄè¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¥Ý¥¤¥ó¥È¿ÊÄè¤Î¾å¸Â¤Ï3,000pt/·î¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨£³¡¡½»Âð¥í¡¼¥ó¤ÎÆÃÅµ¤Ï¡¢£±²ó¤ÎÍ»»ñ¼Â¹Ô³Û¤¬1,500Ëü±ß°Ê¾å¡¢¤«¤Ä·îËö»þÅÀ¤Ç½»Âð¥í¡¼¥ó»Ä¹â¤¬¤¢¤ëÊý¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£¥Õ¥é¥Ã¥È£³£µ¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£½»Âð¥í¡¼¥ó¤ÏÅÚÃÏÀè¹Ô¥×¥é¥ó¤Î¾ì¹ç¡¢£±²óÌÜ¤È£²²óÌÜ¤ÎÍ»»ñ¼Â¹Ô³Û¤¬1,500Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÊý¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡££±²óÌÜ¤ÎÍ»»ñ¼Â¹Ô³Û¤¬1,500Ëü±ßÌ¤Ëþ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢£²²óÌÜ¤ÎÍ»»ñ¼Â¹Ô¸å¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥ÉÍøÍÑ³Û¤ÎºÇÂç£²%¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡Ê2026Ç¯£±·î£±ÆüÅ¬ÍÑ³«»Ï¡Ë
¥Ç¥Ó¥Ã¥ÈÍøÍÑ·î¤ÎÁ°·îËö¤Î±ßÍÂ¶â»Ä¹â¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ÎÍøÍÑ³Û¢¨£´¤ËÂÐ¤·¤ÆºÇÂç£²%¤Î¥«¥Æ¥¨¥Í¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò´Ô¸µ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ä¾ÜºÙ¤Ï²¼µURL¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://katene.chuden.jp/clubkatene/p/lp/katenebank/debit-card/
¢¨£´¡¡¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ï¤´ÍøÍÑ»þ¤Ë²ÃÌÁÅ¹¤«¤éÅÁÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ö¤´ÍøÍÑ¥Ç¡¼¥¿¡Ê¥ª¡¼¥½¥êÅÅÊ¸¡Ë¡×¤ò¸µ¤Ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¸ýºÂ¤«¤é¤´ÍøÍÑÂå¶â¤ò°ú¤Íî¤È¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤´ÍøÍÑ¹ç·×³Û¤Ï¡¢¸åÆü¡¢²ÃÌÁÅ¹¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ëÇä¾å³ÎÄê¥Ç¡¼¥¿¤Î¶â³Û¡ÊºÇ½ªÅª¤Ê³ÎÄê¶â³Û¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤´ÍøÍÑ·î¤È¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë·î¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¼è°ú¤ò¼è¾Ã¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢²ÃÌÁÅ¹¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¡ÖÊÖ¶â¥Ç¡¼¥¿¡×ÅþÃå¸å¡¢Íâ·î¤ËÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤«¤é¡¢¼è¾ÃÊ¬¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬º¹°ú¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨£µ¡¡±ßÉáÄÌÍÂ¶â¡¦SBI¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÍÂ¶â¤Î¹ç·×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨£¶¡¡Å´Æ»¡Ê¾è¼Ö·ô/ÆÃµÞ·ô/Äê´ü·ô¤Ê¤É¡Ë¡¢¸ø¶¦ÎÁ¶â¡ÊÅÅµ¤ÎÁ¶â¡¢¥¬¥¹ÎÁ¶â¡¢¿åÆ»ÎÁ¶â¡¢NHK¼õ¿®ÎÁ¤Ê¤É¡Ë¡¢NTTÅìÆüËÜ¡¦À¾ÆüËÜ¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¶â¡¢³Æ¼ïÀÇ¶â¡¢¹ñÌ±Ç¯¶â¡¢¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁ¡¢¤½¤ÎÂ¾À¯ÉÜ¡¦¼«¼£ÂÎ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ø¤Î³Æ¼ï»ÙÊ§¤¤¡¢¹ñ²È»ñ³Ê¸¡ÄêÎÁ¡¢Êõ¤¯¤¸¡¢ÉÂ±¡¡¢¿ÇÎÅ½ê¡¢³Æ¼ïÈó±ÄÍøÃÄÂÎ¤Ø¤Î²ñÈñ¡¢´óÉÕ¤Ê¤É¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µÎ¨¤¬0.3%¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£¥«¥Æ¥¨¥Í¥ê¡¼¥¹ÆÃÅµ¡Ê2026Ç¯£±·î£±ÆüÅ¬ÍÑ³«»Ï¡Ë
ÃæÉôÅÅÎÏ¥ß¥é¥¤¥º¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥«¥Æ¥¨¥Í¥ê¡¼¥¹¤ò¤´·ÀÌó¤¤¤¿¤À¤¡¢¥«¥Æ¥¨¥ÍBANK¤Î¸ýºÂ¿¶ÂØ¤Ç¤ª»ÙÊ§¤¤¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤Ï²¼µ¤ÎÆÃÅµ¤ò¿ÊÄè¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥«¥Æ¥¨¥Í¥ê¡¼¥¹¤Î½é²óÎÁ¶â¤Ï£²¥õ·îÊ¬¹ç»»¤·¤Æ¤ª»ÙÊ§¤¤¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¹ç»»³Û¤ò´ð½à¤È¤·¤Æ¾ò·ï¤ÎÈ½Äê¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇÂç5,000¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¥«¥Æ¥¨¥ÍBANK¤Î£±¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ºÇÂç5,000¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¿ÊÄè¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ä¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ï²¼µURL¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://katene.chuden.jp/clubkatene/p/lp/katenebank/campaign/5000pt-campaign/
¤ª¤Ò¤µ¤ÞÍÂ¶â¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¸þ¤±¤Ë¡¢ºÇÂç£³±ß/kWhÊ¬¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¿ÊÄè¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ä¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ï²¼µURL¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://katene.chuden.jp/clubkatene/p/lp/katenebank/campaign/postfit/
¥«¥Æ¥¨¥ÍBANK¡¡³µÍ×
https://digitalpr.jp/table_img/2617/124894/124894_web_1.png
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¡¦¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¡¢ÃæÉôÅÅÎÏ¥ß¥é¥¤¥º¤È½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤¬¶¦Æ±¤Ç¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¡¦¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Þ¤¿¤ÏÃæ»ß¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎÆÃÅµ¤Ï²ÝÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢½ê³íÀÇÌ³»öÌ³½ê¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°Ê²¼¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Ë³ºÅö¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-¡¡¸ýºÂÅà·ë¡¢½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤ª¤è¤ÓÃæÉôÅÅÎÏ¥ß¥é¥¤¥º¤¬Äê¤á¤ë³Æ¼ï¼è°úµ¬Äê¤Ë°ãÈ¿¤·¤¿¾ì¹ç
-¡¡¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÉÔÀµ¹Ô°Ù¤Ë¤è¤ê¡¢½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤ª¤è¤ÓÃæÉôÅÅÎÏ¥ß¥é¥¤¥º¤¬¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂÐ¾Ý³°¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç
½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤ÞÃæ¿´¼çµÁ¤Î¤â¤ÈºÇÀèÃ¼¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶âÍ»¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÊÑ³×¤·¡¢¼Ò²ñ¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤ÇÊØÍø¤Ê¤â¤Î¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖNEOBANK®¡×¤Ï¡¢½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£ÅÐÏ¿¾¦É¸ Âè5953666¹æ¡£
¡Ö¥Í¥ª¥Ð¥ó¥¯®¡×¤Ï¡¢½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£ÅÐÏ¿¾¦É¸ Âè6455993¹æ¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè¡§½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô ¹Êó¡¦IRÉô¡§kouhou_pr@netbk.co.jp
