【ドラマ全話無料】「第一容疑者」の脚本家が原作、脚本、製作総指揮を手がけた人気シリーズ『ロンドン警視庁犯罪ファイル』をYouTubeで期間限定全話無料公開！

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株式会社WOWOWプラス




Amazonプライム会員向けの配信サービス、Prime Videoの「シネフィルWOWOW プラス」公式YouTubeにて、「第一容疑者」の脚本家であるリンダ・ラ・プラントが原作、脚本、製作総指揮を手がけた人気英国ドラマ『ロンドン警視庁犯罪ファイル』を、毎週日曜15時から期間限定全話無料公開！第1話「絡み合う過去 前編」は4月6日（日）15：00～配信開始。


本作は、事件解決後の裁判まで描き、刑事ものと裁判ものを一気に楽しめるのが特徴の人気シリーズ。


「シネフィルWOWOW プラス」でも全話見放題でご覧いただけます。


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=rPnXGKpcdfI ]

ロンドン警視庁犯罪ファイル』第1話「絡み合う過去 前編」（1999年／イギリス／99分）


監督：ジョー・ジョンソン


キャスト：デヴィッド・ヘイマン／ケイト・バファリー／ドリアン・ラフ／ジョージ・アスプレイ


★シネフィルWOWOWプラスで全話配信中→https://x.gd/75xZW



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■毎月第2金曜21時：名画上映＜2週間限定無料公開＞


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■1ヶ月限定「ドラマシリーズ第1話無料配信」


https://youtube.com/playlist?list=PLTajudv9194HPO67hpXn_gcWOaAF8NsuN&si=GLbHhUEAGIqjZM9T(https://youtube.com/playlist?list=PLTajudv9194HPO67hpXn_gcWOaAF8NsuN&si=GLbHhUEAGIqjZM9T)


■毎週水曜20時更新：期間限定「ドラマシリーズ全話無料配信」


https://youtube.com/playlist?list=PLTajudv9194Gck2ghkO2MtvRORgoJ2_hh&feature=shared(https://youtube.com/playlist?list=PLTajudv9194Gck2ghkO2MtvRORgoJ2_hh&feature=shared)


■据え置き「アニメシリーズ第1話無料配信」


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