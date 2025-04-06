【ドラマ全話無料】「第一容疑者」の脚本家が原作、脚本、製作総指揮を手がけた人気シリーズ『ロンドン警視庁犯罪ファイル』をYouTubeで期間限定全話無料公開！
Amazonプライム会員向けの配信サービス、Prime Videoの「シネフィルWOWOW プラス」公式YouTubeにて、「第一容疑者」の脚本家であるリンダ・ラ・プラントが原作、脚本、製作総指揮を手がけた人気英国ドラマ『ロンドン警視庁犯罪ファイル』を、毎週日曜15時から期間限定全話無料公開！第1話「絡み合う過去 前編」は4月6日（日）15：00～配信開始。
本作は、事件解決後の裁判まで描き、刑事ものと裁判ものを一気に楽しめるのが特徴の人気シリーズ。
「シネフィルWOWOW プラス」でも全話見放題でご覧いただけます。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=rPnXGKpcdfI ]
『ロンドン警視庁犯罪ファイル』第1話「絡み合う過去 前編」（1999年／イギリス／99分）
監督：ジョー・ジョンソン
キャスト：デヴィッド・ヘイマン／ケイト・バファリー／ドリアン・ラフ／ジョージ・アスプレイ
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■毎月第2金曜21時：名画上映＜2週間限定無料公開＞
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■1ヶ月限定「ドラマシリーズ第1話無料配信」
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■毎週水曜20時更新：期間限定「ドラマシリーズ全話無料配信」
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