店の入り口付近から激しく噴き出す猛烈な炎。炎のすぐ下には逃げ惑う人の姿が…。タイの首都バンコクで一体何が起きたのか。タイのバンコクにある飲食店で、大規模な火災が発生。地元当局によると、外国人を含む28人が死亡、71人がけがをしました。現地の日本大使館は、「日本人の被害の情報は確認されていない」としています。火は30分後に消し止められましたが、なぜ、被害はここまで拡大したのか。タイ警察キッタラット長官「