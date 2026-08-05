NBAサマーリーグに参加したバスケットボール日本代表のPG河村勇輝が、課題としてきた得点力の向上を証明するプレーを見せ、アリーナのファンから大きな拍手を浴びた。

【映像】河村勇輝、相手の一瞬の隙をつく“ジャンプシュート”

8月3日放送の『ABEMAスポーツタイム』では、NBA本契約を目指す河村の“勝負の夏”に独占密着した特別番組『河村勇輝 NBA SURVIVAL』（全3話）の配信に先駆け、第1話が公開された。

1年目のメンフィス・グリズリーズ、2年目のシカゴ・ブルズでは2way契約でNBAの舞台に立ってきた河村。「渡米する前に3年計画を掲げていて、3年目は本契約を取る」と語る通り、“勝負の3年目”に挑んでいる。

これまでパスやアシストで高い評価を受けてきた一方、課題は得点力。河村自身も「ドライブした後のペイント内の得点は、必ず証明しないといけない。乗り越えていかないといけない壁」と語り、その克服に取り組んできた。

その中で磨いてきたのが、一度ディフェンスに体をぶつけて間合いを作り出し、鋭い反転から放つ『ヒットからのターンアラウンドジャンパー』を軸としたペイントエリアでの得点パターンだ。

日本時間7月11日、クリーブランド・キャバリアーズ戦。56ー50とリードして迎えた第3クォーター残り5分25秒、コートに戻った河村は、さっそく新たな武器を発揮する。ターンアラウンドからネットを揺らして得点を挙げると、直後には鋭いドライブで一気にペイントへ侵入。ディフェンスが下がった一瞬の隙を逃さず、冷静にジャンプシュートを沈めた。

一連のプレーに、会場のファンからは温かくも力強い拍手が送られた。課題克服へ向けた成長を、自らのプレーで示した瞬間だった。

この日、河村は17分29秒の出場で8得点・1リバウンド・4アシストを記録し、チームの勝利に貢献。限られた出場時間の中でも、確かな存在感を残した。

ブライス・テイラーHCはこの日のパフォーマンスについて「素晴らしかった。ディフェンスは安定していたし、攻撃では素早いパス回しとスピードを見せた。これを続ければ彼の見通しは明るい」と高く評価した。

一方の河村は「速いペースでプレーできることは自分にフィットしている。ただ、前半はシュートを決めきれなかった部分もある。後半のクラッチタイムでプレーできたことは嬉しかった。まずは勝てたことが何より嬉しい」と振り返り、手応えと課題の両方を口にした。

磨き上げてきた得点力が確かな武器となりつつある今、河村の挑戦は次のステージへと進もうとしている。

（ABEMAスポーツタイム）