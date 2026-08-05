今日8月5日は、九州から東海では強い日差しが照り付けて、猛烈な暑さとなるでしょう。熊本では40℃に迫る暑さとなりそうです。復旧作業などは引き続き熱中症に警戒が必要です。関東はにわか雨の所があるでしょう。小笠原諸島や伊豆諸島、奄美、沖縄は高波に警戒が必要です。

九州〜東海で猛烈な暑さ 熊本で40℃に迫る暑さ

今日5日も九州から東海にかけては強い日差しが照り付けて、猛烈な暑さとなるでしょう。最高気温は広く35℃以上で、大阪では38℃と体温超えの暑さとなりそうです。熊本では39℃と酷暑日に迫る暑さとなる予想です。危険な暑さが続きますので、復旧作業などは引き続き熱中症に警戒が必要です。





山沿いを中心ににわか雨の所もあるでしょう。

関東はにわか雨も 梅雨明けした北陸や東北は夏空

関東は晴れ間が出ますが、雲が広がりやすく、夕方から雨の降る所があるでしょう。外出の際は折りたたみ傘があると安心です。最高気温は東京都心で31℃と昨日4日と同じくらいでしょう。



昨日4日に梅雨明けした北陸や東北はおおむね晴れる見込みです。北海道も青空が広がるでしょう。最高気温は金沢や新潟で33℃と厳しい暑さとなりそうです。

小笠原諸島や沖縄は高波に警戒

大型で非常に強い台風13号は日本の南を西へ進んでいます。台風は小笠原諸島からは遠ざかりつつありますが、今日5日も小笠原諸島では非常に強い風が吹き、猛烈なしけとなるでしょう。うねりを伴った高波に厳重に警戒してください。伊豆諸島や奄美、沖縄でもうねりを伴って波が高いでしょう。海岸付近には近づかないようにしてください。