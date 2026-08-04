アメリカのトランプ大統領がイランへの大規模攻撃を示唆する中、アメリカ中央軍の司令官が“イランを罰する画期的な方法”をメールで募集していたことが分かりました。

トランプ大統領は、イランとの戦争終結に向けた協議がまとまらない中、「徹底的にたたきのめす」「第2次世界大戦以降、最大規模の攻撃を行う準備ができている」合意しなければ「首をはねる」などと、連日、イランに圧力をかけ続けています。

しかし、トランプ大統領が強硬な発言を繰り返す中で、イランへの攻撃を行うアメリカ中央軍の司令官が先月29日、軍のアナリストに対し、対イラン戦略の画期的なアイデアをメールで募集していたとアメリカのCNNが報じました。

メールには「イランに圧力をかけ、罰するための“創造的で型破りな新しい方法”を探している」と書かれていたということです。

軍の報道官は今回のメール募集について、「アメリカ中央軍には、革新的な方法で考え、行動してきた長い歴史がある」と説明したということですが、CNNは軍当局者の話として、「メールでこのような呼びかけを行うのは異例だ」と伝えています。