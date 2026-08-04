米中央軍司令官“イランを罰する画期的な方法”メールで募集
アメリカのトランプ大統領がイランへの大規模攻撃を示唆する中、アメリカ中央軍の司令官が“イランを罰する画期的な方法”をメールで募集していたことが分かりました。
トランプ大統領は、イランとの戦争終結に向けた協議がまとまらない中、「徹底的にたたきのめす」「第2次世界大戦以降、最大規模の攻撃を行う準備ができている」合意しなければ「首をはねる」などと、連日、イランに圧力をかけ続けています。
しかし、トランプ大統領が強硬な発言を繰り返す中で、イランへの攻撃を行うアメリカ中央軍の司令官が先月29日、軍のアナリストに対し、対イラン戦略の画期的なアイデアをメールで募集していたとアメリカのCNNが報じました。
メールには「イランに圧力をかけ、罰するための“創造的で型破りな新しい方法”を探している」と書かれていたということです。
軍の報道官は今回のメール募集について、「アメリカ中央軍には、革新的な方法で考え、行動してきた長い歴史がある」と説明したということですが、CNNは軍当局者の話として、「メールでこのような呼びかけを行うのは異例だ」と伝えています。メール募集によって“創造的で型破りな新しい方法”が見つかったかは定かではありませんが、トランプ大統領の発言とは裏腹に、アメリカ側が手詰まり感に包まれていることを示す出来事といえそうです。