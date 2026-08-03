毒親よりヤバイ「優しい毒親」の正体。子どもの人格を乗っ取る心理的支配の実態
毒親問題専門カウンセラーの木村裕子氏が、YouTubeチャンネル「【毒親問題専門の解毒カウンセラー】木村裕子」にて、「【一番ヤバイ】「優しい毒親」が暴力毒親より危険な理由｜あなたのため、が口癖の親は要注意」と題した動画を公開した。本動画では、暴力をふるう親よりも脱出が困難とされる「優しい毒親」の正体と、その支配から抜け出すための実践的なアプローチが解説されている。
動画の冒頭で木村氏は、30代女性から寄せられた「世間からは理想の親と見られるが、親のアドバイスから少しでも外れると悲しそうな顔をされる。苦しくて周囲に相談しても贅沢な悩みと言われ、消えてしまいたくなる」という切実な悩みを紹介した。木村氏はこの状況を、5段階評価で最も重い「猛毒」だと定義する。特に「消えたい」という言葉は深刻な希死念慮であり、心がすでに限界を訴えている危険な状態だと警鐘を鳴らした。
続いて木村氏は、優しい毒親が最も危険とされる理由について、「あなたのため」「心配しているだけ」と言いながら、実際には「子どもの人格を乗っ取る」という心理的支配を行っている点にあると指摘する。物理的な暴力を伴う支配であれば周囲も異常に気付きやすいが、優しい毒親の場合は加害者である親が「いい人」を装っているため、被害者がＳＯＳを出しても理解されず、孤立を深めてしまうのがこの問題の恐ろしい特徴だ。その結果、子どもは「私が我慢すればいい」「自分がわがまでダメなんだ」と思い込み、自らを責め続けるという洗脳のメカニズムを明らかにした。
この強固な呪縛から逃れるための解決策として、木村氏はノートを使った「セルフ解毒」を提案している。まず、親の言動に対して感じた「モヤッとした違和感」をありのままに書き出し、次にその違和感を客観的に見つめ直して「過干渉されていた」という事実を認識する手法だ。木村氏は、このプロセスを通じて親の意見と自分の意見を分離することができ、心理的な支配から本来の自分を取り戻すための重要な第一歩になると結論付けた。
動画の冒頭で木村氏は、30代女性から寄せられた「世間からは理想の親と見られるが、親のアドバイスから少しでも外れると悲しそうな顔をされる。苦しくて周囲に相談しても贅沢な悩みと言われ、消えてしまいたくなる」という切実な悩みを紹介した。木村氏はこの状況を、5段階評価で最も重い「猛毒」だと定義する。特に「消えたい」という言葉は深刻な希死念慮であり、心がすでに限界を訴えている危険な状態だと警鐘を鳴らした。
続いて木村氏は、優しい毒親が最も危険とされる理由について、「あなたのため」「心配しているだけ」と言いながら、実際には「子どもの人格を乗っ取る」という心理的支配を行っている点にあると指摘する。物理的な暴力を伴う支配であれば周囲も異常に気付きやすいが、優しい毒親の場合は加害者である親が「いい人」を装っているため、被害者がＳＯＳを出しても理解されず、孤立を深めてしまうのがこの問題の恐ろしい特徴だ。その結果、子どもは「私が我慢すればいい」「自分がわがまでダメなんだ」と思い込み、自らを責め続けるという洗脳のメカニズムを明らかにした。
この強固な呪縛から逃れるための解決策として、木村氏はノートを使った「セルフ解毒」を提案している。まず、親の言動に対して感じた「モヤッとした違和感」をありのままに書き出し、次にその違和感を客観的に見つめ直して「過干渉されていた」という事実を認識する手法だ。木村氏は、このプロセスを通じて親の意見と自分の意見を分離することができ、心理的な支配から本来の自分を取り戻すための重要な第一歩になると結論付けた。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
株式会社Selmina代表。相談実績2000人以上、虐待・ネグレクト育ちの心理カウンセラー。 心理学を使ったセルフカウンセリングでこころの傷を治す「木村式セルフ解毒法」を確立。 3か月で2歳から人生をやり直して毒親問題をセルフ解決できる「解毒塾」を経営。 YouTubeでは動画を見ながら一緒に実践できるワークを配信中！