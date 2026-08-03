「親を嫌いになろうとする」のは間違い！毒親育ちが苦しむ罠と現実

重症！「ウチの親はまだマシ」という人ほどヤバイ毒親の可能性が高い。心理カウンセラーが紐解く盲点

「親を捨てることが最大の親孝行」カウンセラー木村裕子が指摘する毒親問題の末路

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株式会社Selmina代表。相談実績2000人以上、虐待・ネグレクト育ちの心理カウンセラー。 心理学を使ったセルフカウンセリングでこころの傷を治す「木村式セルフ解毒法」を確立。 3か月で2歳から人生をやり直して毒親問題をセルフ解決できる「解毒塾」を経営。 YouTubeでは動画を見ながら一緒に実践できるワークを配信中！