マルチに使える「ノアヴォク」のコンプリートカー「MULTI UTILITY」

トヨタおよびトヨタカスタマイジング＆ディベロップメント（TCD）は、2026年5月12日に「ノア」と「ヴォクシー」をベースとする「MODELLISTA」ブランド開発のコンプリートカー「MULTI UTILITY（マルチユーティリティ）」を新たに設定し、同日より販売を開始しました。



果たしてどのような特徴があるのか、解説します。

MODELLISTA（モデリスタ）は、トヨタ自動車のグループ会社であるTCDが展開するメーカー直系のカスタマイズブランドです。これまで、トヨタやレクサスのモデルに対し、エアロパーツなどを手掛けてきました。

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モデリスタが“MU”と呼ぶマルチユーティリティは、日常使いや趣味、レジャーまで、クルマを自由に自分らしく使いたいというニーズから生まれたコンプリートモデル（カスタマイズカー）です。

ノア、ヴォクシー、それぞれに設定される中級の「S-G」グレード（ハイブリッド車・2WD）がベース車両になっています。

3列目を撤去した2列シートの5人乗り仕様となり、架装メーカーオプションの「フロントベッドボード」（価格16万5000円）を装着すれば、「カーゴモード」（標準仕様）、「ベッドモード」（架装メーカーオプション装着時）のふたつのモードが選択可能となります。

「カーゴモード」で活躍する専用設計のラゲージフレームとラゲージボードは、空間を上下2段に仕切れるので必要に応じて荷物の仕訳が可能です。

いっぽう、広くフラットなスペースができあがる「ベッドモード」では、大人2人でもゆったりとした車中泊が可能です。

マルチユーティリティならではの標準装備としては、専用ラゲージフレームとラゲージボード、そして小物をおける専用クォータートリムトレイ。

さらに、天井に配置した6個のLED（ホワイト）が車内を明るく照らすON・OFFスイッチ付の専用ルームランプ、ハンガーやLEDランタンなどを掛けられる耐荷重3kgのユーティリティフック、デッキサイド左側に配置された専用アクセサリーソケット（DC12V･120W）が挙げられます。

これらの専用装備を活用すれば、夜の車中泊やキャンプでも、快適に過ごすことができるでしょう。ベッドモードにして寝転がった状態でもスマホなどを充電しやすく、気の利く装備が盛りだくさんです。

そして外装には“MU”車名デカールを装備します。

さらに、販売店装着オプションの「MU専用シートカバー」は、おしゃれなブラウンレザー調のもので、また手入れのしやすさや後部に設けられたギア装着用ベルトにより、高い実用性を叶えてくれるアイテムです。

マルチユーティリティのボディカラーには、プラチナホワイトパールマイカ、メタルストリームメタリック（ノアのみ）、アーバンロック、ニュートラルブラックが設定されています。

内装と天井色はいずれもブラックで、シート表皮には上級ファブリックが採用されています。

販売価格（消費税込）は「ノア MULTI UTILITY」が407万円、「ヴォクシー MULTI UTILITY」が412万600円です。通常モデルと比較すると、約37万円高い設定ですが、自分で同じカスタムを叶える手間暇とコストを考えれば、良心的な価格設定といえるでしょう。

「マルチに使え、自由が広がる」という設計コンセプトどおり、さまざまなシーンで活躍してくれそうなノア／ヴォクシー「MU」。アウトドアやアクティビティ、車中泊利用が多い方には最強の相棒になってくれるクルマです。