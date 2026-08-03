Xフォロワー12万人超の「給与明細買取屋さん」が語る、会社員がスキマ時間で月10万〜200万円稼ぐリアル副業攻略法
「他人の給与明細を買い取り、SNSに投稿する」――そんな一見奇抜なアイデアから、1日わずか1時間の作業で「月利益1000万円超」を弾き出す人物がいる。それが、X（旧Twitter）フォロワー12万人を超える「給与明細買取屋さん」だ。
YouTubeで伸び悩んでいたただのOLが副業で稼げるようになった方法や、1投稿で毎月30万円を生み出す「最も売れた給与明細」の裏側など、彼のもとにはネットでは決して手に入らない生々しい一次情報とマネタイズの秘密が集まる。
本連載では、読者から「お金を払うから見せてくれ」と頼まれる戦略から、会社員でも真似できるSNS×noteの副業ロードマップまで、その全貌を徹底解剖する。全3回の第3回。
みんかぶプレミアム連載「副業・スモビジで億り人に 令和の稼ぎ方新常識」
「特別な才能」はいらない。会社員だからこそ持っている強みとは
第1回・第2回と、僕自身のビジネスモデルやコアな副業事例をお話ししてきました。ですが、読者の中には「自分にはそんな尖ったコンテンツは作れないよ」「もっと堅実で、会社員でも真似できる副業はないの？」と思った方もいるかもしれません。
——正直、そう感じている読者は多いと思います。
ですよね。ただ、僕がこれまでに見てきた数千件のデータの中には、ごく普通のサラリーマンが、自分の環境やスキマ時間を賢く使って月10万円〜200万円以上を稼いでいる堅実な成功事例がたくさんあります。
——ごく普通の会社員でも再現可能な副業ですか！
はい。実は、会社員や公務員は、副業市場において強烈なアドバンテージを持っているんですよ。本業で培ったスキル、通勤時間というスキマ時間、そして何より会社組織に属していることによる社会的信用。これらを正しく使えば、特別な天才でなくても副業で一人勝ちすることができます。
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通勤電車の中だけで「月10万円」。生成AIを使った令和のブログ・note攻略法
——具体的に、スキマ時間を使って稼いでいる会社員の事例にはどのようなものがありますか？
僕がブログで紹介した中でも特に反響が大きかったのが、「通勤電車の中だけでAIを使ってブログ・noteを運営し、月10万円のお小遣いを稼いでいる男性」の事例です。
——えっ、通勤電車の中だけですか！？
そうなんです。お小遣いが月1万円しかないお父さんだったんですが、家では仕事や子育てで忙しくて副業の時間が取れない。だから、毎日の通勤電車の移動時間だけを副業時間と決めたらしいんですよ。
——スマホ1台で、電車内だけで作業を完結させているわけですね。
そうです。今の時代、ゼロから自分の手で長い文章を書こうとするから挫折するんですよね。彼は記事の構成や本文作成に生成AIを活用していて、自分はスマホでAIに指示を出したり、上がってきた文章を軽く修正したりするだけです。
今の時代、個人のブログでSEO（検索エンジン上位表示）を狙って100万円稼ぐのはGoogleのアップデートなどもあってかなり厳しいですが、「AIで文章作成を効率化し、SNSから集客して月10万円のお小遣いを稼ぐ」という設計なら、忙しい会社員でも十分に再現可能です。