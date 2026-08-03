「軽率だ！」FIFAが懲戒処分へ　アルゼンチン代表選手の政治的横断幕が波紋　W杯での問題行動に大統領も苦言「宣戦布告と取られる可能性がある」

去る7月16日（現地時間）に行われた 北中米ワールドカップ （W杯）の準決勝後、イングランド代表を2-1で破ったアルゼンチン代表の選手たちは、「Las Malvinas son Argentinas（マルビナスはアルゼンチンのもの）」と書かれた横断幕を掲げた。

「選手たちは、ああやって感情的になって行動をとることがある。だが、政治家にはそういうことは起こり得ない。彼らのような発言をすれば、それは宣戦布告と取られる可能性があるからだ。とにかく我々は冷静になって行動しなければいけない」

選手たちを諭すように意見したミレイ大統領は、1986年のメキシコW杯のイングランド戦で、伝説的な2ゴール（“神の手”と5人抜き）を決めたディエゴ・マラドーナ氏の活躍にも言及。「マラドーナがイングランド相手にゴールを決めても、フォークランド諸島は戻ってこなかった」とし、こう続けている。

「選手たちが、実際の外交の一翼を担っているわけではない。しかし、あれは軽率な行動だ。幸いなことに、そうした不適切な発言をしたのは、誰も気にしないような人々によるものだ。政治とスポーツを混同してはならない。サッカーの試合はあくまでサッカーの試合だ。ある種の過ちは許されないんだ。ただ、マルビナス諸島はアルゼンチンのもので、我々は外交によって、その領有権を取り戻すつもりだ」

政界からも灸を据えられた選手たち。あのバナーを掲げた当事者たちは、今何を想っているだろうか。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]